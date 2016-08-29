ребе Нок написав:фигня это всё. ползучая девальвация - вот что будет
Думаю плавной девальвации не будет. А будет держание курса зубами к выборам, плюс сезонные факторы. Т.е. есть ещё месяцев 9-10 сезонной "предсказуемости", а потом не за горами классическая новая ступенька для курса, вокруг которой будем околачиваться года 4
держать курс сливая ЗВР? так их на это нет, только на критический импорт... можно админ ресурс применить (постановы НБУ не стерлись из памяти), только это не всегда срабатывает, или иногда с запозданием. поэтому соглашусь с ребе Нок гривна будет (надеюсь) плавно девальвировать, так как экономика страны не позволяет ей другой вариант... и если девальвация будет 1-2 грн в год, то вполне приемлемо.
Белочка на прием уже 28,28 (красиво, как блатные номера)
zzzzzz написав:процент жиров в масле неустанно растет благодаря решительным реформам нашего великого Президента
Моські вибирають собі слона президента лише для того, щоб потім на нього гавкати.
Ну - всілякі нападки не по темі на керівництво країни зрозумілі ... Але захист керівництва - це якось не по-нашому . Українці ніколи керівництво не підтримують в цілому . Навіт традиційні козацькі байки про обрання кошового - без болота на голову не обходилося ...
ребе Нок написав:Пойми! Это так люди подходят к рассуждению - будет ли 29 в ближайший месяц или не?? Сам та что скажешь?
у меня сложилось впечатление, что "на протяжении предыдущих пары лет НБУ охранял уровень 30 для евро." Теперь когда его проскочили из за бюджетных факторов, будут пробовать стерегти этот уровень, но для доллара (На меньших цифрах силёнок может не хватить из за остановки международного финансирования). Хотя будут пробовать притормозить интервенциями на подходе к 29.
конкретные цифры курса гривны к валютам-для НБУ и кабмина просто технические параметры, тут главное, чтобы экономика в пике не свалилась
a_studio11 написав:Уважаемые знатоки . Я так понимаю что этот загон будет продолжаться до конца этой или следующей недели!?
Вроде бы никто не загоняет. Лера по телевизору не выступает, что взявшие доллар по 29 пожалеют. Спроса на социальный доллар нету. Новостной фон про заболевание кори. НБУ раз в два-три дня заливает баксов на эквивалент миллиарда гривен "Типа для сглаживания колебаний". Вроде бы всё в рамках рынка, сезонные колебания. Импортеры надеются на мартовский откат, экспортеры надеются что МВФ не пронспонсирует нынешнюю власть. Если это произойдет, то у импортеров порвется шаблон, будут брать по чем продают.
Та й ціна нафти чомусь ніяким чином не обговорюється.Пам"ятаю коли підходило до 25 за барель,то кожне третє повідомлення було про це.А коли вже біля 70,то тиша навкруги!Цікаво при постійному русі вверх з курсом гривні буде все як в минулі роки?Та й з рівнем інфляції?
ЛАД написав:Господа, кто может помочь с пониманием, что за влияние Гос.казначейства за 3 дня января - 11 млрд. Это банки ранее полученные рефинансирования закрывают, или что это может быть? Помогите плз. понять ........
Ещё как вариант - взносы банков в ФГВФЛ. Судя по тому, что они в одной графе, эти вклады хранятся в Госказначействе, надо поискать, когда банки платят в Фонд.
Попробую поискать, если никто не поделится инфой до этого. А могут это быть платежи по налогам за 4 квартал? Эти же средства оседают на ЕКС?
Вряд ли 4, 5 и 9-го января такие большие налог. платежи.
P.s. "За что же Ваньку-то Морозова (ребе Нок), ведь он ни в чём не виноват"? Или я чего-то пропустил?[/quote] Думаю шо це питання до Василя...
Qwerty написав:А коли вже біля 70,то тиша навкруги!Цікаво при постійному русі вверх з курсом гривні буде все як в минулі роки?
Вместе с ценой нефти обычно ходят цены и на другое сырье. В т.ч. и то, которое мы продаем. Рост этих цен несет некоторые ревальвационные риски, но у НБУ еще есть немного резервов в виде возможности доотменять ограничения, да и закрома еще не переполнены. Если не будет каких-то очень уж серьезных потрясений, вполне можем пройти по обычному графику с курсами чуть выше прошлогодних.
так долго не писали,спасибо за информацию,но видите,есть спецы покруче "вестей с полей",заступили сутки через двое и всё знают
секта будеттолькодорожать воспряла из пепла,на всех форумах "вижу 30",скв нигденет,пока ехал,стало ещё дороже,аяжгАварил,дорожаем бешеными темпами т.е. по 10 копеек в день,думаю при курсе 35 все поймут,что надо ещё можно присесть в последний вагон на корточки
ребятушечки,только прошу,когда курс вдруг нечаянно развернётся,например год назад это было 13-го,не надо писать,что мол слил всю кАклету по максимальной продаже Харькова или Днепра(на момент 50) и прыгнул на депо до лета)))
так долго не писали,спасибо за информацию,но видите,есть спецы покруче "вестей с полей",заступили сутки через двое и всё знают
секта будеттолькодорожать воспряла из пепла,на всех форумах "вижу 30",скв нигденет,пока ехал,стало ещё дороже,аяжгАварил,дорожаем бешеными темпами т.е. по 10 копеек в день,думаю при курсе 35 все поймут,что надо ещё можно присесть в последний вагон на корточки
ребятушечки,только прошу,когда курс вдруг нечаянно развернётся,например год назад это было 13-го,не надо писать,что мол слил всю кАклету по максимальной продаже Харькова или Днепра(на момент 50) и прыгнул на депо до лета)))
в прошлом году "слившихся" на пике было 1-2, так что смените пластинку про "последний вагон", все сидят мирно в валюте и запаслись попкорном