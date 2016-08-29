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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3850385138523853

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 621
1. Нет сбережений в валюте
11%
71
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
79
5. более 75%
64%
396
Всього голосів : 621
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 18:03

  vovan_prm написав:И добиться "любви народа" таким образом?

"любви народа" власть имущие добиваются другими))) способами.

Продать Рошен - по словам того же ПАПа это нечто гораздо большее.
Это започаткувати новий підхід во власти.

Баффет и Ко просто отдали половину бизнеса без всяких обещаний и не будучи Гарантами.
При этом не являются дураками ни в чьей системе координат.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 20:51

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:а вот представьте себе, что 5 лет можно потерпеть и не приумножать свои ярды (это нелепое желание подняться в списке Forbes(Украина) на пару строчек вверх? ведь уже денег достаточно и не на одно поколение.
ваша логика подобна логике вора, который объясняет почему ему нельзя не воровать, а работать и жить честно.

я голосовал за него - оставалась надежда, что когда избирают на такой пост (это как знак Божий сверху), то человек меняется в корне и должен был хотя бы эти 5 лет прожить так, чтобы тебя запомнили поколения

Серед "псевдоеліти" вкорінено давно, що, якщо ти при владі був і не крав, то ти - бовдур (з радянських часів, думаю).
Був уже експеримент з двічі несудимим, і крила в нього не виросли.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 21:11

  centurionus написав:
  prodigy написав:а вот представьте себе, что 5 лет можно потерпеть и не приумножать свои ярды (это нелепое желание подняться в списке Forbes(Украина) на пару строчек вверх? ведь уже денег достаточно и не на одно поколение.
ваша логика подобна логике вора, который объясняет почему ему нельзя не воровать, а работать и жить честно.

я голосовал за него - оставалась надежда, что когда избирают на такой пост (это как знак Божий сверху), то человек меняется в корне и должен был хотя бы эти 5 лет прожить так, чтобы тебя запомнили поколения

Серед "псевдоеліти" вкорінено давно, що, якщо ти при владі був і не крав, то ти - бовдур (з радянських часів, думаю).
Був уже експеримент з двічі несудимим, і крила в нього не виросли.


невдале порівняння-діпломат, володіє 4 мовами, та урка з Єнакієва
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:30

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:невдале порівняння-діпломат, володіє 4 мовами, та урка з Єнакієва

Чому? Обидва - представники "еліти", з корінням у "совку". Дипломат "засновував" партію рудого татарина, працював в уряді урки і не кривився. На фоні урки, дипломат виглядає краще, втім ... .
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:39

  centurionus написав:
  prodigy написав:невдале порівняння-діпломат, володіє 4 мовами, та урка з Єнакієва
Чому? Обидва - представники "еліти", з корінням у "совку". Дипломат "засновував" партію рудого татарина, працював в уряді урки і не кривився. На фоні урки, дипломат виглядає краще, втім ... .
Що поробиш
Європейські цінності ми будемо створювати під керівництвом людей народжених ще за совкових цінностей....
І в цьому немає нічого страшного.
Страшне те - що є різні швидкості адаптації людей до змін навколишнього середовища
Молодь - на ти з інтернетом , а тому за Європу
Середнє покоління - 30% за 70% проти
Старше покоління - 5% за 95% проти
І що тепер- все життя жити по старому бо так подобається більшості?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:49

  budivelnik написав:І що тепер- все життя жити по старому бо так подобається більшості?


Демократия. Что ж поделаешь.

Тихие с Альцгеймером в голове тоже могут голосовать.
Условно буйные с периодической госпитализацией тоже могут.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 08 січ, 2018 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:54

  freeze написав:
  budivelnik написав:І що тепер- все життя жити по старому бо так подобається більшості?
Демократия. Что ж поделаешь.
Так відразу ж і висновок
Президент всієї країни (без оглядок на прізвище) повинен
а - вести туди де вважає що країні/людям буде краще
б - швидкість переміщення це інтеграл побажань/потреб всіх мешканців держави
Тому
Тим хто попереду - погано бо повільно йдемо
тим хто посередині - погано бо швидко йдемо
тим хто позаду - погано бо не туди йдемо
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 02:01

  detroytred написав:............
Баффет и Ко просто отдали половину бизнеса без всяких обещаний и не будучи Гарантами.
При этом не являются дураками ни в чьей системе координат.

Уоррен Эдвард Баффетт ... — американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов, состояние которого на август 2017 года оценивается в $77.3 млрд долларов.
............
В июне 2010 года Баффетт объявил о безвозмездной передаче более 50 % своего состояния, или около $37 млрд, пяти благотворительным фондам[8]. Бо́льшая часть средств поступила в распоряжение фонда под управлением Билла и Мелинды Гейтс. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества.

Осталось у него чуть больше ( :) ), чем есть сейчас у Порошенко или любого др. нашего олигарха.
Когда у наших будет столько, может тоже займутся благотворительностью.
И куда Баффету в 80 лет было девать такие деньги, особенно учитывая, что он инвестор, а не промышленник.

P.s. Не стоит превращать возможно даже очень хороших людей в иконы.
P.p.s. Мне сегодня уже второй раз приходится заниматься разрушением памятников. :)


И ещё. Постоянно муссируется на форуме идея вины кого-то - пенсионеров, невоеннообязанных, ещё кого-то. Не буду отрицать - есть такое.
Но, с др. стороны, эти же ругатели так же постоянно ругают советское (коммунистическое) мировоззрение. Но там точно так же обвиняли целые группы людей, объединяя их, правда, по другому - классовому признаку. Но сам принцип очень похож. Как говорят, надо или одеть трусы, или снять крестик. :)
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