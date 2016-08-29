Додано: Сер 10 січ, 2018 14:42

odessit2007 написав: 7

28.20-28.30/28.40-28.50 28.20-28.30/28.40-28.50

так долго не писали,спасибо за информацию,но видите,есть спецы покруче "вестей с полей",заступили сутки через двое и всё знаютсекта будеттолькодорожать воспряла из пепла,на всех форумах "вижу 30",скв нигденет,пока ехал,стало ещё дороже,аяжгАварил,дорожаем бешеными темпами т.е. по 10 копеек в день,думаю при курсе 35 все поймут,что надо ещё можно присесть в последний вагон на корточкиребятушечки,только прошу,когда курс вдруг нечаянно развернётся,например год назад это было 13-го,не надо писать,что мол слил всю кАклету по максимальной продаже Харькова или Днепра(на момент 50) и прыгнул на депо до лета)))