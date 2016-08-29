Еще мы увидим 5, а может и 10 тыщ ... Сейчас Вселенная стремительно расширяется, время сжмимается, процессы ускоряются ... Автритетно заявляю как метафизик ...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 січ, 2018 02:35
Еще мы увидим 5, а может и 10 тыщ ... Сейчас Вселенная стремительно расширяется, время сжмимается, процессы ускоряются ... Автритетно заявляю как метафизик ...
Додано: Пон 08 січ, 2018 02:44
Мы их уже увидели - даже 20 тыщ. Токо это золото оказалось не тем что надо а цифровым. Новых лохов надо ждать не ранее чем вырастет новое поколение непуганых идиотов и то не факт что им это сырье для колец в нос будет интересно.
Додано: Пон 08 січ, 2018 09:39
Re: Валютный рынок в контексте
У меня есть предчувствие что цена на нефть может выстрелить очень сильно. Но не из-за баланса спроса и предложения, а из-за резкого роста акцизов во многих странах. Что повлечет за собой закрытие множества нефтекомпаний, и роста цен из за меньшего масштаба производства и падения рентабельности.
Налог на топливо, особенно в странах третьего мира стал основным косвенным налогом на теневой рынок.
Продолжая аналогию, когда рынок нефтепродуктов в европе и сша сдуется (2021-2025), тогда нефтепроизводители не смогут продавать нефть за доллары и евро в прежних масштабах. Продавать за гривну им особо интересно не будет, как и за зайчики или тугрики. Поэтому той же гривны/зайчиков/тугриков они захотят больше...
Додано: Пон 08 січ, 2018 10:17
Самое плохое: добрая половина этих "новостей" начинается со слов "появится, "начато строительство", "планируется"... Короче, к фактам (вполне правдивым) помешана бочка пропаганды, и весьма низкопробной.
Додано: Пон 08 січ, 2018 10:39
Учитывая некоторую либерализацию и появившуюся возможность легально, получив электронную лицензию, инвестировать по всему миру до 50 куе в год, задумался о диверсификации. Просматривал финпоказатели акций входящих в Доу и S&P500 - перегрет рынок, пока еще не критично, но очередной глобальный обвал фондовых просматривается достаточно явно, вопрос только в том, сколько еще будет играть музыка - пол года, год, два? До кризиса явно еще есть время и можно успеть заработать на росте.
А с металлами и акциями сырьевых в кризис я бы не лез, обвал он как отлив в океане, все падает..
Востаннє редагувалось user412 в Пон 08 січ, 2018 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 січ, 2018 11:18
Есть смутное подозрение, что это был не социализм, а банальная диктатура.
Будет интересно посмотреть на мир, когда к власти придет эта масса студентов американских вузов, которые также массово ходили с табличками - Мы голосуем за социалиста Сандерса.
Умные люди из десятки Форбс уже сейчас говорят, что роботизация может привести к социализму. Значительную часть прибыли от роботизированных предприятий, где работают 100 человек вместо 10 000 человек, придется постоянно отдавать уволенным в качестве безусловного дохода, чтобы они не бузили. Чем не социализм будет - каждому по потребностям - потребности определены Законом - домик 200 метров, одна машина на пять лет, бесплатный пакет продуктов один раз в день в роботизированном супермаркете без продавцов и тд.
Возможно на первом этапе придется отгородиться нормальной стеной от плодящихся муслимов, потом и с ними порешают.
Додано: Пон 08 січ, 2018 11:44
Тайна нефтянных компаний покрыта мраком.
Сие нам неведомо. Ведомо только масонам.
При цене нефти $8 за баррель нефтянные компании процветали. При $60 стонут и сетуют. А посмотрите на их финансовые показатели и дивиденды... Иногда они лучше выглядят при цене $8, чем при $140 ... В одном и том же временном и ценовом периоде!
Что-то тут не так! - воскликнет удивленный проницательный читатель, - Что-то нам не договаривают!
И будет абсолютно прав.
В печку все ваши теханализы и прогнозы.
Есть невидимая рука рынка, а есть не менее влиятельная рука Бильдербергского клуба и Комитета 300.
Есть грань, за которой экономические законы прекращают свое действие. Далее действуют лишь законы философии и метафизики. Это неоспоримо. Также неоспоримо, как и грань между законами классической физики и квантовой физики.
Не пытайся понять и предсказать поведение элементарных частиц с помощью законов традиционной физики.
Не пытайся предсказать движение цен на фундаментальные товары, типа нефть и золото, с помощью каких-то дурацких графиков и теханализов, с помощью законов экономикс.
Только метафизика, философия и понимание мироустройства.
ЗЫ Нефтью за гривну и тугрики никто не торгует. Исключительно доллар. Иногда золото. Иногда евро. Но редко и с премией.
Только соведпия продавала за переводные рубли. Приговор масонов это счёл отягчающим вину обстоятельством и определил СССР высшую меру наказания. Никто не смеет поднимать руку на доллар.
Додано: Пон 08 січ, 2018 12:10
Кризисы, как и ураганы, имеют свои имена... Но имена ураганов мы запоминаем, а кризисы все для нас остаются в памяти как безымянные и одноликие.
Но это совсем не так. Каждый из них индивидулен и бьет больнее всего в разные точки. Ипотечный ударил по ипотеке. Потом перебросился на финансовый сектор и фондовый рынок, потом на сырьевой. Ипотека выздоровела и снова буйно расцвела, фондовый рынок и рынок капитала на невиданных высотах ...
Время за сырьевыми рынками???
А может особенностью следующего кризиса будет то, что он меньше всего заденет сырьевые рынки???
А может наоборот спровоцирует на них ажиотаж???
В портфеле должно быть всё, что составляет основу системы твоего понимания экономики.
Или просто диверсифай портфолио ...
Или просто каждой твари по паре ...
Или просто абы було ...
У каждого свои принципы.
Додано: Пон 08 січ, 2018 12:40
28.20/28.35
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 08 січ, 2018 12:51
Libo чуть позже наложу графики sp, nasdaq, золота, меди в 2000, 2008 и запощу..
реклама
|