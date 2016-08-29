Додано: Сер 10 січ, 2018 13:30

Привет из Днепра-8



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,24/28,28 UAH/USD виртуально, без сделок.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о терминации оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 33 685,2 млн. грн. к отметке 34 633,2 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.12 повысился, составив 28,27/28,31 UAH/USD.



К 10.29 котировки доллара выросли к отметке 28,32/28,35 UAH/USD, сопровождаясь «низкой» ликвидностью.



По состоянию на 10.54 безналичный «американец», немного замедлив рост, оказался на отметке 28,33/28,35 UAH/USD. Притормозили «восхождение» появившиеся продажи СКВ, которые к тому же выровняли рынок в баланс спрос/предложение.



На 11.11 доллар стараниями более активных продаж, просел к 28,325/28,335 UAH/USD. Обороты по-прежнему низкие.



Около 11.33 сохранившееся преобладание продаж СКВ уронило курс доллара на межбанке к отметке 28,30/28,32 UAH/USD.



Зеленое «ралли» валютного межбанка сменившееся около 11.10 коррекцией, сопровождалось признаками «послабления» на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять понизившиеся с уровня 12,00/13,50% к отметке 11,75/13,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывает в гармонии с некоторым ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



Около 12.20 на торгах валютного межбанка действовали прежние долларовые цены: 28,30/28,32 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



Наконец, около 12.55 Киева на рынок «зеленого» безнала привели здешнего штатного кота Рыжика, который совершил свой подскок, констатировав завершение реальной части «зеленой» сессии на межбанке приподнявшимися к уровню 28,32/28,34 UAH/USD ценами.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Стало известно, что в рамках запроса наилучшего курса НБУ продавал "придворным" банкам доллары по 28,33 UAH/USD.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 января с уровней: доллар – 28,10/28,40 UAH/USD, евро – 33,50/34,00 UAH/EUR, рубль - 0,475/0,500 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению вырос на 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 09 января по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв 15,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 09 января по спросу вырос на 50 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1935, приподнявшись к отметке $1,1936 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,1935 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 10 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,30/28,43 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 15,0 коп., офера поднялись на 20,0 коп.); евро – 33,70/34,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 января спрос вырос на 25,0 коп., предложение прибавило 30,0 коп.); рубль - 0,475/0,495 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).



На открытии торгов 10 января в розничном сегменте на моменте наблюдалось незначительное преобладание спроса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,30/28,43 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 15,0 коп., офера поднялись на 20,0 коп.); евро – 33,70/34,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 января спрос вырос на 25,0 коп., предложение прибавило 30,0 коп.); рубль - 0,475/0,495 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).



На старте торгов 10 января в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля при ситуативном преобладании спроса.



К 12.12 столичные валютчики, констатировали стабильность по обеим позициями наличного доллара и евро, как следствие установления относительного равновесия покупок и продаж при наличии привычного для рынка столицы «отложенного спроса».

На моменте в Киеве действуют цены: 28,20/28,37 UAH/USD, евро – 33,75/33,84 UAH/EUR.



По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных изменениях в ценах доллара и евро, связанных с дополуденным доминированием спроса: 28,33/28,45 UAH/USD, евро - 33,60/35,00 UAH/EUR, рубль 0,486/0,492 UAH/RUB. В городе на местном рынке возникла традиционная «полуденная пауза» в торговле.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка, где сохранилось преобладание спроса: 28,35/28,50 UAH/USD, евро - 33,80/34,10 UAH/EUR, рубль 0,475/0,494 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 10 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,20/28,35 UAH/USD, евро – 33,45/33,90 UAH/EUR, рубль 0,483/0,490 UAH/RUB, Киев опт 28,25/28,34 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,25/28,34 UAH/USD, евро (опт) 33,75/33,84 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,75/33,84 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,28/28,43 UAH/USD, евро – 33,70/34,05 UAH/EUR, рубль - 0,475/0,493 RUB/USD, Одесса – опт 28,20/28,35 UAH/USD, розница – 28,10/28,40 UAH/USD; Запорожье – 28,30/28,40 UAH/USD; евро – 33,60/33,90 UAH/EUR, рубль - 0,486/0,492 RUB/USD.



Отдохнув 09 января в «боковике», отечественный валютный межбанк во вторник снова открыл шлюз для «зеленых быков», поднявших средневзвешенный курс «американца» на фоне сохранившегося низколиквидным рынка. Последнее, думаю, способствовало заметному даже в нынешних условиях подорожанию безналичного «американца».



На стороне «зеленых быков» валютного межбанка также был рост гривневой ликвидности, который, представляется, на себе первыми ощутили дилеры наличного рынка вечером во вторник. Не исключено, что вторничный итоговый рост наличного доллара также посредством «обратной связи» способствовал нынешнему подорожанию «зеленого» безнала.



Вне всякого сомнения рост долларовых цен на валютном межбанке приветствовался немногочисленными пока экспортерами, предельно аккуратно продававшими обязательную часть экспортной выручки в период с 10.52 до 12.20 Киева, лишь очень незначительно просадив действующие цены безналичного «американца».



В свою очередь дополуденное «зеленое» ралли валютного межбанка могло стимулировать рост клиентского спроса на наличный доллар, следствием которого стало повышение цен последнего.

Таким образом, взаимной поддержкой наличный и безналичный доллары сохранили сформировавшийся курсовой зазор между собой.



Судя по всему, у рынка безналичной СКВ остается мало шансов до Крещенья вернуть валютный межбанк в прежнее русло относительной объективности и логики, сопровождая это ростом ликвидности торгов. Однако, представляется, с новой недели у гривни на сессиях межбанка появится хороший шанс для некоторого реванша после нынешнего затянувшегося девальвационного периода. Основанием для подобных ожиданий является старт бюджетного периода, который в III декаде января будет проходить в условиях скудности гривневого ресурса. Думаю, это заставит потенциальных продавцов СКВ на межбанке появиться там с реальными оферами доллара.



Натурально, вослед на «зеленым» безналом может немного просесть и наличная «зелень».



Эти прогнозы на ближайшую перспективу, однако, не исключают «стратегический» и контролируемый регулятором медленный девальвационный процесс нацвалюты, соответствующий текущему состоянию украинской экономики.



US