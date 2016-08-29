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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 січ, 2018 12:59
Привет из Днепра-7
Наконец, около 12.55 Киева на рынок «зеленого» безнала привели здешнего штатного кота Рыжика, который совершил свой подскок, констатировав завершение реальной части «зеленой» сессии на межбанке приподнявшимися к уровню 28,32/28,34 UAH/USD ценами.
Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:00
odessit2007 написав:
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28.20-28.30/28.40-28.50
Харьков практически совпадает.
Правда, 28,20 и 28,40 уже цифры сомнительные - скорее 28,25 и 28,45.
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ЛАД
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:13
Уважаемые знатоки . Я так понимаю что этот загон будет продолжаться до конца этой или следующей недели!?
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a_studio11
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:21
a_studio11 написав:
Уважаемые знатоки . Я так понимаю что этот загон будет продолжаться до конца этой или следующей недели!?
Этот вопрос можно будет повторять ещё месяца полтора - два.
А потом повторять опять, но уже в другую сторону - "загон" на укрепление гривни.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:22
a_studio11 написав:
Уважаемые знатоки . Я так понимаю что этот загон будет продолжаться до конца этой или следующей недели!?
Вроде бы никто не загоняет. Лера по телевизору не выступает, что взявшие доллар по 29 пожалеют. Спроса на социальный доллар нету. Новостной фон про заболевание кори. НБУ раз в два-три дня заливает баксов на эквивалент миллиарда гривен "Типа для сглаживания колебаний". Вроде бы всё в рамках рынка, сезонные колебания. Импортеры надеются на мартовский откат, экспортеры надеются что МВФ не пронспонсирует нынешнюю власть. Если это произойдет, то у импортеров порвется шаблон, будут брать по чем продают.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:30
Привет из Днепра-8
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,24/28,28 UAH/USD виртуально, без сделок.
Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о терминации оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 33 685,2 млн. грн. к отметке 34 633,2 млн. грн.
Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.12 повысился, составив 28,27/28,31 UAH/USD.
К 10.29 котировки доллара выросли к отметке 28,32/28,35 UAH/USD, сопровождаясь «низкой» ликвидностью.
По состоянию на 10.54 безналичный «американец», немного замедлив рост, оказался на отметке 28,33/28,35 UAH/USD. Притормозили «восхождение» появившиеся продажи СКВ, которые к тому же выровняли рынок в баланс спрос/предложение.
На 11.11 доллар стараниями более активных продаж, просел к 28,325/28,335 UAH/USD. Обороты по-прежнему низкие.
Около 11.33 сохранившееся преобладание продаж СКВ уронило курс доллара на межбанке к отметке 28,30/28,32 UAH/USD.
Зеленое «ралли» валютного межбанка сменившееся около 11.10 коррекцией, сопровождалось признаками «послабления» на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять понизившиеся с уровня 12,00/13,50% к отметке 11,75/13,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывает в гармонии с некоторым ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.
Около 12.20 на торгах валютного межбанка действовали прежние долларовые цены: 28,30/28,32 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
Наконец, около 12.55 Киева на рынок «зеленого» безнала привели здешнего штатного кота Рыжика, который совершил свой подскок, констатировав завершение реальной части «зеленой» сессии на межбанке приподнявшимися к уровню 28,32/28,34 UAH/USD ценами.
Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Стало известно, что в рамках запроса наилучшего курса НБУ продавал "придворным" банкам доллары по 28,33 UAH/USD.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 января с уровней: доллар – 28,10/28,40 UAH/USD, евро – 33,50/34,00 UAH/EUR, рубль - 0,475/0,500 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению вырос на 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 09 января по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв 15,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 09 января по спросу вырос на 50 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1935, приподнявшись к отметке $1,1936 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,1935 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 10 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,30/28,43 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 15,0 коп., офера поднялись на 20,0 коп.); евро – 33,70/34,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 января спрос вырос на 25,0 коп., предложение прибавило 30,0 коп.); рубль - 0,475/0,495 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).
На открытии торгов 10 января в розничном сегменте на моменте наблюдалось незначительное преобладание спроса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,30/28,43 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 15,0 коп., офера поднялись на 20,0 коп.); евро – 33,70/34,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 января спрос вырос на 25,0 коп., предложение прибавило 30,0 коп.); рубль - 0,475/0,495 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).
На старте торгов 10 января в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля при ситуативном преобладании спроса.
К 12.12 столичные валютчики, констатировали стабильность по обеим позициями наличного доллара и евро, как следствие установления относительного равновесия покупок и продаж при наличии привычного для рынка столицы «отложенного спроса».
На моменте в Киеве действуют цены: 28,20/28,37 UAH/USD, евро – 33,75/33,84 UAH/EUR.
По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных изменениях в ценах доллара и евро, связанных с дополуденным доминированием спроса: 28,33/28,45 UAH/USD, евро - 33,60/35,00 UAH/EUR, рубль 0,486/0,492 UAH/RUB. В городе на местном рынке возникла традиционная «полуденная пауза» в торговле.
Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка, где сохранилось преобладание спроса: 28,35/28,50 UAH/USD, евро - 33,80/34,10 UAH/EUR, рубль 0,475/0,494 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 10 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,20/28,35 UAH/USD, евро – 33,45/33,90 UAH/EUR, рубль 0,483/0,490 UAH/RUB, Киев опт 28,25/28,34 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,25/28,34 UAH/USD, евро (опт) 33,75/33,84 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,75/33,84 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,28/28,43 UAH/USD, евро – 33,70/34,05 UAH/EUR, рубль - 0,475/0,493 RUB/USD, Одесса – опт 28,20/28,35 UAH/USD, розница – 28,10/28,40 UAH/USD; Запорожье – 28,30/28,40 UAH/USD; евро – 33,60/33,90 UAH/EUR, рубль - 0,486/0,492 RUB/USD.
