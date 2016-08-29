RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3857385838593860

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 623
1. Нет сбережений в валюте
12%
72
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
79
5. более 75%
64%
397
Всього голосів : 623
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 00:13

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Если верить прогнозам австралийцев, в этом году ситуацию с рудой и, следовательно, с металлом будет заметно хуже

Биржевой аналитик и брокер сталкиваются у лифта. Брокер ехидно:
- Ну, хоть сейчас ты скажешь - вверх или вниз?

Австралийское правительство не биржевой аналитик, хотя, конечно, и не господь бог, и оно может ошибаться. Так что прогноз не надо воспринимать как абсолютную истину, но иметь ввиду всё же стоит. Во всяком случае данных для анализа и прогноза у него гораздо больше, чем у нас с Вами.
  ЛАД написав:В нашей ситуации это легко можно объяснить предшествующим неадекватным снижением зарплат (в валютном эквиваленте) в результате бешеной девальвации, тем более, что и после такого роста ср. зарплата не достигнет и 400 долл. По сегодняшнему курсу эти 10 тыс. примерно 350 долл, а если верить курсовому прогнозу правительства к концу года получится ещё меньше.

Объяснить можно, но очень трудно понять, как при ВВП на душу менее 3000 в год, средняя зарплата может быть 400?
Что же касается влияния действий правительства на уровень зарплат, трудно сказать, кто на кого влияет. Вернее, влияние, как обычно, обоюдное. Эти действия не только провоцируют общий рост зарплат, но и являются реакцией на состояние рынка труда. Стали бы кто-то поднимать зарплату, например, учителям, если бы не опасался, что останется вообще без учителей?

При таком ВВП не менее трудно понять нынешнюю ср. зарплату в 270 долл. :)
А без учителей мы останемся в последнюю очередь. Гораздо раньше мы лишимся рабочих - строителей, шофёров, продавцов. Но Вы правы, этим работникам правительство поднять зарплату не может. Поэтому поднимает бюджетникам, понимая, что после этого предприниматели будут вынуждены поднимать зарплаты рабочим.
Ну и + голоса - дело-то к выборам идёт.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 10 січ, 2018 01:08, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 8678
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2792 раз.
Подякували: 2447 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 00:14

  Starikan написав:
  Сибарит написав:Объяснить можно, но очень трудно понять, как при ВВП на душу менее 3000 в год, средняя зарплата может быть 400?

Эти цифры у нас чисто символические, учитывая объем теневой экономики и офшоризации.


Это ручная манипуляция цифрами, искусственное подталкивание их к несоответствующим величинам.Основная причина в шаровом наполнении заёмными деньгами.Некое отражение прошедших 2005-2007 годов.(может промежуток и не очень точен)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13349
З нами з: 04.05.10
Подякував: 513 раз.
Подякували: 1120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 00:31

К вопросу об инфляции:
Цены производителей промышленной продукции в Украине в декабре 2017 года в годовом выражении, к декабрю 2016 года, выросли на 35,7%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
По сравнению с 2016 годом рост цен производителей промпродукции замедлился более чем в 2 раза.
..............
Как сообщал УНИАН, цены производителей промышленной продукции в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 35,7%.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/industry/2337480-rost-tsen-proizvoditeley-promproduktsii-za-god-zamedlilsya-bolee-chem-v-2-raza.html
Инфляция, конечно, может отставать от цен производителей, но не очень сильно и не очень долго.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 8678
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2792 раз.
Подякували: 2447 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 00:31

  холява написав:Qwerty

Кверти, Добрый вечер.

Я Зделал ашипку , Прашу Пращения за этат проступак .


...что думаете по евро ...куда ???
Вот мне сдается , что возьмем 1.22,а Вы, что скажите ?
Пра мидецину...тот мелок от тараканов которым Вы закусываите, размнажаетьься у ВАС у голаве

Коли здається - хреститися потрібно...Вам курс євро для якої із ваших професій потрібен?Судячи по хамовитості і безграмотності,ви зараз в ролі торгівця запчастинами.І що ж це за манія така - всім приписувати алкоголізм?Якщо вам так цікаво,то я сьогодні півтори години в залі в футбол грав,серед партнерів було три хлопці з першої ліги ПФЛ.Довелось попотіти.
Qwerty
 
Повідомлень: 1588
З нами з: 25.02.15
Подякував: 172 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 00:41

  холява написав:
  edvardd написав:холява
Хоть ДС почитайте, я кстати на 1м пике маяковал...


Здравствуйте "edvardd".
Всем Здоровья и Удачи.
Я еще раз повторюсь , жду 1, 22....а то и выше .
На 1.22 перекинусь .
Нет - посмеемся надомной.

Навіщо так довго чекати?Я вже.Мається на увазі остання ваша фраза.
Qwerty
 
Повідомлень: 1588
З нами з: 25.02.15
Подякував: 172 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 01:43

Re: Валютный рынок в контексте

И такое бывает https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ty-3860624
можно остаться без депозита.
shatenerbi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1347
З нами з: 01.07.12
Подякував: 27 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3857385838593860
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Surfer, xwxw3, Zebra і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 854, 855, 856
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
8550 827264
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 03:21
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 597, 598, 599
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
5983 1268375
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2018 17:31
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 32127
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.