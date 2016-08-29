Додано: Чет 11 січ, 2018 15:24

somilitark написав: Rainbow написав: Все что ниже 29,50 абсолютно нормальный НЕ панический курс для января 2018;

А вот что будет в феврале, марте, если МВФ и дальше не выйдет на контакт, очень интересно. Все что ниже 29,50 абсолютно нормальный НЕ панический курс для января 2018;А вот что будет в феврале,если МВФ и дальше не выйдет на контакт, очень интересно.



а ничего не будет,будет то что и всегда т.е. сезонное укрепление,ещё раз для стратегов,придётся НБУ в спарке с госами включать пылесос посредством повышения учётной ставки,хотя скорее всего и так само собой всё рассосётся,а вы в марте в потном кулачке понесёте сдавать по 27.50,абсолютно не панически,ровно дыша и вспоминая свои перлы



2 ярда внешний долг на этот год,это много или мало?



думаю копейки,тем более НБУ уже намекал,что у банков(скорее всего госов) есть "лишние" 4 с хвостом ярда баков,которые можно привлечь в ОВГЗ...



но вы не отвлекайтесь,тут весь спектр финансовой петросянщины включился в размышлизмы а ничего не будет,будет то что и всегда т.е. сезонное укрепление,ещё раз для стратегов,придётся НБУ в спарке с госами включать пылесос посредством повышения учётной ставки,хотя скорее всего и так само собой всё рассосётся,а вы в марте в потном кулачке понесёте сдавать по 27.50,абсолютно не панически,ровно дыша и вспоминая свои перлы2 ярда внешний долг на этот год,это много или мало?думаю копейки,тем более НБУ уже намекал,что у банков(скорее всего госов) есть "лишние" 4 с хвостом ярда баков,которые можно привлечь в ОВГЗ...но вы не отвлекайтесь,тут весь спектр финансовой петросянщины включился в размышлизмы

п.с2 ярда это только газпрому)))Согласно отчету НБУ, в течение 2018-2020 годов Украина должна выплатить по государственному и гарантированному государством валютному долгу (основная сумма и проценты/купоны) около $20 млрд, а также более $5 млрд — по долгам государственных компаний.долг Януковича по удалось "заморозить", но параша "начисляет проценты", возможно с этим нам удастся отбиться от "кредитора"РФ.29 марта 2017 Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска Российской Федерации к Украине в деле о евробондах на сумму $3 млрд. В минфине РФ заявили, что, согласно решению Высокого суда, Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $3 млрд, а также соответствующую сумму начисленных процентов. При этом министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что по просьбе украинских юристов с26 мая 2017 адвокаты российской стороны потребовали от Украиныв качестве процентов по "долгу Януковича", а суд Лондона отложил решение.23 июня в Минфине Украины сообщили, что обжаловали решение Высокого суда Лондона от 29 марта 2017 года.В ходе предварительных слушаний, состоявшихся в январе 2018, Украина обвиняла РФ в политическом давлении, которым сопровождалось выделение денег в 2013 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович. Погашение кредита должно было состояться в декабре 2015 года. В ноябре 2015 года Украина завершила реструктуризацию государственного и гарантированного долга на сумму $15 млрд. Нерешенным остался лишь вопрос с российским долгом в связи с отказом Москвы от реструктуризации.30 октября 2017 министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что обсуждает со своим немецким коллегой Вольфгангом Шойбле выплату Украиной "долга Януковича".Украине в марте 2018 выделят транш от МВФ и потом второй в конце апреля/начале мая. После этого курс устаканится и гривна начнет укрепляться в бешеном темпе по 20коп в неделю, потом настанет лето (море/фрукты/девушки/яхты/)