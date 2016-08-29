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Rainbow написав:Все что ниже 29,50 абсолютно нормальный НЕ панический курс для января 2018; А вот что будет в феврале, марте, если МВФ и дальше не выйдет на контакт, очень интересно.
а ничего не будет,будет то что и всегда т.е. сезонное укрепление,ещё раз для стратегов,придётся НБУ в спарке с госами включать пылесос посредством повышения учётной ставки,хотя скорее всего и так само собой всё рассосётся,а вы в марте в потном кулачке понесёте сдавать по 27.50,абсолютно не панически,ровно дыша и вспоминая свои перлы
2 ярда внешний долг на этот год,это много или мало?
думаю копейки,тем более НБУ уже намекал,что у банков(скорее всего госов) есть "лишние" 4 с хвостом ярда баков,которые можно привлечь в ОВГЗ...
но вы не отвлекайтесь,тут весь спектр финансовой петросянщины включился в размышлизмы
п.с 2 ярда это только газпрому)))
Согласно отчету НБУ, в течение 2018-2020 годов Украина должна выплатить по государственному и гарантированному государством валютному долгу (основная сумма и проценты/купоны) около $20 млрд, а также более $5 млрд — по долгам государственных компаний. https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=60764561
долг Януковича по удалось "заморозить", но параша "начисляет проценты", возможно с этим нам удастся отбиться от "кредитора"РФ.
29 марта 2017 Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска Российской Федерации к Украине в деле о евробондах на сумму $3 млрд. В минфине РФ заявили, что, согласно решению Высокого суда, Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $3 млрд, а также соответствующую сумму начисленных процентов. При этом министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что по просьбе украинских юристов суд согласился "заморозить" решение до следующего заседания. 26 мая 2017 адвокаты российской стороны потребовали от Украины $325 млн в качестве процентов по "долгу Януковича", а суд Лондона отложил решение. 23 июня в Минфине Украины сообщили, что обжаловали решение Высокого суда Лондона от 29 марта 2017 года. В ходе предварительных слушаний, состоявшихся в январе 2018, Украина обвиняла РФ в политическом давлении, которым сопровождалось выделение денег в 2013 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович. Погашение кредита должно было состояться в декабре 2015 года. В ноябре 2015 года Украина завершила реструктуризацию государственного и гарантированного долга на сумму $15 млрд. Нерешенным остался лишь вопрос с российским долгом в связи с отказом Москвы от реструктуризации. 30 октября 2017 министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что обсуждает со своим немецким коллегой Вольфгангом Шойбле выплату Украиной "долга Януковича".
Украине в марте 2018 выделят транш от МВФ и потом второй в конце апреля/начале мая. После этого курс устаканится и гривна начнет укрепляться в бешеном темпе по 20коп в неделю, потом настанет лето (море/фрукты/девушки/яхты/)
prodigy написав:.......... Украине в марте 2018 выделят транш от МВФ и потом второй в конце апреля/начале мая. После этого курс устаканится и гривна начнет укрепляться в бешеном темпе по 20коп в неделю, потом настанет лето (море/фрукты/девушки/яхты/)
Подчёркнутое пока вилами на воде писано (или бабка на двое казала). Соответственно, первая часть второго предложения тоже под вопросом. Ну а "настанет лето (море/фрукты/девушки/яхты/)" - это неизбежно.
prodigy написав:.......... Украине в марте 2018 выделят транш от МВФ и потом второй в конце апреля/начале мая. После этого курс устаканится и гривна начнет укрепляться в бешеном темпе по 20коп в неделю, потом настанет лето (море/фрукты/девушки/яхты/)
Подчёркнутое пока вилами на воде писано (или бабка на двое казала). Соответственно, первая часть второго предложения тоже под вопросом. Ну а "настанет лето (море/фрукты/девушки/яхты/)" - это неизбежно.
Да летом всегда укрепляется. Вопрос зимнего пика до конца просто не раскрыт
и ещё одна мысль радующимся обвалу гривны,НБУ в прошлом году выкупил более 1 ярда с межбанка,зачем он допускал курс 25.50 летом,если бы он забетонировал бы 27,то выкупил бы явно больше,и с лёгкостью держал бы зимой 27,продав то,что купил летом)))
и теперь,зачем он допускает 28.50??
вышел бы пару дней с продажей по 100 мио и выше 28 не увидели,и олени целы и у многих нервы в порядке,не штурмовали бы сейчас обменки и банки,так и летом будет,курс будут ловить на 27,а скорее всего даже ниже,а могли бы просто каждый год добавлять по гривне с нового года и всё,никаких паник и истерик с выпученными глазами...
выходит лучше круглый год по 27,НБУ больше бы выкупил,но он под требованиями МВФ потыкает оленям и делает курс рыночным,а те ветвистыми рогами устраивают зимние,а потом и летние загоны
где правда брат,МВФ ты не прав, не нужен рынок во всём,сметут все ограждения долго думающие,а потом быстро запрягающие по курсовым пикам граждане))))
1)никто не радуется падению или укреплению национальной валюты. гривна, как и другие валюты: -выполняет функцию меры стоимости товаров и услуг -служит также средством сбережения -является одной из валют в моей корзине -является важным инструментом в зарабатывании на колебаниях в парах евро/долл, долл/евро, евро/гривна, долл/гривна -широко используется ежедневно в различных ее формах Гривна , как и другие деньги, имеет несколько основных форм: 1)безналичная; 2)наличная; 3)электронные деньги.
Сомик,может хватит кошмарить самого себя... народ еще от праздников не отошел, погода отличная и настроение праздничное не ушло
к гривне самое прекрасное отношение, чем больше ее у всех нас , тем лучше
Как говорил Отто Берман «Ничего личного, это просто бизнес» (англ. Nothing personal, it's just business)
и ещё одна мысль радующимся обвалу гривны,НБУ в прошлом году выкупил более 1 ярда с межбанка,зачем он допускал курс 25.50 летом,если бы он забетонировал бы 27,то выкупил бы явно больше,и с лёгкостью держал бы зимой 27,продав то,что купил летом)))
и теперь,зачем он допускает 28.50??
вышел бы пару дней с продажей по 100 мио и выше 28 не увидели,и олени целы и у многих нервы в порядке,не штурмовали бы сейчас обменки и банки,так и летом будет,курс будут ловить на 27,а скорее всего даже ниже,а могли бы просто каждый год добавлять по гривне с нового года и всё,никаких паник и истерик с выпученными глазами...
выходит лучше круглый год по 27,НБУ больше бы выкупил,но он под требованиями МВФ потыкает оленям и делает курс рыночным,а те ветвистыми рогами устраивают зимние,а потом и летние загоны
где правда брат,МВФ ты не прав, не нужен рынок во всём,сметут все ограждения долго думающие,а потом быстро запрягающие по курсовым пикам граждане))))
Да нормально! И МВФ доволен, и спекули заработали, и НБУ перечислил 55млрд грн в бюджет. А что было бы с тем "27 круглый год"?