Специализация: черные металлы

В области черной металлургии австрийские предприятия предлагают особую конкурентоспособную продукцию для международных рынков.

Особенно высококачественной продукцией, которая производится в Австрии и отвечает высоким требованиям заказчиков, является листовой металл для автомобильной промышленности.

Завод voestalpine Rotec Group в г. Криглах (Штирия) выпускает прецизионную стальную трубную продукцию для автомобильной промышленности, машиностроения и гидравлики/пневматики для клиентов со всего мира.

Рельсы австрийского производства тоже используются во многих странах мира и высоко ценятся за их превосходное качество.

Современный мир, можно сказать, построен на стали. Сталь используется для изготовления различных предметов - от столовых приборов и бритвенных лезвий до автомобилей, небоскребов и железных дорог. Сталь является настоящим двигателем прогресса, она соединяет разные континенты, государства и народы. И в современном мире все возможности применения продукции из стали далеко не исчерпаны. Компания "Voestalpine AG", головное предприятие которой расположено в Линце, является международным концерном, который занимается производством стали, железнодорожных систем, промышленного оборудования. На предприятии создан музей, который предлагает многочисленным посетителям возможность совершить путешествие в мир стали, узнать больше об этом материале и технологиях его обработки. Металлургический завод "Voestalpine AG" считается самым экологически чистым и инновационным предприятием во всем мире. Оказавшись на его территории, площадь которой составляет более 5 квадратных километров, посетители отправляются на продолжительную экскурсию по закулисью сталелитейного производства.