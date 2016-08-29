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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3857385838593860>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 623
1. Нет сбережений в валюте
12%
72
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
79
5. более 75%
64%
397
Всього голосів : 623
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 21:54

Re: Валютный рынок в контексте

  Qwerty написав:Розумію,що претензії до вас по правопису це теж саме,що і по медицині.

Зображення
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 22:27

  zzzzzz написав:Вот я ничего не понял из вашего описания

Где новости от тымчука ? Наелись ?

ВТБ рубль 0.504 пробили,на 30 грн за доллар за уши тянут
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 22:37

Re: Валютный рынок в контексте

КВЕРТИ ...
ВАМ ЗАДАЛИ ВОПРОС ПО ЕВРО.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 22:40

  prodigy написав: (лекарства выше 20%).
даже в Харькове (где цены в аптеках на 10-15% ниже , чем у нас) за 2 недели цены подскочили на 20% нек-е наименования.

Можно в личку подробнее?
Потому что я покупаю лекарства постоянно и такого не вижу, но, возможно, другой набор. Из любопытства слежу с 2015 года.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 22:42

холява
Хоть ДС почитайте, я кстати на 1м пике маяковал...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 22:42

Re: Валютный рынок в контексте

кВЕРТИ.

Вы как "детская неожиданность" появляетесь внезапно, воняете как труп , а сказать , ну НИЧЕГО не можете.
Почти час ждал ответ и не дождался .
Смысл вашего появления ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 22:43

  Сибарит написав:Объяснить можно, но очень трудно понять, как при ВВП на душу менее 3000 в год, средняя зарплата может быть 400?

Эти цифры у нас чисто символические, учитывая объем теневой экономики и офшоризации.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 22:46

  edvardd написав:холява
Хоть ДС почитайте, я кстати на 1м пике маяковал...


Здравствуйте "edvardd".
Всем Здоровья и Удачи.
Я еще раз повторюсь , жду 1, 22....а то и выше .
На 1.22 перекинусь .
Нет - посмеемся надомной.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:20

  Yuri_T написав:
  ЛАД написав:А во второе место Словакии и Австрии для меня несколько неожиданно.

в Кошице большой работающий завод US steel. так что кто знает, может действительно удобная логистика.
а вот австрийцы с киприотами - известные плавщики стали.
там, куда ни глянь, одни мет.комбинаты :)
поинтересуйтесь долей последних.

  ЛАД написав:С киприотами всё понятно. :)
Поэтому и интересуюсь Словакией и Австрией. То ли там сильная металлургия, то ли такие же "киприоты".
Ещё могу предположить следующий вариант - условный Ахметов купил (построил) там меткомбинат, отсюда вывозит относительно дешёвое сырьё (руду), а более дорогой металл плавит там.

Бесконечные познания форумных писателей воистину "бесконечны"!
В Австрию и Словакию экспортирует окатыши(с высоким содержанием железа) Ферекспо.
В Австрии мощная (по европейским меркам) черная металлургия.
Специализация: черные металлы
В области черной металлургии австрийские предприятия предлагают особую конкурентоспособную продукцию для международных рынков.
Особенно высококачественной продукцией, которая производится в Австрии и отвечает высоким требованиям заказчиков, является листовой металл для автомобильной промышленности.
Завод voestalpine Rotec Group в г. Криглах (Штирия) выпускает прецизионную стальную трубную продукцию для автомобильной промышленности, машиностроения и гидравлики/пневматики для клиентов со всего мира.
Рельсы австрийского производства тоже используются во многих странах мира и высоко ценятся за их превосходное качество.
Современный мир, можно сказать, построен на стали. Сталь используется для изготовления различных предметов - от столовых приборов и бритвенных лезвий до автомобилей, небоскребов и железных дорог. Сталь является настоящим двигателем прогресса, она соединяет разные континенты, государства и народы. И в современном мире все возможности применения продукции из стали далеко не исчерпаны. Компания "Voestalpine AG", головное предприятие которой расположено в Линце, является международным концерном, который занимается производством стали, железнодорожных систем, промышленного оборудования. На предприятии создан музей, который предлагает многочисленным посетителям возможность совершить путешествие в мир стали, узнать больше об этом материале и технологиях его обработки. Металлургический завод "Voestalpine AG" считается самым экологически чистым и инновационным предприятием во всем мире. Оказавшись на его территории, площадь которой составляет более 5 квадратных километров, посетители отправляются на продолжительную экскурсию по закулисью сталелитейного производства.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:51

  Долярчик написав:...але ж, тримати долярчики до літа - немає сенсу!- то ж ОБОВ"ЯЗКОВО їх потрібно буде міняти, навіть, якщо я не зловлю піку курсу...... :roll:
(ну, хіба що впаде нижче 27,5......- тоді я задумаюсь :mrgreen: )

Рассмотрите такой гипотетический сценарий. Если МВФ прекращает сотрудничество с Украиной. НБУ пылесосит все лето излишки с межбанка чтобы пополнять закрома для обслуживания текуших долгов, удерживая курс ~30. И не будет летом отката.
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