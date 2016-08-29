Додано: Чет 11 січ, 2018 14:55

Галопирующее подорожание доллара встревожило Нацбанк — он с утра продает валюту



На старте торгов межбанк вышел на 28,43-28,47 грн./$, и уже к 10:30 Национальный банк продал $23 млн.



Курс доллара стремительно растет на открытии межбанковских торгов 11 января, вынуждая Нацбанк спозаранку активно продавать доллары.



«С самого утра у банков сильно выросли остатки на корсчетах — сразу до 53,5 млрд. грн. (вчера было 34,6 млрд. грн. — Авт.), потому старт безналичных торгов произошел на 11 копеек вышел вчерашнего закрытия рынка — в рамках 28,43-28,47 грн./$. После чего мы увидели рост к 28,45-28,47 грн./$, и Нацбанк тут же стал продавать доллар в режиме наилучшего курса. К 10:30 успел продать уже $23 млн. Это позволило немного откатить котировки — к 28,43-28,45 грн./$», — рассказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.



Похоже, нацбанковский доллар сегодня будет получать только 20-ка уполномоченных банков. От регулятора уже не ждут проведения открытого валютного аукциона для всей банковской системы. Финансисты считают, что он ограничится лишь продажами по лучшему курсу.



Вчера НБУ также продавал доллар по лучшему курсу, но выбросил на рынок мизер — около $4 млн. За него отдувался государственный Укргазбанк: казначеи уверяли, что именно он стал главным поставщиком СКВ на межбанк.



Впрочем, все эти усилия лишь немного сдержали подорожание валюты, но не остановили девальвацию гривни. Ее курс 10 января провалился еще на 6 копеек (с начала недели — на 11), и зафиксировался к вечеру в рамках 28,33-28,36 грн./$.



На это тут же отреагировали кассы банков: максимальный курс наличного доллара там достиг 28,55 грн./$, а средний находился в рамках 28,40-28,50 грн./$. На черном рынке американская валюта за вчерашний день подорожала на 10 копеек — до 28,36-28,40 грн./$.



«Завтра ждем продолжения движения наверх на межбанке, вероятно будет тестирование 28,50 грн./$», — прогнозировал вчера UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.