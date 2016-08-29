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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38913892389338943895>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 628
1. Нет сбережений в валюте
12%
73
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
80
5. более 75%
64%
400
Всього голосів : 628
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:12

  Proofy написав:
  komant733 написав:
  zorka написав:/60


Кто ждал свисток?
Просвистело.....
Свисток к чему, тариться или сливать? :)

А что тут не понятного?
Сливайся кто может......
komant733
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:19

Re: Валютный рынок в контексте

/58
chelovek do teh por chelovek, poka ne dokazhet obratnoe
велич примножує втрати
zorka
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:25

Интересная сегодня статистика межбанка:
13:00 390 198.78 28.5363 28.4487
13:30 454 330.66 28.5371 28.4450
14:00 534 312.56 28.5357 28.4451
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:29

  zorka написав:/58


Спасибо Зорька!Как всегда вы на высоте.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:34

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:можно модерам выдать этим двум героям медали "олени года",ибо такие курсы надо ещё поискать,что по евро,что по зелёному
На улицу давно выходили? Растем каждый день :)
По 34.35 уже принимают :roll:
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:41

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса: /56
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:51

  Proofy написав:
  somilitark написав:можно модерам выдать этим двум героям медали "олени года",ибо такие курсы надо ещё поискать,что по евро,что по зелёному
На улицу давно выходили? Растем каждый день :)
По 34.35 уже принимают :roll:

в Бердичеве опять чудаки коих свет не видовал,выше 40 по зелени не нашёл приёма,за евро не слежу,но думаю вам сейчас с удовольствием продали,ибо вот вот и будет классическое из года в год,как комедия с лёгким паром:куда пропала бумага :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:08

Это начались выходные. А так очень возможно что этой зимой еще будет возможность сдать дороже 29. Я так думаю.
Востаннє редагувалось ребе Нок в П'ят 12 січ, 2018 15:17, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:16

  Proofy написав:
  холява написав:Вошел на все в доллар по 28.58 .
Зачем непонятно было выходить с евро зареннее. Сегодня успел по 34.35 взять, на глазах все росло.


Ну я же только учусь.
Жадность, патологическая .
Нервы никуда не годятся .
Психанул.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:22

  Сибарит написав:Интересная сегодня статистика межбанка:
13:00 390 198.78 28.5363 28.4487
13:30 454 330.66 28.5371 28.4450
14:00 534 312.56 28.5357 28.4451

Пьянка с обеда может дать и не такие результаты! :)
ЛАД
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