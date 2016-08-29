|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 січ, 2018 12:54
Re: Валютный рынок в контексте
Щирі вітання форумчанам! Підскажіть будь-ласка, де зараз пише Адам Сміт? Я так розумію квест при пошуку його дописів сприяє більшій вірі написаному)))
Додано: Пон 08 січ, 2018 12:54
1. Возможно, и диктатура. Возможно, что-то ещё. Во всяком случае, после Никиты Сергеевича на диктатуру это было мало похоже.
2. Естественно, сегодня в развитой стране социализм сильно отличался бы от того, что получилось в общем-то в отсталой росс. империи.
3. По роботизации Вы оптимист. Есть тоже умные люди с гораздо менее оптимистичными прогнозами.
Учтите, что
а) человек должен быть чем-то занят, от безделья он дуреет. Чем занять кроме работы? Прогнозы утопистов о "гармоничном развитии личности" типа "землю попашет, попишет стихи" пока не оправдываются;
б) сильно сомневаюсь, что безработные будут так хорошо обеспечены. Что же тогда должно быть у работающих - каждому по острову в тропиках и личный сверхзвук. самолёт раз в пять лет, чтобы туда добираться?
в) с развитием искусств. интеллекта человек может стать и вообще не нужен - какой то паразит, быстро плодящийся, уничтожающий видовое разнообразие на Земле да и саму матушку-Землю.
Восстание машин пока фантастика, но кто знает ...
Додано: Пон 08 січ, 2018 13:09
Вы ради этого вопроса специально зарегистрировались?
1. До сегодняшнего дня ссылка на его пост (1-е место за неделю!) висела справа на странице.
2. На форуме есть специально функция "поиск" в т.ч. и пользователей. Забейте "Адам Смит" и будет Вам счастье.
3. День-два назад кто-то давал ссылку здесь. Почитать лень? В моём последнем посте о нём есть ссылка на его ЖЖ.
4. Специально для вас - его последний пост https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4251036#p4251036. Его ЖЖ -
Успехов!
Додано: Пон 08 січ, 2018 13:16
Додано: Пон 08 січ, 2018 13:19
Исправили.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 08 січ, 2018 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 січ, 2018 13:21
YuSt
Простите, вместо его твиттера, дал ссылку на не его ЖЖ.
Спасибо user412 - меня поправил.
Додано: Пон 08 січ, 2018 13:30
Да, чуть не забыл выразить свой восторг модерацией.
Ночью тут писали почти до 3 часов, а уже в 4 часа 2 страницы как корова языком слизала! Я так понял из-за русофобских высказываний Libo.
Правда, вместе с водой выплеснули и ребёнка.
Например, удалён мой пост
Полная цитата этого поста осталась в посте Libo.
Да и ещё около десятка вполне безобидных постов.
Ну то таке.
Додано: Пон 08 січ, 2018 13:33
Додано: Пон 08 січ, 2018 13:35
В этот раз хочется верить Смиту. Но берут сомнения.
Додано: Пон 08 січ, 2018 13:48
для экономических выкладок у него ЖЖ smitchenko
реклама
|