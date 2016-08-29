Додано: Сер 10 січ, 2018 00:13

Сибарит написав: ЛАД написав: Если верить прогнозам австралийцев, в этом году ситуацию с рудой и, следовательно, с металлом будет заметно хуже Если верить прогнозам австралийцев, в этом году ситуацию с рудой и, следовательно, с металлом будет заметно хуже

Биржевой аналитик и брокер сталкиваются у лифта. Брокер ехидно:

- Ну, хоть сейчас ты скажешь - вверх или вниз? Биржевой аналитик и брокер сталкиваются у лифта. Брокер ехидно:- Ну, хоть сейчас ты скажешь - вверх или вниз?

ЛАД написав: В нашей ситуации это легко можно объяснить предшествующим неадекватным снижением зарплат (в валютном эквиваленте) в результате бешеной девальвации, тем более, что и после такого роста ср. зарплата не достигнет и 400 долл. По сегодняшнему курсу эти 10 тыс. примерно 350 долл, а если верить курсовому прогнозу правительства к концу года получится ещё меньше. В нашей ситуации это легко можно объяснить предшествующим неадекватным снижением зарплат (в валютном эквиваленте) в результате бешеной девальвации, тем более, что и после такого роста ср. зарплата не достигнет и 400 долл. По сегодняшнему курсу эти 10 тыс. примерно 350 долл, а если верить курсовому прогнозу правительства к концу года получится ещё меньше.

Объяснить можно, но очень трудно понять, как при ВВП на душу менее 3000 в год, средняя зарплата может быть 400?

Что же касается влияния действий правительства на уровень зарплат, трудно сказать, кто на кого влияет. Вернее, влияние, как обычно, обоюдное. Эти действия не только провоцируют общий рост зарплат, но и являются реакцией на состояние рынка труда. Стали бы кто-то поднимать зарплату, например, учителям, если бы не опасался, что останется вообще без учителей? Объяснить можно, но очень трудно понять, как при ВВП на душу менее 3000 в год, средняя зарплата может быть 400?Что же касается влияния действий правительства на уровень зарплат, трудно сказать, кто на кого влияет. Вернее, влияние, как обычно, обоюдное. Эти действия не только провоцируют общий рост зарплат, но и являются реакцией на состояние рынка труда. Стали бы кто-то поднимать зарплату, например, учителям, если бы не опасался, что останется вообще без учителей?

Австралийское правительство не биржевой аналитик, хотя, конечно, и не господь бог, и оно может ошибаться. Так что прогноз не надо воспринимать как абсолютную истину, но иметь ввиду всё же стоит. Во всяком случае данных для анализа и прогноза у него гораздо больше, чем у нас с Вами.При таком ВВП не менее трудно понять нынешнюю ср. зарплату в 270 долл.А без учителей мы останемся в последнюю очередь. Гораздо раньше мы лишимся рабочих - строителей, шофёров, продавцов. Но Вы правы, этим работникам правительство поднять зарплату не может. Поэтому поднимает бюджетникам, понимая, что после этого предприниматели будут вынуждены поднимать зарплаты рабочим.Ну и + голоса - дело-то к выборам идёт.