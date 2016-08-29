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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 387538763877387838793880>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 627
1. Нет сбережений в валюте
12%
73
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
80
5. более 75%
64%
399
Всього голосів : 627
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:38

ЛАД

Уже месяц он тупит регулярно
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitalych-new написав:Ещё пример из прошлого: цены на недвижимость выросли на ХХ % в позапрошлом году, на ХХХ % в прошлом году, растут в этом году = будут расти всегда, в будущем только рост ! И шо по факту ???

Я лет 15 говорю что старые квартиры в украине в долгосрочной перспективе будут только падать в цене (до уровня 200уе за м2). Никто меня не слушает :) Сейчас цены на квартиры немного поддержаны миграцией 3 миллионов человек. Но новые нормы энергосбережения (пока ещё выгоднее продать и купить современное, чем проводить модернизацию). А ещё мода, инфляция и амортизация делают своё дело. У многих всё еще есть по 5 хрущевок доставшихся в наследство. Кто посмекалистей - оперативно менял неликвид на ликвид, переезжая в современное жилье с прогрессивными соседями или в столицу.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:42

  zzzzzz написав:ЛАД

Уже месяц он тупит регулярно

Тупит-то тупит, но сейчас вообще не могу открыть. :evil:
Такого у меня ещё не было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:46

  serega_rubin написав:
  Vitalych-new написав:Ещё пример из прошлого: цены на недвижимость выросли на ХХ % в позапрошлом году, на ХХХ % в прошлом году, растут в этом году = будут расти всегда, в будущем только рост ! И шо по факту ???

Я лет 15 говорю что старые квартиры в украине в долгосрочной перспективе будут только падать в цене (до уровня 200уе за м2). Никто меня не слушает :) Сейчас цены на квартиры немного поддержаны миграцией 3 миллионов человек. Но новые нормы энергосбережения (пока ещё выгоднее продать и купить современное, чем проводить модернизацию). А ещё мода, инфляция и амортизация делают своё дело. У многих всё еще есть по 5 хрущевок доставшихся в наследство. Кто посмекалистей - оперативно менял неликвид на ликвид, переезжая в современное жилье с прогрессивными соседями или в столицу.

Если речь о панельных хрущёвках, то возможно. Им вроде вообще пора под снос. "Старые квартиры" - слишком растяжимое понятие.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 січ, 2018 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:51

  ЛАД написав:Вечер 28,37-45/28,53-68.
А что случилось, что уже фактически после закрытия МБ нал вдруг подскочил?
И Зорька сообщила о поднятии цены в 17.06.
До людей наконец дошло, что курс растёт, и началась паника?

Если бежишь впереди паровоза, то не так страшно, если далеко впереди. И многие убегают слишком далеко. Страх - он такой. Бояться нужно в обе стороны.)))
Востаннє редагувалось козак в Чет 11 січ, 2018 13:58, всього редагувалось 1 раз.
[size=85]"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели — нет будущего!"
"У коня четыре ноги - и то спотыкается"[/size]
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:55

  Rainbow написав:Все что ниже 29,50 абсолютно нормальный НЕ панический курс для января 2018;
А вот что будет в феврале, марте, если МВФ и дальше не выйдет на контакт, очень интересно.


а ничего не будет,будет то что и всегда т.е. сезонное укрепление,ещё раз для стратегов,придётся НБУ в спарке с госами включать пылесос посредством повышения учётной ставки,хотя скорее всего и так само собой всё рассосётся,а вы в марте в потном кулачке понесёте сдавать по 27.50,абсолютно не панически,ровно дыша и вспоминая свои перлы :mrgreen:

2 ярда внешний долг на этот год,это много или мало?

думаю копейки,тем более НБУ уже намекал,что у банков(скорее всего госов) есть "лишние" 4 с хвостом ярда баков,которые можно привлечь в ОВГЗ...

