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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38463847384838493850>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 620
1. Нет сбережений в валюте
11%
71
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
79
5. более 75%
64%
395
Всього голосів : 620
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:37

  ЛАД написав:
  jabba написав:.............
Я не вижу никаких отличий по части перечисленного с нынешней властью, кроме того что Крым сдали добровольно без единого выстрела по приказу из Вашингтонского обкома.

Сильно сомневаюсь, что был такой приказ.
Вашингтонский обком с большим удовольствием увидел бы в Крыму свою базу.

Не читайте перед обедом русские газеты. Сдалась НАТО та база в своем внутреннем море.
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:48

  jabba написав:
  ЛАД написав:
  jabba написав:.............
Я не вижу никаких отличий по части перечисленного с нынешней властью, кроме того что Крым сдали добровольно без единого выстрела по приказу из Вашингтонского обкома.

Сильно сомневаюсь, что был такой приказ.
Вашингтонский обком с большим удовольствием увидел бы в Крыму свою базу.

Не читайте перед обедом русские газеты. Сдалась НАТО та база в своем внутреннем море.

Правильно.
Пуйло і Ко. винесли південний фланг на 400 км на захід.
США роблять основний акцент на ядерну зброю, розміщену на підводних човнах (пуски з Арктики). Все інше - бонуси.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:49

Сегодня опять обсуждали пост Адама Смита.
Повторю, лень анализировать и спорить с ним, тем более, что и он в дискуссии не вступает.
Ещё раз отмечу прекрасный слог, лёгкий (и умный!) юмор. Но, к сожалению, на мой взгляд, не хватает объективности (не знаю, с чем это связано, явно не с недостатком знаний - их, по-моему, заметно больше, чем у меня :( ).
В результате , основное достоинство поста в доказательстве укрепления гривни в середине квартала (хотя хотелось бы большего подтверждения - не на 2 кварталах).
При этом, достаточно много ошибочных или, по крайней мере, весьма спорных утверждений.

Несколько цитат.
Это уже приводил:
торговцам импортом, по большому счету, курс совершенно неважен: они зарабатывают с наценки и оборота, а выросший курс будет автоматом переложен на потребителя. Это капитализм, детка!

Это чушь, детка! И это подтвердит любой форумчанин, кот. хоть как-то занимался (-ется) торговлей. Хотя, действительно, "выросший курс будет автоматом переложен на потребителя".
И сразу же:
Именно осенью люди затариваются бытовой техникой и одеждой, затевают ремонты и прочие героические приключения, а предприятия покупают и вводят в строй новое оборудование (понятно, что этого не сделаешь летом, когда треть работников в отпусках, а остальные на расслабоне)

Не берусь судить о быт. технике и ремонтах физлиц, но переоборудование предприятий во всём мире проводят именно в период отпусков, и только дурак будет менять оборудование осенью, когда все на работе, и надо гнать продукцию.

Далее. Не уверен, но в этом году основные закупки энергоносителей были произведены до осени.

Абсолютно бездоказательным выглядит утверждение о повышенных расходах госбюджета после 20-го числа каждого второго месяца квартала. А утверждается как совершенно неоспоримое явление.

Несколько искажённым выглядит объяснение падения ЗВР при Азарове. Беда была не в том, что он "гасил колебания" за счёт ЗВР, а в том, что он сдерживал абсолютно обоснованное и объективное падение гривни.

Совершенно неожиданным выглядит высказывание:
рост экспортных поступлений (который очень любят анализировать всевозможные как-бы профессиональные финансовые аналитики) на курс не влияет совершенно.

Он, правда, сам пишет:
Рискую остаться непонятым с такой глубоко революционной мыслью, но не могу удержаться. ...
Как так? А вот это тема отдельного, очень тяжелого, разговора.

Интересно было бы услышать объяснение.

Дальше начинается почти панегирик нашей экономике.
Могу согласиться с высказанным им недоверием к нашему Госстату, но я скорее поверю, что они завышают результаты нашего развития, чем занижают их.
Его ссылка для "желающих отвлечься от зрады" (https://oleg-leusenko.livejournal.com/8035165.html) вызывает, в лучшем случае, горькую улыбку. Честно признаюсь, посмотрел только "Як в Україні ничегониделаеца: № 194 (звіт за 2017 р.)" . Не буду анализировать, но все эти десятки открытых предприятий не стоят одного Днепрогэса, или ХТЗ, или любого др. предприятия, построенного ещё в первую пятилетку. Почти всё это на уроне колхозного подсобного производства.

