RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3846384738483849>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 621
1. Нет сбережений в валюте
11%
71
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
79
5. более 75%
64%
396
Всього голосів : 621
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 02:35

  jabba написав:Колебаний золота в разы за пару-тройку лет в этой жизни вы скорее всего уже не увидите. Если вам не 20 лет. Так понятнее? А на колебаниях в 10% за год минус маржа на наличном золото вы особо не заработаете. Если конечно не откроете свою скупку.


Еще мы увидим 5, а может и 10 тыщ ... Сейчас Вселенная стремительно расширяется, время сжмимается, процессы ускоряются ... Автритетно заявляю как метафизик ...
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6048
З нами з: 14.11.11
Подякував: 259 раз.
Подякували: 2890 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 02:44

  Libo написав:
  jabba написав:Колебаний золота в разы за пару-тройку лет в этой жизни вы скорее всего уже не увидите. Если вам не 20 лет. Так понятнее? А на колебаниях в 10% за год минус маржа на наличном золото вы особо не заработаете. Если конечно не откроете свою скупку.


Еще мы увидим 5, а может и 10 тыщ ... Сейчас Вселенная стремительно расширяется, время сжмимается, процессы ускоряются ... Автритетно заявляю как метафизик ...
8) 8) 8)

Мы их уже увидели - даже 20 тыщ. Токо это золото оказалось не тем что надо а цифровым. :mrgreen: Новых лохов надо ждать не ранее чем вырастет новое поколение непуганых идиотов и то не факт что им это сырье для колец в нос будет интересно.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4903
З нами з: 18.12.08
Подякував: 262 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 09:39

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Я все-таки бы разделял мировой кризис и цены на нефть. Нефть стает все меньше и меньше отражать состояние мировой экономики. Цены на нефть могут действительно обвалиться, но не из-за кризиса, а в силу других причин.

У меня есть предчувствие что цена на нефть может выстрелить очень сильно. Но не из-за баланса спроса и предложения, а из-за резкого роста акцизов во многих странах. Что повлечет за собой закрытие множества нефтекомпаний, и роста цен из за меньшего масштаба производства и падения рентабельности.

Налог на топливо, особенно в странах третьего мира стал основным косвенным налогом на теневой рынок.

Продолжая аналогию, когда рынок нефтепродуктов в европе и сша сдуется (2021-2025), тогда нефтепроизводители не смогут продавать нефть за доллары и евро в прежних масштабах. Продавать за гривну им особо интересно не будет, как и за зайчики или тугрики. Поэтому той же гривны/зайчиков/тугриков они захотят больше...
serega_rubin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 420
З нами з: 22.01.15
Подякував: 26 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 10:17

  ЛАД написав:Его ссылка для "желающих отвлечься от зрады" (https://oleg-leusenko.livejournal.com/8035165.html) вызывает, в лучшем случае, горькую улыбку. Честно признаюсь, посмотрел только "Як в Україні ничегониделаеца: № 194 (звіт за 2017 р.)" . Не буду анализировать, но все эти десятки открытых предприятий не стоят одного Днепрогэса, или ХТЗ, или любого др. предприятия, построенного ещё в первую пятилетку. Почти всё это на уроне колхозного подсобного производства.

Самое плохое: добрая половина этих "новостей" начинается со слов "появится, "начато строительство", "планируется"... Короче, к фактам (вполне правдивым) помешана бочка пропаганды, и весьма низкопробной.
juristkostya
 
Повідомлень: 2201
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 10:39

  Libo написав:...
По циклу действительно скоро может быть кризис ...
Что растет во время кризиса?
Правильно!
Золото. :idea:
Так почему не вложиться в акции золотых, серебрянных и медных рудников?
Будет кризис или не будет, но в любом случае золотую индустрию ждут явно лучшие времена.
Вот уже два года я начинаю свой рабочий день с лозунга и заклинания:
Медь. Золото. Серебро.
8) 8) 8)

Учитывая некоторую либерализацию и появившуюся возможность легально, получив электронную лицензию, инвестировать по всему миру до 50 куе в год, задумался о диверсификации. Просматривал финпоказатели акций входящих в Доу и S&P500 - перегрет рынок, пока еще не критично, но очередной глобальный обвал фондовых просматривается достаточно явно, вопрос только в том, сколько еще будет играть музыка - пол года, год, два? До кризиса явно еще есть время и можно успеть заработать на росте.
А с металлами и акциями сырьевых в кризис я бы не лез, обвал он как отлив в океане, все падает..
Востаннє редагувалось user412 в Пон 08 січ, 2018 11:23, всього редагувалось 1 раз.
user412
 
Повідомлень: 450
З нами з: 21.10.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 11:18

  ЛАД написав:к сожалению, экономическое соревнование социализм проиграл.