но вы не отвлекайтесь,тут весь спектр финансовой петросянщины включился в размышлизмы 8)
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 11 січ, 2018 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:57

Администрация города Нью-Йорка подала в суд на крупнейшие частные нефтяные компании из-за того, что они, по мнению городских властей, являются одной из причин глобального потепления, а городу нужны средства для того, чтобы оградить своих жителей и собственность от негативных эффектов этого явления, следует из сообщения на официальном сайте Нью-Йорка, передает RNS.
Иск был подан против BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil, и Royal Dutch Shell. Сумма иска не уточняется, однако оценивается в "миллиарды долларов". «Город намерен взыскать с BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil, и Royal Dutch Shell компенсацию за миллиарды долларов, которые город потратит на защиту жителей Нью-Йорка от эффектов изменения климата», — идет речь в сообщении. В сумму иска входят как уже понесенные, так и будущие затраты, связанные с изменением климата.

Подробности читайте на УНИАН: https://ecology.unian.net/ecologyclimate/2340328-nyu-york-podal-v-sud-na-krupnyie-neftyanyie-kompanii-iz-za-izmeneniya-klimata.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:08

  Vitalych-new написав:
  strategbob написав:Минулого року, якщо не помиляюсь, із 17 числа гривня почала дорожчати. А у 16 році прямо 20 числа курс на 35 копійок змінився. Подивимось чи цього року підтримають тенденцію.

Эмпиризм - худшая методика для предсказаний :lol:
Если бы она работала, то пик курса у нас был бы каждый год 20 января (или ХХ февраля или ....) - все б заранее знали и выгодно посливались бы. Стоп, но кто покупать тогда будет ? Все ж знают, что это максимум :shock: Значит теория неверна ? Пробуем доказательство от противного: если она работает, то все знают, круто сливаются и зарабатывают, но большинство обычно теряет на таких "качелях" же ?
Ещё пример из прошлого: цены на недвижимость выросли на ХХ % в позапрошлом году, на ХХХ % в прошлом году, растут в этом году = будут расти всегда, в будущем только рост ! И шо по факту ???

Уже роками в нашій країні долар зимою дорогий, а в липні-серпні дешевий. І цьому є ряд об'єктивних причин які циклічно повторюються. Так, звичайно, немає конкретної дати цих максимумів та мінімумів. Я просто для прикладу привів курси минулих років. Цього року теж буде по іншому, але ймовірність максиму курсу найбільша саме в зимові місяці. Особисто більше схиляюсь до Січня.
Загалом ніхто ж не продає чи купує все в один день. Головне вибрати вірний тренд.
А порівняння валюти із нерухомістю не є зовсім доречним в цьому контексті.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:15

somilitark

и ещё одна мысль радующимся обвалу гривны,НБУ в прошлом году выкупил более 1 ярда с межбанка,зачем он допускал курс 25.50 летом,если бы он забетонировал бы 27,то выкупил бы явно больше,и с лёгкостью держал бы зимой 27,продав то,что купил летом)))

и теперь,зачем он допускает 28.50??

вышел бы пару дней с продажей по 100 мио и выше 28 не увидели,и олени целы и у многих нервы в порядке,не штурмовали бы сейчас обменки и банки,так и летом будет,курс будут ловить на 27,а скорее всего даже ниже,а могли бы просто каждый год добавлять по гривне с нового года и всё,никаких паник и истерик с выпученными глазами...

выходит лучше круглый год по 27,НБУ больше бы выкупил,но он под требованиями МВФ потыкает оленям и делает курс рыночным,а те ветвистыми рогами устраивают зимние,а потом и летние загоны :lol: :shock:

где правда брат,МВФ ты не прав, не нужен рынок во всём,сметут все ограждения долго думающие,а потом быстро запрягающие по курсовым пикам граждане))))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:37

somilitark а Вы бываете не злым ? Может дома с семьёй ?
Игорь
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