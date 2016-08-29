Додано: Пон 08 січ, 2018 12:54

freeze написав: ЛАД написав: к сожалению, экономическое соревнование социализм проиграл. к сожалению, экономическое соревнование социализм проиграл.



Есть смутное подозрение, что это был не социализм, а банальная диктатура.

Будет интересно посмотреть на мир, когда к власти придет эта масса студентов американских вузов, которые также массово ходили с табличками - Мы голосуем за социалиста Сандерса.

Умные люди из десятки Форбс уже сейчас говорят, что роботизация может привести к социализму. Значительную часть прибыли от роботизированных предприятий, где работают 100 человек вместо 10 000 человек, придется постоянно отдавать уволенным в качестве безусловного дохода, чтобы они не бузили. Чем не социализм будет - каждому по потребностям - потребности определены Законом - домик 200 метров, одна машина на пять лет, бесплатный пакет продуктов один раз в день в роботизированном супермаркете без продавцов и тд.

Возможно на первом этапе придется отгородиться нормальной стеной от плодящихся муслимов, потом и с ними порешают. Есть смутное подозрение, что это был не социализм, а банальная диктатура.Будет интересно посмотреть на мир, когда к власти придет эта масса студентов американских вузов, которые также массово ходили с табличками - Мы голосуем за социалиста Сандерса.Умные люди из десятки Форбс уже сейчас говорят, что роботизация может привести к социализму. Значительную часть прибыли от роботизированных предприятий, где работают 100 человек вместо 10 000 человек, придется постоянно отдавать уволенным в качестве безусловного дохода, чтобы они не бузили. Чем не социализм будет - каждому по потребностям - потребности определены Законом - домик 200 метров, одна машина на пять лет, бесплатный пакет продуктов один раз в день в роботизированном супермаркете без продавцов и тд.Возможно на первом этапе придется отгородиться нормальной стеной от плодящихся муслимов, потом и с ними порешают.

1. Возможно, и диктатура. Возможно, что-то ещё. Во всяком случае, после Никиты Сергеевича на диктатуру это было мало похоже.2. Естественно, сегодня в развитой стране социализм сильно отличался бы от того, что получилось в общем-то в отсталой росс. империи.3. По роботизации Вы оптимист. Есть тоже умные люди с гораздо менее оптимистичными прогнозами.Учтите, чтоа) человек должен быть чем-то занят, от безделья он дуреет. Чем занять кроме работы? Прогнозы утопистов о "гармоничном развитии личности" типа "землю попашет, попишет стихи" пока не оправдываются;б) сильно сомневаюсь, что безработные будут так хорошо обеспечены. Что же тогда должно быть у работающих - каждому по острову в тропиках и личный сверхзвук. самолёт раз в пять лет, чтобы туда добираться?в) с развитием искусств. интеллекта человек может стать и вообще не нужен - какой то паразит, быстро плодящийся, уничтожающий видовое разнообразие на Земле да и саму матушку-Землю.Восстание машин пока фантастика, но кто знает ...