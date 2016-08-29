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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 січ, 2018 00:38
Qwerty написав:
В голодомор не поклали і в люту другу світову війну,а тут зразу ж хрест?Украіна переживе і різних правителів,і різних прогнозистів!І не потрібно те,що ви думаєте про себе,переносити на весь народ.Чи ви над народом?
Категорически согласен.
Пока в Украине есть такой феномен как 20 соток и такое орудие труда как лопата, нам не страшен никакой правитель и никакая общественно-єкономическая формация.
Пусть хоть они всрутся.
Всегда у укропа на любом столе есть и будет, и даже для аппетита.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 01:21
Qwerty
Якби ви пережили голодомор чи Другу світову ви б такої фігні не писали.
Поставити хрест, я мав на увазі в переносному значені, а не в прямому. Звичайно що кінець світу не настане, янщо Ю стане президентом.
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