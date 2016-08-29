Додано: Чет 11 січ, 2018 14:15

и ещё одна мысль радующимся обвалу гривны,НБУ в прошлом году выкупил более 1 ярда с межбанка,зачем он допускал курс 25.50 летом,если бы он забетонировал бы 27,то выкупил бы явно больше,и с лёгкостью держал бы зимой 27,продав то,что купил летом)))и теперь,зачем он допускает 28.50??вышел бы пару дней с продажей по 100 мио и выше 28 не увидели,и олени целы и у многих нервы в порядке,не штурмовали бы сейчас обменки и банки,так и летом будет,курс будут ловить на 27,а скорее всего даже ниже,а могли бы просто каждый год добавлять по гривне с нового года и всё,никаких паник и истерик с выпученными глазами...выходит лучше круглый год по 27,НБУ больше бы выкупил,но он под требованиями МВФ потыкает оленям и делает курс рыночным,а те ветвистыми рогами устраивают зимние,а потом и летние загоныгде правда брат,МВФ ты не прав, не нужен рынок во всём,сметут все ограждения долго думающие,а потом быстро запрягающие по курсовым пикам граждане))))