Слабо обоснованными выглядят оптимистические утверждения типа
Ну и нефть, понятное дело, на некоторое время упадет до 20-25 долларов за баррель, после чего в известной читателю стране-бензоколонке неизбежно начнутся голодные бунты и игры. Зато Украина продолжит стремительно развиваться на иностранных инвестициях (привлеченных запредельной дешевизной нашей рабочей силы)
, как в отношении цен на нефть и, соответственно, росс. проблем, так и в отношении наших грядущих успехов (похоже на обещания Libo кисельных рек с молочными берегами). Особенно понравилось: "продолжит стремительно развиваться". :)

Ну и как апофигей всего этого оптимизма выглядит:
У меня, например, валютные депо аккурат к Новому году заканчиваются. (Совпадение? Не думаю!). Поменяю их на гривну, брошу на депо в относительно надежный банк под 14-15% до июля, потом перевернусь обратно в бакс по 26 плюс-минус или в золото (если оно до этого не скакнет). Как говорится, запомните этот твит!

и
Но читателю-то никто не мешает первую половину года наслаждаться высокими процентами по гривне при падающем долларе, а войти в валюту в спокойном июле.

Замечу, фразы, вероятно, сами по себе вполне правильные.

Единственное, чего не понимаю, ради чего всё это написано. Ради последних двух на сегодня вполне тривиальных цитат и прогноза укрепления гривни после 15.02?

И ради такого такой длинный пост с достаточно сомнительными утверждениями?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 01:01

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Хосе Мухика. Практически ничего о нём не знаю. В Вики вижу только, что он
«el presidente más pobre» — «самый бедный президент»

Этого достаточно, чтобы за него у нас проголосовало большинство.
Люди хотят честных правителей, а остатки коммунистического мировоззрения ставят знак равенства между честностью и бедностью. Такие тонкие материи как политическая программа или уровень компетентности мало кого волнуют.
В сочетании с жаждой немедленной шары, это исключает появление политиков, не дающих перед выборами пустых обещаний. Так происходит не только у нас.

В общем-то, отчасти об этом и писал. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 01:06

  jabba написав:......
Не читайте перед обедом русские газеты. Сдалась НАТО та база в своем внутреннем море.

С российским Крымом Чёрное море в значительной степени перестаёт быть внутренним для НАТО.
С Каспия тоже пускали ракеты в Сирию.

juristkostya
Эти планируют в категориях десятилетий, так что...
Теперь и них хорошие шансы на базу под Глуховом, что примерно вдвое ближе к Москве :-))))

База в Крыму никак не помешала бы базе под Глуховом. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 01:07

  ЛАД написав:но все эти десятки открытых предприятий не стоят одного Днепрогэса, или ХТЗ, или любого др. предприятия, построенного ещё в первую пятилетку. Почти всё это на уроне колхозного подсобного производства.
Так світ то змінився...
В СРСР просто наявність технікума робила тебе агрономом району чи старшим інженером Дніпрогесу...., тобто технічно/психологічно/інтелектуально підготовлених людей було мало , а тому економічно вигідніше було зібрати докупи сто розумних і 10000 так собі і створити гігантський будівельний майданчик...
Зараз все по іншому
Знання Патона по електросварці( чи Амосова в кардіології чи Філатова в офтальмології) заложені в маленкі чіпи (або бази данних гугля) , а тому кожна людина з навиками роботи з компютером має доступ до гігантського обєму людських знань/навиків , а значить відпала потреба в гігантизації.
Тепер замість одного супер/пупер - будують 1000 мікро , але ці мікро
а - дешевші
б - в загальному обємі випуску перекриють гіганта
в - швидше реагують на зміни
....
Так що сьогодні краще 5000 маленьких СЕС в 30 Квт потужності ніж 1 Дніпрогес
Від цього підходу виграють всі
а -не потрібно потужних і сотні кілометрових ЛЕП
б - мінімальний вплив на екологію
в - набагато безпечніше у випадку форсмажорів (один Дніпрогес можна зупинити одною ракетою, спробуйте так само зупинити 5000 СЕС)
і так далі і тому подібне
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 01:19

