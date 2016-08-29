Додано: Пон 08 січ, 2018 11:44

serega_rubin написав: У меня есть предчувствие что цена на нефть может выстрелить очень сильно. Но не из-за баланса спроса и предложения, а из-за резкого роста акцизов во многих странах. Что повлечет за собой закрытие множества нефтекомпаний, и роста цен из за меньшего масштаба производства и падения рентабельности.



Налог на топливо, особенно в странах третьего мира стал основным косвенным налогом на теневой рынок.



Продолжая аналогию, когда рынок нефтепродуктов в европе и сша сдуется (2021-2025), тогда нефтепроизводители не смогут продавать нефть за доллары и евро в прежних масштабах. Продавать за гривну им особо интересно не будет, как и за зайчики или тугрики. Поэтому той же гривны/зайчиков/тугриков они захотят больше... У меня есть предчувствие что цена на нефть может выстрелить очень сильно. Но не из-за баланса спроса и предложения, а из-за резкого роста акцизов во многих странах. Что повлечет за собой закрытие множества нефтекомпаний, и роста цен из за меньшего масштаба производства и падения рентабельности.Налог на топливо, особенно в странах третьего мира стал основным косвенным налогом на теневой рынок.Продолжая аналогию, когда рынок нефтепродуктов в европе и сша сдуется (2021-2025), тогда нефтепроизводители не смогут продавать нефть за доллары и евро в прежних масштабах. Продавать за гривну им особо интересно не будет, как и за зайчики или тугрики. Поэтому той же гривны/зайчиков/тугриков они захотят больше...

Тайна нефтянных компаний покрыта мраком.Сие нам неведомо. Ведомо только масонам.При цене нефти $8 за баррель нефтянные компании процветали. При $60 стонут и сетуют. А посмотрите на их финансовые показатели и дивиденды... Иногда они лучше выглядят при цене $8, чем при $140 ... В одном и том же временном и ценовом периоде!Что-то тут не так! - воскликнет удивленный проницательный читатель, - Что-то нам не договаривают!И будет абсолютно прав.В печку все ваши теханализы и прогнозы.Есть невидимая рука рынка, а есть не менее влиятельная рука Бильдербергского клуба и Комитета 300.Есть грань, за которой экономические законы прекращают свое действие. Далее действуют лишь законы философии и метафизики. Это неоспоримо. Также неоспоримо, как и грань между законами классической физики и квантовой физики.Не пытайся понять и предсказать поведение элементарных частиц с помощью законов традиционной физики.Не пытайся предсказать движение цен на фундаментальные товары, типа нефть и золото, с помощью каких-то дурацких графиков и теханализов, с помощью законов экономикс.Только метафизика, философия и понимание мироустройства.ЗЫ Нефтью за гривну и тугрики никто не торгует. Исключительно доллар. Иногда золото. Иногда евро. Но редко и с премией.Только соведпия продавала за переводные рубли. Приговор масонов это счёл отягчающим вину обстоятельством и определил СССР высшую меру наказания. Никто не смеет поднимать руку на доллар.