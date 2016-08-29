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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 січ, 2018 22:27
zzzzzz написав:
Вот я ничего не понял из вашего описания
Где новости от тымчука ? Наелись ?
ВТБ рубль 0.504 пробили,на 30 грн за доллар за уши тянут
Був один батон,тепер купа рюкзакив
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Додано: Вів 09 січ, 2018 22:37
КВЕРТИ ...
ВАМ ЗАДАЛИ ВОПРОС ПО ЕВРО.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 22:40
prodigy написав:
(лекарства выше 20%).
даже в Харькове (где цены в аптеках на 10-15% ниже , чем у нас) за 2 недели цены подскочили на 20% нек-е наименования.
Можно в личку подробнее?
Потому что я покупаю лекарства постоянно и такого не вижу, но, возможно, другой набор. Из любопытства слежу с 2015 года.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 22:42
холява
Хоть ДС почитайте, я кстати на 1м пике маяковал...
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edvardd
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Додано: Вів 09 січ, 2018 22:42
кВЕРТИ.
Вы как "детская неожиданность" появляетесь внезапно, воняете как труп , а сказать , ну НИЧЕГО не можете.
Почти час ждал ответ и не дождался .
Смысл вашего появления ?
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Додано: Вів 09 січ, 2018 22:43
Сибарит написав:
Объяснить можно, но очень трудно понять, как при ВВП на душу менее 3000 в год, средняя зарплата может быть 400?
Эти цифры у нас чисто символические, учитывая объем теневой экономики и офшоризации.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 22:46
edvardd написав:холява
Хоть ДС почитайте, я кстати на 1м пике маяковал...
Здравствуйте "edvardd".
Всем Здоровья и Удачи.
Я еще раз повторюсь , жду 1, 22....а то и выше .
На 1.22 перекинусь .
Нет - посмеемся надомной.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 23:20
Yuri_T написав: ЛАД написав:
А во второе место Словакии и Австрии для меня несколько неожиданно.
в Кошице большой работающий завод US steel. так что кто знает, может действительно удобная логистика.
а вот австрийцы с киприотами - известные плавщики стали.
там, куда ни глянь, одни мет.комбинаты
поинтересуйтесь долей последних.
ЛАД написав:
С киприотами всё понятно.
Поэтому и интересуюсь Словакией и Австрией. То ли там сильная металлургия, то ли такие же "киприоты".
Ещё могу предположить следующий вариант - условный Ахметов купил (построил) там меткомбинат, отсюда вывозит относительно дешёвое сырьё (руду), а более дорогой металл плавит там.
Бесконечные познания форумных писателей воистину "бесконечны"!
В Австрию и Словакию экспортирует окатыши(с высоким содержанием железа) Ферекспо.
В Австрии мощная (по европейским меркам) черная металлургия.
Специализация: черные металлы
В области черной металлургии австрийские предприятия предлагают особую конкурентоспособную продукцию для международных рынков.
Особенно высококачественной продукцией, которая производится в Австрии и отвечает высоким требованиям заказчиков, является листовой металл для автомобильной промышленности.
Завод voestalpine Rotec Group в г. Криглах (Штирия) выпускает прецизионную стальную трубную продукцию для автомобильной промышленности, машиностроения и гидравлики/пневматики для клиентов со всего мира.
Рельсы австрийского производства тоже используются во многих странах мира и высоко ценятся за их превосходное качество.
Современный мир, можно сказать, построен на стали. Сталь используется для изготовления различных предметов - от столовых приборов и бритвенных лезвий до автомобилей, небоскребов и железных дорог. Сталь является настоящим двигателем прогресса, она соединяет разные континенты, государства и народы. И в современном мире все возможности применения продукции из стали далеко не исчерпаны. Компания "Voestalpine AG", головное предприятие которой расположено в Линце, является международным концерном, который занимается производством стали, железнодорожных систем, промышленного оборудования. На предприятии создан музей, который предлагает многочисленным посетителям возможность совершить путешествие в мир стали, узнать больше об этом материале и технологиях его обработки. Металлургический завод "Voestalpine AG" считается самым экологически чистым и инновационным предприятием во всем мире. Оказавшись на его территории, площадь которой составляет более 5 квадратных километров, посетители отправляются на продолжительную экскурсию по закулисью сталелитейного производства.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 23:51
Долярчик написав:
...але ж, тримати долярчики до літа - немає сенсу!- то ж ОБОВ"ЯЗКОВО їх потрібно буде міняти, навіть, якщо я не зловлю піку курсу......
(ну, хіба що впаде нижче 27,5......- тоді я задумаюсь
)
Рассмотрите такой гипотетический сценарий. Если МВФ прекращает сотрудничество с Украиной. НБУ пылесосит все лето излишки с межбанка чтобы пополнять закрома для обслуживания текуших долгов, удерживая курс ~30. И не будет летом отката.
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