Отдохнув 09 января в «боковике», отечественный валютный межбанк во вторник снова открыл шлюз для «зеленых быков», поднявших средневзвешенный курс «американца» на фоне сохранившегося низколиквидным рынка. Последнее, думаю, способствовало заметному даже в нынешних условиях подорожанию безналичного «американца».
На стороне «зеленых быков» валютного межбанка также был рост гривневой ликвидности, который, представляется, на себе первыми ощутили дилеры наличного рынка вечером во вторник. Не исключено, что вторничный итоговый рост наличного доллара также посредством «обратной связи» способствовал нынешнему подорожанию «зеленого» безнала.
Вне всякого сомнения рост долларовых цен на валютном межбанке приветствовался немногочисленными пока экспортерами, предельно аккуратно продававшими обязательную часть экспортной выручки в период с 10.52 до 12.20 Киева, лишь очень незначительно просадив действующие цены безналичного «американца».
В свою очередь дополуденное «зеленое» ралли валютного межбанка могло стимулировать рост клиентского спроса на наличный доллар, следствием которого стало повышение цен последнего.
Таким образом, взаимной поддержкой наличный и безналичный доллары сохранили сформировавшийся курсовой зазор между собой.
Судя по всему, у рынка безналичной СКВ остается мало шансов до Крещенья вернуть валютный межбанк в прежнее русло относительной объективности и логики, сопровождая это ростом ликвидности торгов. Однако, представляется, с новой недели у гривни на сессиях межбанка появится хороший шанс для некоторого реванша после нынешнего затянувшегося девальвационного периода. Основанием для подобных ожиданий является старт бюджетного периода, который в III декаде января будет проходить в условиях скудности гривневого ресурса. Думаю, это заставит потенциальных продавцов СКВ на межбанке появиться там с реальными оферами доллара.
Натурально, вослед на «зеленым» безналом может немного просесть и наличная «зелень».
Эти прогнозы на ближайшую перспективу, однако, не исключают «стратегический» и контролируемый регулятором медленный девальвационный процесс нацвалюты, соответствующий текущему состоянию украинской экономики.
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дядя Caша
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:36
ЛАД написав: kombinator написав:
Господа, кто может помочь с пониманием, что за влияние Гос.казначейства за 3 дня января - 11 млрд.
Это банки ранее полученные рефинансирования закрывают, или что это может быть?
Помогите плз. понять
........
Ещё как вариант - взносы банков в ФГВФЛ. Судя по тому, что они в одной графе, эти вклады хранятся в Госказначействе, надо поискать, когда банки платят в Фонд.
Попробую поискать, если никто не поделится инфой до этого.
А могут это быть платежи по налогам за 4 квартал? Эти же средства оседают на ЕКС?
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kombinator
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:40
дядя Caша написав:Привет из Днепра-8
..............
Таким образом, взаимной поддержкой наличный и безналичный доллары сохранили сформировавшийся курсовой зазор между собой.
Судя по всему, у рынка безналичной СКВ остается мало шансов до Крещенья вернуть валютный межбанк в прежнее русло относительной объективности и логики, сопровождая это ростом ликвидности торгов. Однако, представляется, с новой недели у гривни на сессиях межбанка появится хороший шанс для некоторого реванша после нынешнего затянувшегося девальвационного периода. Основанием для подобных ожиданий является старт бюджетного периода, который в III декаде января будет проходить в условиях скудности гривневого ресурса. Думаю, это заставит потенциальных продавцов СКВ на межбанке появиться там с реальными оферами доллара.
Натурально, вослед на «зеленым» безналом может немного просесть и наличная «зелень».
Эти прогнозы на ближайшую перспективу, однако, не исключают «стратегический» и контролируемый регулятором медленный девальвационный процесс нацвалюты, соответствующий текущему состоянию украинской экономики.
US
Особого зазора между налом и безналом не вижу. Он и сегодня копеечный, а какие-то дни курсы практически совпадали.
По проседанию на след. неделе у меня большие сомнения - скорее ожидаю какую-то стабилизацию.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:45
kombinator написав: ЛАД написав: kombinator написав:
Господа, кто может помочь с пониманием, что за влияние Гос.казначейства за 3 дня января - 11 млрд.
Это банки ранее полученные рефинансирования закрывают, или что это может быть?
Помогите плз. понять
........
Ещё как вариант - взносы банков в ФГВФЛ. Судя по тому, что они в одной графе, эти вклады хранятся в Госказначействе, надо поискать, когда банки платят в Фонд.
Попробую поискать, если никто не поделится инфой до этого.
А могут это быть платежи по налогам за 4 квартал? Эти же средства оседают на ЕКС?
Вряд ли 4, 5 и 9-го января такие большие налог. платежи.
P.s. "За что же Ваньку-то Морозова (ребе Нок), ведь он ни в чём не виноват"?
Или я чего-то пропустил?
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Додано: Сер 10 січ, 2018 14:17
Ви колись мали звичку друкувати ціни біля вашого ларька на Рівненському базарі на продукти,що полюбляють ваші земляки.Потім перестали...Можете в динаміці надрукувати,а ми оціним треба гавкати чи може вже пора й вити.
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