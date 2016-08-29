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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 січ, 2018 23:26
Игорь написав: buratinyo написав:
Случайно не такие приспособления используете?
Дизайн BURATINO, это Вы ?
Дизайн подобных вещей - ничто, главное чтобы избавило человека от боли в спине и вернуло подвижность.
График рисует зеленую свечу конкретную по наличной валюте в Украине. Приятно иногда угадывать с прогнозами. Но то как Вы понимаете, конечно же, случайность.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:32
andrijk777 написав:
Можете собі дальше "на ступеньках" прикидати. А я краще на калькуляторі прикину.
Отже, за 26 років гривня знецінювалась в середньому на 15% щороку.
Отже, очікувано, ми отримаємо курс 40 десь за 2,5 роки.
Курс 50 - десь через 4,5 років.
Вы такой умный! Если взять эти ступеньки - то же самое и получится! Результат может меняться в зависимости от выбранного периода, и от факторов.
Тем более, я не утверждал, что мои "прогнозы" являются 100% истиной
Зачем спрашивать, если всё знаете? Составляйте свои модели и считайте, можете Сомилитарка пригласить и добавить в модель вероятности высадки инопланетян и их влияние на курс гривны.
Можете мне не отвечать, я Ваши сообщения больше не увижу.
Всё IMHO
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:35
andrijk777 написав: Вкладчик1234 написав:
3. Думаю сейчас (до выборов) поколотимся около 30, а после выборов - 4-5 лет в диапазоне 40-50, скорее даже 45-50. Но это пока не точно, факторов очень много. Но ясно одно - девальвация будет, и не на 1-2грн
І з чого це вам ясно що після виборів курс піде на 40-50? І яких це факторів "очень много"?
Одним из факторов является фактически уничтожение промышленности в Украине за последние годы. Единичные случаи поддержания отдельных заводов на плаву не в счет. Диверсификации экспорта нет - вся надежда на сельское хозяйство, которое традиционно подвержено рискам из-за неурожая, порчи на складах, из-за нашествия неизвестно откуда берущихся вредителей. Их травят травят, а они появляются и появляются. Про истощение украинского чернозема я промолчу пока.
Все достижения пока только за счет монетарных методов, которые хороши лишь периодически, по моему. Но я еще в этом вопросе почитаю классиков.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:39
somilitark написав:Вкладчик1234
а если на выборах побеждает леди Ю,Украина и агрессор мирятся,санкции снимаются,отваливает агрессор бабла(можно газ на шару),включается мощный пылесос(учётная ставка 20 например,депо от госов 10 в валюте ),сырьё вверх,запускается настоящий рынок земли с деньгами от арабов и китайцев...
точно будет 40 или всё таки 55
Мечтать не вредно.
Сомилитарк, ты вообще какой позиции придерживаешься.За последнее время вижу твои посты с постоянно меняющимся направлением.Прям валютная п......утка
или заместитель Эрика.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:42
buratinyo
Все достижения пока только за счет монетарных методов, которые хороши лишь периодически, по моему. Но я еще в этом вопросе почитаю классиков.
Если точнее хороши не периодически, а имеют эффект не долгий, т к для продления методов необходимы новые средства, коих скоро не станет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:47
somilitark написав:Вкладчик1234
а если на выборах побеждает леди Ю,Украина и агрессор мирятся,санкции снимаются,отваливает агрессор бабла(можно газ на шару),включается мощный пылесос(учётная ставка 20 например,депо от госов 10 в валюте ),сырьё вверх,запускается настоящий рынок земли с деньгами от арабов и китайцев...
точно будет 40 или всё таки 55
леди Ю никогда не будет президентом...а теперь новый сценарий?
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:53
дядя Caша написав:
1. Проект сей изначально предполагался для поставок СПГ в Европу.
mister-svet написав:
Санкционный СПГ с Ямала едет в штаты. Завтра рубль рухнет в половину гривны. Вдвое с 2014-го года.
2. Есть очень большие сомнения, что США, в изрядном темпе наращивающие экспорт СПГ станут покупать его у РФ.
3. Проект "Ямал СПГ" курирует НОВАТЭК. большой "друг" Газпрома. Думаю, Миллер оросит жилетку Путина соплями, и у проекта могут начаться проблемы.
US
Взяли образцы ямальского газа для дальнейшей идентификации по характерным признакам.
Американцы всегда берут образцы стратегического сырья (нефти и газа) со всех месторождений мира.
Помните, когда они ловили в нейтральных водах танкеры с санкционной иракской и иранской нефтью? Они точно предъявляли претензии контрабандистам на основе анализа характерных особенностей нефти...
- Не врите, ваша нефть из Ирака (Ирана)! Мы знаем это точно. Руки за голову. Фейсом к стене.
Потом другой вопрос, какой российский сжиженный газ в США???!!!
Это как поставки российского льда в Гренландию.
США затоварены собственным дешевым газом, строят на восточном побережье кучу терминалов по сжижению для экспорта, вышибают Газпром с европейского рынка и намерены в ближайшее время стать крупнейшим экспортером газа ...
А руссочел тут пытается представить это как покорение Америки Ямалом ...
Курвам на смех!
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:58
andrijk777 написав: somilitark написав:Вкладчик1234
а если на выборах побеждает леди Ю
Якщо переможе леді Ю, то на Україні і її народі можна ставити жирний хрест. Дибільнішого народу, який нічого не пам'ятає і вірить тільки словам, напевне немає на цій планеті.
Да ничего трагического с леди Ю у власти не произойдет. Уже была, уже все понимают, что будет происходить. Сегодняшняя ставка на крупный бизнес, Ахметова и другую олигархию сменится ставкой на средний класс-мелкий и средний бизнес. Ну не будет Ахметов получать три миллиарда долларов прироста в год по Форбсу. Ай-ай-ай, как-то переживем.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 00:10
Я уже писал тут, напоминаю.
Когда пошел сланец цена газа в США на споте была порядка $70 в то время как в Европе под $350. А по чем вы сейчас платите, знаете?
Вопрос.
Где выгоднее всего продавать газ?
Но!
Тогда на Атлантическом побережье не было мощностей по сжижению.
Но уже выросли.
Как грибы.
Риспект Киндеру Моргану.
Завалят Европу.
И нам тоже уже перепадает. Через Польшу.
Повторяю:
Ямал это образцы на случай санкций против России по газу.
Удушат окурка.
И правильно сделают.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 00:28
andrijk777 написав: somilitark написав:Вкладчик1234
а если на выборах побеждает леди Ю
Якщо переможе леді Ю, то на Україні і її народі можна ставити жирний хрест. Дибільнішого народу, який нічого не пам'ятає і вірить тільки словам, напевне немає на цій планеті.
В голодомор не поклали і в люту другу світову війну,а тут зразу ж хрест?Украіна переживе і різних правителів,і різних прогнозистів!І не потрібно те,що ви думаєте про себе,переносити на весь народ.Чи ви над народом?
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