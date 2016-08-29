Додано: Сер 10 січ, 2018 23:42

buratinyo



Все достижения пока только за счет монетарных методов, которые хороши лишь периодически, по моему. Но я еще в этом вопросе почитаю классиков.



Если точнее хороши не периодически, а имеют эффект не долгий, т к для продления методов необходимы новые средства, коих скоро не станет.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.