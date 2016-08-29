Додано: П'ят 12 січ, 2018 01:22

Шел третий день массированной обработки через СМИ с красными заголовками болдом, кричащими о "доллар стремительно дорожает, всё пропало, клиент уезжает" и наконецто увидел некие подобия очередей у банкоматов с перемещением сразу к обменкам...но по физиономиям этих участников валютного рынка сложно сказать, какое из слов "экстраполяция, эмпиризм или сезонность" им понятней, понятно ли вообще и насколько руководствуются подобными понятиями совершая валютообменные операции. Да что уж пересичный, когда даже главная валютная ветка уа-нета, до сих спорит об очевидном.



На прошлой неделе НБУ откупился на 40 лямов и продался чуть больше, но с гешефтом в сколько копеек на долларе?)) И это январь, после рекордных вливаний гривны на рынок...но есть и неучтенное, местные бюджеты так и не придумали пока куда пристроить 55млрд грн из 192 полученных доходов за 2017г



На самом то деле это не нефть/золото дорожает, а доллар дешевеет(в мире) и наш хуторянский рост уже точно проколол бы 29,5 кабы индекс$ был повыше.



Вообще интересно и непонятно, по торговле у меня такое ощущение, что декабрь не заканчивался - впервые за 10 лет практики.



И что не так с прогнозом 27,87 перед НГ? Была реальная возможность сдать в банки/обменки выше 28?



по фактору 20х чисел - посмотрите "календарь бухгалтера" в гугле



2ЛАД, что "вы" тут про фактор 20х чисел нарешали, с кем? очередное обоснование желаемого взгляда на вещи, разве что. а так то конечно, что такое какойто налог на прибыль? тьфу копейки



я лично скидывал тогда инфу о каких платежах речь(а это и часть акцизов и рента, тоже копеешки конечно), тк разбирался впервые для себя.

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