Есть смутное подозрение, что это был не социализм, а банальная диктатура.
Будет интересно посмотреть на мир, когда к власти придет эта масса студентов американских вузов, которые также массово ходили с табличками - Мы голосуем за социалиста Сандерса.
Умные люди из десятки Форбс уже сейчас говорят, что роботизация может привести к социализму. Значительную часть прибыли от роботизированных предприятий, где работают 100 человек вместо 10 000 человек, придется постоянно отдавать уволенным в качестве безусловного дохода, чтобы они не бузили. Чем не социализм будет - каждому по потребностям - потребности определены Законом - домик 200 метров, одна машина на пять лет, бесплатный пакет продуктов один раз в день в роботизированном супермаркете без продавцов и тд.
Возможно на первом этапе придется отгородиться нормальной стеной от плодящихся муслимов, потом и с ними порешают.
freeze
4
 
Повідомлень: 7133
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2615 раз.
 
Профіль
7
1
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 11:44

  serega_rubin написав:У меня есть предчувствие что цена на нефть может выстрелить очень сильно. Но не из-за баланса спроса и предложения, а из-за резкого роста акцизов во многих странах. Что повлечет за собой закрытие множества нефтекомпаний, и роста цен из за меньшего масштаба производства и падения рентабельности.

Налог на топливо, особенно в странах третьего мира стал основным косвенным налогом на теневой рынок.

Продолжая аналогию, когда рынок нефтепродуктов в европе и сша сдуется (2021-2025), тогда нефтепроизводители не смогут продавать нефть за доллары и евро в прежних масштабах. Продавать за гривну им особо интересно не будет, как и за зайчики или тугрики. Поэтому той же гривны/зайчиков/тугриков они захотят больше...


Тайна нефтянных компаний покрыта мраком.
Сие нам неведомо. Ведомо только масонам.
При цене нефти $8 за баррель нефтянные компании процветали. При $60 стонут и сетуют. А посмотрите на их финансовые показатели и дивиденды... Иногда они лучше выглядят при цене $8, чем при $140 ... В одном и том же временном и ценовом периоде!
Что-то тут не так! - воскликнет удивленный проницательный читатель, - Что-то нам не договаривают!
И будет абсолютно прав.
В печку все ваши теханализы и прогнозы.
Есть невидимая рука рынка, а есть не менее влиятельная рука Бильдербергского клуба и Комитета 300.
Есть грань, за которой экономические законы прекращают свое действие. Далее действуют лишь законы философии и метафизики. Это неоспоримо. Также неоспоримо, как и грань между законами классической физики и квантовой физики.
Не пытайся понять и предсказать поведение элементарных частиц с помощью законов традиционной физики.
Не пытайся предсказать движение цен на фундаментальные товары, типа нефть и золото, с помощью каких-то дурацких графиков и теханализов, с помощью законов экономикс.
Только метафизика, философия и понимание мироустройства.
8) 8) 8)
ЗЫ Нефтью за гривну и тугрики никто не торгует. Исключительно доллар. Иногда золото. Иногда евро. Но редко и с премией.
Только соведпия продавала за переводные рубли. Приговор масонов это счёл отягчающим вину обстоятельством и определил СССР высшую меру наказания. Никто не смеет поднимать руку на доллар.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6048
З нами з: 14.11.11
Подякував: 259 раз.
Подякували: 2890 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:10

  user412 написав:Просматривал финпоказатели акций входящих в Доу и S&P500 - перегрет рынок, пока еще не критично, но очередной глобальный обвал фондовых просматривается достаточно явно, вопрос только в том, сколько еще будет играть музыка - пол года, год, два? До кризиса явно еще есть время и можно успеть заработать на росте.
А с металлами и акциями сырьевых в кризис я бы не лез, обвал он как отлив в океане, все падает..


Кризисы, как и ураганы, имеют свои имена... Но имена ураганов мы запоминаем, а кризисы все для нас остаются в памяти как безымянные и одноликие.
Но это совсем не так. Каждый из них индивидулен и бьет больнее всего в разные точки. Ипотечный ударил по ипотеке. Потом перебросился на финансовый сектор и фондовый рынок, потом на сырьевой. Ипотека выздоровела и снова буйно расцвела, фондовый рынок и рынок капитала на невиданных высотах ...
Время за сырьевыми рынками??? :roll:
А может особенностью следующего кризиса будет то, что он меньше всего заденет сырьевые рынки??? :roll:
А может наоборот спровоцирует на них ажиотаж??? :roll:
В портфеле должно быть всё, что составляет основу системы твоего понимания экономики.
Или просто диверсифай портфолио ...
Или просто каждой твари по паре ...
Или просто абы було ...
У каждого свои принципы. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6048
З нами з: 14.11.11
Подякував: 259 раз.
Подякували: 2890 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:40

28.20/28.35
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 537
З нами з: 07.10.09
Подякував: 146 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:51

Libo чуть позже наложу графики sp, nasdaq, золота, меди в 2000, 2008 и запощу..
user412
 
Повідомлень: 450
З нами з: 21.10.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3846384738483849>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 840, 841, 842
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
8415 815124
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 січ, 2018 14:01
chipmunk
Валютный рынок в мире 1 ... 597, 598, 599
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
5982 1267890
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 січ, 2018 16:01
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 32101
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2040)
08.01.2018 14:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.