prodigy написав: а вот представьте себе, что 5 лет можно потерпеть и не приумножать свои ярды (это нелепое желание подняться в списке Forbes(Украина) на пару строчек вверх? ведь уже денег достаточно и не на одно поколение.

ваша логика подобна логике вора, который объясняет почему ему нельзя не воровать, а работать и жить честно.



Серед "псевдоеліти" вкорінено давно, що, якщо ти при владі був і не крав, то ти - бовдур (з радянських часів, думаю).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell