RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3884388538863887

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 628
1. Нет сбережений в валюте
12%
73
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
80
5. более 75%
64%
400
Всього голосів : 628
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:17

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:дефицит Пенс Фонда будет профинансирован из бюджета, чего тут не ясно...напечатают гривну и выплатят пенсии

Ясный перец! Весь бюджет формируется "напечатанной гривной", возьмут и напечатают бюджет сколько надо!
komp
1
 
Повідомлень: 7580
З нами з: 08.11.07
Подякував: 1630 раз.
Подякували: 2831 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:24

  komp написав:
  prodigy написав:дефицит Пенс Фонда будет профинансирован из бюджета, чего тут не ясно...напечатают гривну и выплатят пенсии

Ясный перец! Весь бюджет формируется "напечатанной гривной", возьмут и напечатают бюджет сколько надо!

а ещё носятся с "прибылью" НБУ,а то что правительство платит по купонам выпущенных ОВГЗ не считается,печатают корочё вёдрами :lol:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9237
З нами з: 30.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1398 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:59

  Позитивчик написав:
  Перес де Куэльяр написав:Кто как , а я начинаю «усредняться». Кеды на гвоздике ,или как говорил чай :Я на лыжи .

*Відправлено з Чату

Зашвидко :roll:
Ще ніхто не давав свистка!
да, АС говорил о факторе 19го числа, пики будем ловить.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 918
З нами з: 24.10.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:16

  pesikot написав:.............
PS. Пенсии повысили, но дотации из бюджета немного уменьшились, примерно на 10 ярдов. Значит, отчисления в ЕСВ таки растут

Як повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, обсяг асигнувань з держбюджету на фінансування пенсійних програм становить 139,313 млн грн. «
...................
Загальний обсяг доходної частини бюджету Фонду визначено в сумі 353,628 млрд грн, загальний обсяг видаткової частини - в сумі 345,812 млрд грн. Як повідомляв УНІАН, бюджет Пенсійного фонду на 2017 рік був затверджений з доходами 284 млрд грн і дотаціями на покриття дефіциту 141 млрд грн. Бюджет Пенсійного фонду на 2016 рік був затверджений з доходами 257 млрд грн.

https://economics.unian.ua/finance/2340798-kabmin-zatverdiv-byudjet-pensiynogo-fondu-z-dirkoyu-v-139-milyardiv.html
Т.о. дотации из бюджета изменились довольно слабо, хотя отчисления в ЕСВ, действительно, выросли достаточно сильно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 8707
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2796 раз.
Подякували: 2449 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:44

  Yuri_T написав:
  холява написав:...но я как и Вы все, с расшатанными нервами по деньгам.
Их так тяжело накапливать...

нужно просто чаще радоваться жизни.
вот тётке 52, но она вполне оптимистично выглядит :) :)
https://www.yahoo.com/lifestyle/elizabe ... 35277.html

Интересно, что Вы скажете через десяток лет. Думаю, тогда окажется, что 52 совсем не возраст, а чуть ли не молодость. :)

edvardd, спасибо за рисунок по индексу доллара. На мой взгляд весьма оптимистично, но вполне реально. Хотя сейчас евро в принципе может сходить и выше 1,22.

Харьков закрылся в основном на 28,45/28,60.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 8707
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2796 раз.
Подякували: 2449 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 01:22

Re: Валютный рынок в контексте

Шел третий день массированной обработки через СМИ с красными заголовками болдом, кричащими о "доллар стремительно дорожает, всё пропало, клиент уезжает" и наконецто увидел некие подобия очередей у банкоматов с перемещением сразу к обменкам...но по физиономиям этих участников валютного рынка сложно сказать, какое из слов "экстраполяция, эмпиризм или сезонность" им понятней, понятно ли вообще и насколько руководствуются подобными понятиями совершая валютообменные операции. Да что уж пересичный, когда даже главная валютная ветка уа-нета, до сих спорит об очевидном.

На прошлой неделе НБУ откупился на 40 лямов и продался чуть больше, но с гешефтом в сколько копеек на долларе?)) И это январь, после рекордных вливаний гривны на рынок...но есть и неучтенное, местные бюджеты так и не придумали пока куда пристроить 55млрд грн из 192 полученных доходов за 2017г

На самом то деле это не нефть/золото дорожает, а доллар дешевеет(в мире) и наш хуторянский рост уже точно проколол бы 29,5 кабы индекс$ был повыше.

Вообще интересно и непонятно, по торговле у меня такое ощущение, что декабрь не заканчивался - впервые за 10 лет практики.

И что не так с прогнозом 27,87 перед НГ? Была реальная возможность сдать в банки/обменки выше 28?

по фактору 20х чисел - посмотрите "календарь бухгалтера" в гугле

2ЛАД, что "вы" тут про фактор 20х чисел нарешали, с кем? очередное обоснование желаемого взгляда на вещи, разве что. а так то конечно, что такое какойто налог на прибыль? тьфу копейки

я лично скидывал тогда инфу о каких платежах речь(а это и часть акцизов и рента, тоже копеешки конечно), тк разбирался впервые для себя.
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 751
З нами з: 06.01.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3884388538863887
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 867, 868, 869
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
8686 841939
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2018 04:23
Surfer
Валютный рынок в мире 1 ... 598, 599, 600
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
5991 1269313
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 18:19
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 32221
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.