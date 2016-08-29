Додано: Вів 09 січ, 2018 13:54

Привет из Днепра-9



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,20/28,23 UAH/USD виртуально, без сделок.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о пролонгации стартовавшего накануне оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно понизились с уровня 37 010,4 млн. грн. к отметке 33 685,2 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.20 понизился, составив 28,16/28,18 UAH/USD.



К 10.37 котировки доллара не покинули отметку 28,16/28,18 UAH/USD, сопровождаясь «низкой» ликвидностью.



По состоянию на 10.49 безналичный «американец», обозначив «медвежий» тренд, оказался на уровне 28,14/28,16 UAH/USD.



К 11.00 доллар «передумал» спускаться в «теплые долины», приподнявшись к 28,17/28,20 UAH/USD. Обороты по-прежнему низкие.



По состоянию на 11.16 сохранившееся преобладание покупок СКВ немного приподняло курс доллара на межбанке к отметке 28,19/28,22 UAH/USD.



Дополуденное переменчивое настроение на рынке безналичного «американца» на межбанке , когда коррекция сменилась ростом, сопровождалось признаками сжатия ликвидности на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять выросшие с уровня 11,25/13,00% к отметке 12,00/13,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывает в гармонии с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



К 12.30 «американец» на межбанке приостановил рост, оказавшись в указанное время на уровне 28,22/28,24 UAH/USD.



Наконец, около 13.19 Киева не изменившимися ценами (28,22/28,24 UAH/USD) реальная часть «зеленой» сессии на межбанке приказала долго жить.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 09 января с уровней: доллар – 28,05/28,35 UAH/USD, евро – 33,55/34,15 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,500 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, прибавив по предложению 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 05 января по спросу и по предложению вырос на 5,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 05 января по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1966, опустившись к отметке $1,1964 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,1948 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 09 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,15/28,23 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 5,0 коп., офера опустились на 7,0 коп.); евро – 33,45/33,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 января спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); рубль - 0,475/0,490 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 09 января в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,15/28,23 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 5,0 коп., офера опустились на 7,0 коп.); евро – 33,45/33,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 января спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); рубль - 0,475/0,490 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 09 января в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля. Обороты пока «низкие».



К 13.03 столичные валютчики, констатировали относительную стабильность по обеим позициями наличного доллара и евро, как следствие сохранения относительного равновесия покупок и продаж при некотором преобладания оферов со стороны клиентов.

На моменте в Киеве действуют цены: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 33,65/33,80 UAH/EUR.



По состоянию на 13.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных изменениях в ценах доллара, связанных с «обмелением» клиентского розничного «приноса»: 28,18/28,23 UAH/USD, евро - 33,45/33,80 UAH/EUR, рубль 0,484/0,488 UAH/RUB). В городе сохранилось преобладание розничного клиентского предложения СКВ.



Около 13.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара по сути не изменились с уровней открытия из-за сохранения относительного равновесия покупок и продаж: 28,15/28,25 UAH/USD, евро - 33,45/33,75 UAH/EUR, рубль 0,470/0,490 UAH/RUB).



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 09 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,21/28,30 UAH/USD, евро – 33,60/33,95 UAH/EUR, рубль 0,480/0,486 UAH/RUB, Киев опт 28,15/28,25 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,15/28,25 UAH/USD, евро (опт) 33,65/33,80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,65/33,80 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,15/28,25 UAH/USD, евро – 33,45/33?75 UAH/EUR, рубль - 0,475/0,490 RUB/USD, Одесса – опт 28,10/28,20 UAH/USD, розница – 28,05/28,30 UAH/USD; Запорожье – 28,15/28,23 UAH/USD; евро – 33,45/33,80 UAH/EUR, рубль - 0,483/0,487 RUB/USD.



Новогодние каникулы выбили валютный межбанк из привычного ритма и лишив его определенной привычной логики. Регулятор, напуганный ростом курса доллара на предрождественской неделе (на 12,79 и 18,99 коп. 04-05 января) предпринял мери монетарного характера, приведшие к рекордному падению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Однако это не остановило «зеленых быков» валютного межбанка по торгах 09 января. Несмотря на очевидную сдержанность, «быки» все-таки обеспечили символическое повышение средневзвешенного курса безналичного «американца» по сравнению с пятницей. Думается, поддержали рост «американца» экспортеры, придерживавшие СКВ. Об этом нам сообщили непосредственные участники межбанковских торгов и, собственно, динамика ликвидности состоявшихся сделок. Последнее с одной стороны подтверждает «неторопливость» потенциальных продавцов

безналичного доллара, с другой, свидетельствует о том, что валютный рынок еще не вышел из «новогоднего штопора». Есть надежда на восстановление относительной объективности котировок и настроения межбанка ближе ко второй половине укороченной недели.



Мы не исключаем, что на межбанке появятся дополнительные порции обязательной к здешней продаже части экспортной выручки, способные если не развернуть тренд рынка «зеленого» безнала в сторону «медведей», то, во всяком случае, загнать межбанк в полосу относительной стабильности. Думаю, свое слово в этом прогнозе скажет и рынок наличных, где по сравнению с предыдущей неделей была отмечена коррекция долларовых цен. Одной из причин снижения наличного «неформального» доллара было преобладание клиентского «приноса», закономерное в праздничные дни, однако, полагаю, исподволь здесь начинает обостряться нехватка гривневого ресурса, которая вполне способная привести к пролонгации снижения долларовых цен, пусть и более низким темпом. Это высоковероятное настроение на наличном рынке, ожидаемое нами в ближайшем будущем может оказать влияние и на рынок «зеленого» безнала, заставив экспортеров быть более покладистыми.



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