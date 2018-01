Додано: Чет 11 січ, 2018 15:48

и ещё одна мысль радующимся обвалу гривны,НБУ в прошлом году выкупил более 1 ярда с межбанка,зачем он допускал курс 25.50 летом,если бы он забетонировал бы 27,то выкупил бы явно больше,и с лёгкостью держал бы зимой 27,продав то,что купил летом)))



и теперь,зачем он допускает 28.50??



вышел бы пару дней с продажей по 100 мио и выше 28 не увидели,и олени целы и у многих нервы в порядке,не штурмовали бы сейчас обменки и банки,так и летом будет,курс будут ловить на 27,а скорее всего даже ниже,а могли бы просто каждый год добавлять по гривне с нового года и всё,никаких паник и истерик с выпученными глазами...



выходит лучше круглый год по 27,НБУ больше бы выкупил,но он под требованиями МВФ потыкает оленям и делает курс рыночным,а те ветвистыми рогами устраивают зимние,а потом и летние загоны



1)никто не радуется падению или укреплению национальной валюты.гривна, как и другие валюты:-выполняет функцию меры стоимости товаров и услуг-служит также средством сбережения-является одной из валют в моей корзине-является важным инструментом в зарабатывании на колебаниях в парах евро/долл, долл/евро, евро/гривна, долл/гривна-широко используется ежедневно в различных ее формахГривна , как и другие деньги, имеет несколько основных форм:1)безналичная;2)наличная;3)электронные деньги.Сомик,может хватит кошмарить самого себя...народ еще от праздников не отошел, погода отличная и настроение праздничное не ушлок гривне самое прекрасное отношение, чем больше ее у всех нас , тем лучшеКак говорил Отто Берман «Ничего личного, это просто бизнес» (англ. Nothing personal, it's just business)