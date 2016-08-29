RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38763877387838793880>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 627
1. Нет сбережений в валюте
12%
73
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
80
5. более 75%
64%
399
Всього голосів : 627
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:44

Re: Валютный рынок в контексте

42/50
chelovek do teh por chelovek, poka ne dokazhet obratnoe
велич примножує втрати
zorka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 30.01.09
Подякував: 245 раз.
Подякували: 871 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:44

  Игорь написав:somilitark а Вы бываете не злым ? Может дома с семьёй ?

вам наверное было бы приятнее попасть в ситуацию,когда меланхоличный садист привязал бы вас к кровати и с улыбкой выбил бы 10-к зубов,сломал пару рёбер,отбил почки с печенью,10 000 вольт включал на 20 и более секунд,вам же не суть важна,а антураж,главное что бы кат был добрый и улыбчивый :wink:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9234
З нами з: 30.12.09
Подякував: 195 раз.
Подякували: 1398 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:47

О, уже пошли эротические фантазии с садо-мазо уклоном! :lol:

А сайт НБУ так и не отвечает.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 січ, 2018 14:48, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 8702
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2796 раз.
Подякували: 2449 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:48

Это может стать серьезным курсообразующим факторам

Кабмин разрешил размещение временно свободных бюджетных средств в иностранной валюте:
https://news.finance.ua/ru/news/-/41826 ... oj-valyute
С одной стороны, возможность прикупить валюту заранее по выгодному курсу можно только приветствовать, но с другой стороны, как-то очень уж интересно выбран момент для такого разрешения. На первый, не просвещенный (не посвященный) взгляд, было бы логичнее подождать до весны.
Не собирается же кабмин записаться в олени? :)
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2756
З нами з: 02.09.15
Подякував: 384 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:49

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:и ещё одна мысль радующимся обвалу гривны,НБУ в прошлом году выкупил более 1 ярда с межбанка,зачем он допускал курс 25.50 летом,если бы он забетонировал бы 27,то выкупил бы явно больше,и с лёгкостью держал бы зимой 27,продав то,что купил летом)))

и теперь,зачем он допускает 28.50??

Много скупать нельзя, бо будет паника(типа НБУ шото знает). А еще мультипликативный спрос, такие как я и мои друзья покупают вместе с НБУ.
Много сейчас продавать тоже нельзя, иначе рынок не будет переваривать ОВГЗ из за недостатка ликвидности.
Нужно чуять баланс, и немного подубавить темпы роста импорта
serega_rubin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 428
З нами з: 22.01.15
Подякував: 26 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:51

  Сибарит написав:Не собирается же кабмин записаться в олени? :)


от такого оленя весь заповедник ходором заходит :lol:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9234
З нами з: 30.12.09
Подякував: 195 раз.
Подякували: 1398 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:55

Галопирующее подорожание доллара встревожило Нацбанк — он с утра продает валюту

На старте торгов межбанк вышел на 28,43-28,47 грн./$, и уже к 10:30 Национальный банк продал $23 млн.

Курс доллара стремительно растет на открытии межбанковских торгов 11 января, вынуждая Нацбанк спозаранку активно продавать доллары.

«С самого утра у банков сильно выросли остатки на корсчетах — сразу до 53,5 млрд. грн. (вчера было 34,6 млрд. грн. — Авт.), потому старт безналичных торгов произошел на 11 копеек вышел вчерашнего закрытия рынка — в рамках 28,43-28,47 грн./$. После чего мы увидели рост к 28,45-28,47 грн./$, и Нацбанк тут же стал продавать доллар в режиме наилучшего курса. К 10:30 успел продать уже $23 млн. Это позволило немного откатить котировки — к 28,43-28,45 грн./$», — рассказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Похоже, нацбанковский доллар сегодня будет получать только 20-ка уполномоченных банков. От регулятора уже не ждут проведения открытого валютного аукциона для всей банковской системы. Финансисты считают, что он ограничится лишь продажами по лучшему курсу.

Вчера НБУ также продавал доллар по лучшему курсу, но выбросил на рынок мизер — около $4 млн. За него отдувался государственный Укргазбанк: казначеи уверяли, что именно он стал главным поставщиком СКВ на межбанк.

Впрочем, все эти усилия лишь немного сдержали подорожание валюты, но не остановили девальвацию гривни. Ее курс 10 января провалился еще на 6 копеек (с начала недели — на 11), и зафиксировался к вечеру в рамках 28,33-28,36 грн./$.

На это тут же отреагировали кассы банков: максимальный курс наличного доллара там достиг 28,55 грн./$, а средний находился в рамках 28,40-28,50 грн./$. На черном рынке американская валюта за вчерашний день подорожала на 10 копеек — до 28,36-28,40 грн./$.

«Завтра ждем продолжения движения наверх на межбанке, вероятно будет тестирование 28,50 грн./$», — прогнозировал вчера UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4682
З нами з: 07.04.12
Подякував: 3257 раз.
Подякували: 1588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:01

Re: Валютный рынок в контексте

галоперидол
chelovek do teh por chelovek, poka ne dokazhet obratnoe
велич примножує втрати
zorka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 30.01.09
Подякував: 245 раз.
Подякували: 871 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:01

  Сибарит написав:Кабмин разрешил размещение временно свободных бюджетных средств в иностранной валюте:
https://news.finance.ua/ru/news/-/41826 ... oj-valyute
С одной стороны, возможность прикупить валюту заранее по выгодному курсу можно только приветствовать, но с другой стороны, как-то очень уж интересно выбран момент для такого разрешения. На первый, не просвещенный (не посвященный) взгляд, было бы логичнее подождать до весны.
Не собирается же кабмин записаться в олени? :)

Сроки как раз, возможно, и логичны. Лучше это сделать заранее. Принятие такого решения, к примеру в июне слишком ясный сигнал всем покупать доллар. А сейчас приняли, а когда Кабмин будет покупать (не продавать) валюту может остаться и неизвестным.
Больше смущает то, что это будет способствовать ослаблению гривни, хотя, конечно, не знаю, каковы объёмы валютных операций Кабмина.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 8702
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2796 раз.
Подякували: 2449 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:04

  serega_rubin написав:........
Много скупать нельзя, бо будет паника(типа НБУ шото знает). А еще мультипликативный спрос, такие как я и мои друзья покупают вместе с НБУ.
Много сейчас продавать тоже нельзя, иначе рынок не будет переваривать ОВГЗ из за недостатка ликвидности.
Нужно чуять баланс, и немного подубавить темпы роста импорта

+ рост денежной массы :arrow: рост инфляции.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 8702
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2796 раз.
Подякували: 2449 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 38763877387838793880>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aclan, chuk_72, killerbean, kolyuchy, xwxw3, ЛАД, Любопытный і 5 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 864, 865, 866
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
8656 837950
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 16:22
aclan
Валютный рынок в мире 1 ... 597, 598, 599
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
5989 1269061
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 15:32
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 32203
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (7936)
11.01.2018 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.