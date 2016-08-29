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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:44
Re: Валютный рынок в контексте
42/50
chelovek do teh por chelovek, poka ne dokazhet obratnoe
велич примножує втрати
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:44
вам наверное было бы приятнее попасть в ситуацию,когда меланхоличный садист привязал бы вас к кровати и с улыбкой выбил бы 10-к зубов,сломал пару рёбер,отбил почки с печенью,10 000 вольт включал на 20 и более секунд,вам же не суть важна,а антураж,главное что бы кат был добрый и улыбчивый
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:47
О, уже пошли эротические фантазии с садо-мазо уклоном!
А сайт НБУ так и не отвечает.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 січ, 2018 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:48
Это может стать серьезным курсообразующим факторам
Кабмин разрешил размещение временно свободных бюджетных средств в иностранной валюте:
https://news.finance.ua/ru/news/-/41826 ... oj-valyute
С одной стороны, возможность прикупить валюту заранее по выгодному курсу можно только приветствовать, но с другой стороны, как-то очень уж интересно выбран момент для такого разрешения. На первый, не просвещенный (не посвященный) взгляд, было бы логичнее подождать до весны.
Не собирается же кабмин записаться в олени?
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:49
Re: Валютный рынок в контексте
Много скупать нельзя, бо будет паника(типа НБУ шото знает). А еще мультипликативный спрос, такие как я и мои друзья покупают вместе с НБУ.
Много сейчас продавать тоже нельзя, иначе рынок не будет переваривать ОВГЗ из за недостатка ликвидности.
Нужно чуять баланс, и немного подубавить темпы роста импорта
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:51
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:55
Галопирующее подорожание доллара встревожило Нацбанк — он с утра продает валюту
На старте торгов межбанк вышел на 28,43-28,47 грн./$, и уже к 10:30 Национальный банк продал $23 млн.
Курс доллара стремительно растет на открытии межбанковских торгов 11 января, вынуждая Нацбанк спозаранку активно продавать доллары.
«С самого утра у банков сильно выросли остатки на корсчетах — сразу до 53,5 млрд. грн. (вчера было 34,6 млрд. грн. — Авт.), потому старт безналичных торгов произошел на 11 копеек вышел вчерашнего закрытия рынка — в рамках 28,43-28,47 грн./$. После чего мы увидели рост к 28,45-28,47 грн./$, и Нацбанк тут же стал продавать доллар в режиме наилучшего курса. К 10:30 успел продать уже $23 млн. Это позволило немного откатить котировки — к 28,43-28,45 грн./$», — рассказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Похоже, нацбанковский доллар сегодня будет получать только 20-ка уполномоченных банков. От регулятора уже не ждут проведения открытого валютного аукциона для всей банковской системы. Финансисты считают, что он ограничится лишь продажами по лучшему курсу.
Вчера НБУ также продавал доллар по лучшему курсу, но выбросил на рынок мизер — около $4 млн. За него отдувался государственный Укргазбанк: казначеи уверяли, что именно он стал главным поставщиком СКВ на межбанк.
Впрочем, все эти усилия лишь немного сдержали подорожание валюты, но не остановили девальвацию гривни. Ее курс 10 января провалился еще на 6 копеек (с начала недели — на 11), и зафиксировался к вечеру в рамках 28,33-28,36 грн./$.
На это тут же отреагировали кассы банков: максимальный курс наличного доллара там достиг 28,55 грн./$, а средний находился в рамках 28,40-28,50 грн./$. На черном рынке американская валюта за вчерашний день подорожала на 10 копеек — до 28,36-28,40 грн./$.
«Завтра ждем продолжения движения наверх на межбанке, вероятно будет тестирование 28,50 грн./$», — прогнозировал вчера UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Чет 11 січ, 2018 15:01
Re: Валютный рынок в контексте
галоперидол
chelovek do teh por chelovek, poka ne dokazhet obratnoe
велич примножує втрати
Додано: Чет 11 січ, 2018 15:01
Сроки как раз, возможно, и логичны. Лучше это сделать заранее. Принятие такого решения, к примеру в июне слишком ясный сигнал всем покупать доллар. А сейчас приняли, а когда Кабмин будет покупать (не продавать) валюту может остаться и неизвестным.
Больше смущает то, что это будет способствовать ослаблению гривни, хотя, конечно, не знаю, каковы объёмы валютных операций Кабмина.
Додано: Чет 11 січ, 2018 15:04
+ рост денежной массы рост инфляции.
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