ЛАД написав:Если верить прогнозам австралийцев, в этом году ситуацию с рудой и, следовательно, с металлом будет заметно хуже
Биржевой аналитик и брокер сталкиваются у лифта. Брокер ехидно: - Ну, хоть сейчас ты скажешь - вверх или вниз?
Австралийское правительство не биржевой аналитик, хотя, конечно, и не господь бог, и оно может ошибаться. Так что прогноз не надо воспринимать как абсолютную истину, но иметь ввиду всё же стоит. Во всяком случае данных для анализа и прогноза у него гораздо больше, чем у нас с Вами.
ЛАД написав:В нашей ситуации это легко можно объяснить предшествующим неадекватным снижением зарплат (в валютном эквиваленте) в результате бешеной девальвации, тем более, что и после такого роста ср. зарплата не достигнет и 400 долл. По сегодняшнему курсу эти 10 тыс. примерно 350 долл, а если верить курсовому прогнозу правительства к концу года получится ещё меньше.
Объяснить можно, но очень трудно понять, как при ВВП на душу менее 3000 в год, средняя зарплата может быть 400? Что же касается влияния действий правительства на уровень зарплат, трудно сказать, кто на кого влияет. Вернее, влияние, как обычно, обоюдное. Эти действия не только провоцируют общий рост зарплат, но и являются реакцией на состояние рынка труда. Стали бы кто-то поднимать зарплату, например, учителям, если бы не опасался, что останется вообще без учителей?
При таком ВВП не менее трудно понять нынешнюю ср. зарплату в 270 долл. А без учителей мы останемся в последнюю очередь. Гораздо раньше мы лишимся рабочих - строителей, шофёров, продавцов. Но Вы правы, этим работникам правительство поднять зарплату не может. Поэтому поднимает бюджетникам, понимая, что после этого предприниматели будут вынуждены поднимать зарплаты рабочим. Ну и + голоса - дело-то к выборам идёт.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 10 січ, 2018 01:08, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:Объяснить можно, но очень трудно понять, как при ВВП на душу менее 3000 в год, средняя зарплата может быть 400?
Эти цифры у нас чисто символические, учитывая объем теневой экономики и офшоризации.
Это ручная манипуляция цифрами, искусственное подталкивание их к несоответствующим величинам.Основная причина в шаровом наполнении заёмными деньгами.Некое отражение прошедших 2005-2007 годов.(может промежуток и не очень точен)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Цены производителей промышленной продукции в Украине в декабре 2017 года в годовом выражении, к декабрю 2016 года, выросли на 35,7%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины. По сравнению с 2016 годом рост цен производителей промпродукции замедлился более чем в 2 раза. .............. Как сообщал УНИАН, цены производителей промышленной продукции в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 35,7%.
Я Зделал ашипку , Прашу Пращения за этат проступак .
...что думаете по евро ...куда ??? Вот мне сдается , что возьмем 1.22,а Вы, что скажите ? Пра мидецину...тот мелок от тараканов которым Вы закусываите, размнажаетьься у ВАС у голаве
Коли здається - хреститися потрібно...Вам курс євро для якої із ваших професій потрібен?Судячи по хамовитості і безграмотності,ви зараз в ролі торгівця запчастинами.І що ж це за манія така - всім приписувати алкоголізм?Якщо вам так цікаво,то я сьогодні півтори години в залі в футбол грав,серед партнерів було три хлопці з першої ліги ПФЛ.Довелось попотіти.