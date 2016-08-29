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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3870387138723873

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 626
1. Нет сбережений в валюте
12%
73
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
80
5. более 75%
64%
398
Всього голосів : 626
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 00:38

  Qwerty написав:В голодомор не поклали і в люту другу світову війну,а тут зразу ж хрест?Украіна переживе і різних правителів,і різних прогнозистів!І не потрібно те,що ви думаєте про себе,переносити на весь народ.Чи ви над народом?


Категорически согласен.
Пока в Украине есть такой феномен как 20 соток и такое орудие труда как лопата, нам не страшен никакой правитель и никакая общественно-єкономическая формация.
Пусть хоть они всрутся.
Всегда у укропа на любом столе есть и будет, и даже для аппетита.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 01:21

Qwerty
Якби ви пережили голодомор чи Другу світову ви б такої фігні не писали.
Поставити хрест, я мав на увазі в переносному значені, а не в прямому. Звичайно що кінець світу не настане, янщо Ю стане президентом.
andrijk777
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  #<1 ... 3870387138723873
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