  ЛАД написав:База в Крыму никак не помешала бы базе под Глуховом. :)

Без потери Украиной Крыма ни о какой базе под Глуховом даже и мечтать американцам не стоило бы. Так что увы - цели США были сделать Украине как можно хуже а совсем не наоборот, как до сих пор наивно мечтают национально свидомые.
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 01:24

  centurionus написав:
  Libo написав:Гриценко, Андрухович, Вакарчук, Ситник ...
Служить нации.

Гм. Дивна підбірка "моральних авторитетів". Почати із справ завгоспа Гриценка в МО.
Дійсно служать нації люди (які б вони не були) на передовій або недалеко від неї.

В общем-то Вы правы.
Но с др. стороны Уже есть пример Нади Савченко, кот. с боем вырывали из "росс. застенков", с помпой продвинули в депутаты и ...

Не хочу принизить этих людей, но считаю неверным полагать, что они (и только они) имеют право и должны определять политику государства. Категорически против хорошего пиарщика Семенченко и аналогичных.
Сегодня высказывались мнения об ограничении избирательного права для неработающих (вариант - для не военнообязанных). К сожалению, это не спасает. У нас не только пенсионеры голосуют "за гречку". Практика показывает, что вполне грамотная молодёжь (студенты) ходят на митинги "за сотку". :(
Всё это больше зависит от конкретного человека, а не только от занимаемой им социальной ступеньки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 01:24

  Сибарит написав:Люди хотят честных правителей, а остатки коммунистического мировоззрения ставят знак равенства между честностью и бедностью.


По данному вопросу докладываю:

Во-первых, резкое полевенее общественного сознания - общемировая тенденция, не только у нас. В США, где коммунистами пугали детей, а взрослые всерьез их считали рогатыми людоедами, все интеллектуалы на прошлых выборах голосовали за социалиста Сандерса. На газонах многих приличных домов в аристократических пригородах Вашингтона, включая Лэнгли, до сих пор гордо и упорно стоят таблички "Я голосую за Сандерса". Профессура, студенты и школота - все поголовно комуняки. В Массачусетском технологическом интституте - кузнице инженерных кадров и лучшем университете мира - сильнейшая подготовка по теории марксизма-ленинизма, лучше чем в ВПШ при ЦК КПСС. Выпускников можно смело ставить на райкомы и обкомы.

Во-вторых, справедливости ради следует отметить, что при комуняках-то было больше справедливости и значительно меньше коррупции ... Люди то это помнят ... Тогда секретари обкомов имели всего то корзину деликатессов в неделю, право купить пыжиковую шапку, жене и дочке сапоги и дубленку ... И всё! Всё, что больше, могло быть предметом дела в КПК при ЦК КПСС, можно было потерять партбилет и загудеть с конфискацией ... По краснодарскому делу у расхитителей социалистической собственности изъяли аж $40 тыщ и трехлитровую банку золотых цепочек и расстреляли всех нах...
А сейчас?!
Фабрики, заводы, офшоры, недвижимость в Нью-Йорке или Лондоне - атрибутика губернаторов ... У них сейчас соревнование кто быстрее сколотит миллиард ... И никого не боятся ... Ясное дело, жена или теща честным бизнесом заработали ...

Появятся и у нас свои Че и Мао и наведут порядок и установят реальную справедливость. Те олигархи и коррупционеры, которые останутся в живых, будут опять непосильно трудиться на благо Украины в своих слепых трастах лишь за корзину жратвы, коробку рошена, шапку, сапоги и дубленку ...

:lol: :lol: :lol:
Востаннє редагувалось Libo в Пон 08 січ, 2018 01:28, всього редагувалось 1 раз.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 01:26

  jabba написав:
  ЛАД написав:База в Крыму никак не помешала бы базе под Глуховом. :)

Без потери Украиной Крыма ни о какой базе под Глуховом даже и мечтать американцам не стоило бы. ...

:?:
Не так быстро - да, но со временем - вполне.
ЛАД
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