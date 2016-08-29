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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3846384738483849

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 621
1. Нет сбережений в валюте
11%
71
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
79
5. более 75%
64%
396
Всього голосів : 621
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:54

Re: Валютный рынок в контексте

Щирі вітання форумчанам! Підскажіть будь-ласка, де зараз пише Адам Сміт? Я так розумію квест при пошуку його дописів сприяє більшій вірі написаному)))
YuSt
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:54

  freeze написав:
  ЛАД написав:к сожалению, экономическое соревнование социализм проиграл.


Есть смутное подозрение, что это был не социализм, а банальная диктатура.
Будет интересно посмотреть на мир, когда к власти придет эта масса студентов американских вузов, которые также массово ходили с табличками - Мы голосуем за социалиста Сандерса.
Умные люди из десятки Форбс уже сейчас говорят, что роботизация может привести к социализму. Значительную часть прибыли от роботизированных предприятий, где работают 100 человек вместо 10 000 человек, придется постоянно отдавать уволенным в качестве безусловного дохода, чтобы они не бузили. Чем не социализм будет - каждому по потребностям - потребности определены Законом - домик 200 метров, одна машина на пять лет, бесплатный пакет продуктов один раз в день в роботизированном супермаркете без продавцов и тд.
Возможно на первом этапе придется отгородиться нормальной стеной от плодящихся муслимов, потом и с ними порешают.

1. Возможно, и диктатура. Возможно, что-то ещё. Во всяком случае, после Никиты Сергеевича на диктатуру это было мало похоже.
2. Естественно, сегодня в развитой стране социализм сильно отличался бы от того, что получилось в общем-то в отсталой росс. империи.
3. По роботизации Вы оптимист. Есть тоже умные люди с гораздо менее оптимистичными прогнозами.
Учтите, что
а) человек должен быть чем-то занят, от безделья он дуреет. Чем занять кроме работы? Прогнозы утопистов о "гармоничном развитии личности" типа "землю попашет, попишет стихи" пока не оправдываются;
б) сильно сомневаюсь, что безработные будут так хорошо обеспечены. Что же тогда должно быть у работающих - каждому по острову в тропиках и личный сверхзвук. самолёт раз в пять лет, чтобы туда добираться?
в) с развитием искусств. интеллекта человек может стать и вообще не нужен - какой то паразит, быстро плодящийся, уничтожающий видовое разнообразие на Земле да и саму матушку-Землю. :)
Восстание машин пока фантастика, но кто знает ...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:09

  YuSt написав:Щирі вітання форумчанам! Підскажіть будь-ласка, де зараз пише Адам Сміт? Я так розумію квест при пошуку його дописів сприяє більшій вірі написаному)))

Вы ради этого вопроса специально зарегистрировались? :)
1. До сегодняшнего дня ссылка на его пост (1-е место за неделю!) висела справа на странице.
2. На форуме есть специально функция "поиск" в т.ч. и пользователей. Забейте "Адам Смит" и будет Вам счастье.
3. День-два назад кто-то давал ссылку здесь. Почитать лень? В моём последнем посте о нём есть ссылка на его ЖЖ.
4. Специально для вас - его последний пост https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4251036#p4251036. Его ЖЖ - https://oleg-leusenko.livejournal.com/8035165.html
Успехов!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:16

YuSt https://twitter.com/_Smithchenko
user412
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:19

  ЛАД написав:
  YuSt написав:Щирі вітання форумчанам! Підскажіть будь-ласка, де зараз пише Адам Сміт? Я так розумію квест при пошуку його дописів сприяє більшій вірі написаному)))

Его ЖЖ - https://oleg-leusenko.livejournal.com/8035165.html
Успехов!


Исправили.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 08 січ, 2018 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:21

YuSt
Простите, вместо его твиттера, дал ссылку на не его ЖЖ.
Спасибо user412 - меня поправил.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:30

Да, чуть не забыл выразить свой восторг модерацией.
Ночью тут писали почти до 3 часов, а уже в 4 часа 2 страницы как корова языком слизала! Я так понял из-за русофобских высказываний Libo.
Правда, вместе с водой выплеснули и ребёнка.
Например, удалён мой пост
ЛАД писал(а):
И какой же "моральный авторитет" станет нашим президентом?
Кого Вы видите в такой роли?

Насчёт золота Вы, возможно правы. Но, возможно, и нет. Поэтому я не рекомендовал бы людям вкладываться на полную в золото и акции золотодобывающих компаний.

Полная цитата этого поста осталась в посте Libo. :)
Да и ещё около десятка вполне безобидных постов.
Ну то таке.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:33

YuSt
viewtopic.php?p=4251036#p4251036
холява
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:35

  холява написав:YuSt
viewtopic.php?p=4251036#p4251036

В этот раз хочется верить Смиту. Но берут сомнения.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:48

  freeze написав:
  ЛАД написав:
  YuSt написав:Щирі вітання форумчанам! Підскажіть будь-ласка, де зараз пише Адам Сміт? Я так розумію квест при пошуку його дописів сприяє більшій вірі написаному)))

Его ЖЖ - https://oleg-leusenko.livejournal.com/8035165.html
Успехов!


Исправили.
для экономических выкладок у него ЖЖ smitchenko
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