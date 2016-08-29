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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:12
Proofy написав: komant733 написав: zorka написав:
/60
Кто ждал свисток?
Просвистело.....
Свисток к чему, тариться или сливать?
А что тут не понятного?
Сливайся кто может......
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komant733
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:19
/58
chelovek do teh por chelovek, poka ne dokazhet obratnoe
велич примножує втрати
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zorka
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:25
Интересная сегодня статистика межбанка:
13:00 390 198.78 28.5363 28.4487
13:30 454 330.66 28.5371 28.4450
14:00 534 312.56 28.5357 28.4451
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:29
zorka написав:
/58
Спасибо Зорька!Как всегда вы на высоте.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:34
somilitark написав:
можно модерам выдать этим двум героям медали "олени года",ибо такие курсы надо ещё поискать,что по евро,что по зелёному
На улицу давно выходили? Растем каждый день
По 34.35 уже принимают
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:41
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:51
Proofy написав: somilitark написав:
можно модерам выдать этим двум героям медали "олени года",ибо такие курсы надо ещё поискать,что по евро,что по зелёному
На улицу давно выходили? Растем каждый день
По 34.35 уже принимают
в Бердичеве опять чудаки коих свет не видовал,выше 40 по зелени не нашёл приёма,за евро не слежу,но думаю вам сейчас с удовольствием продали,ибо вот вот и будет классическое из года в год,как комедия с лёгким паром:куда пропала бумага
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somilitark
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:08
Это начались выходные. А так очень возможно что этой зимой еще будет возможность сдать дороже 29. Я так думаю.
Востаннє редагувалось ребе Нок
в П'ят 12 січ, 2018 15:17, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:16
Proofy написав: холява написав:
Вошел на все в доллар по 28.58 .
Зачем непонятно было выходить с евро зареннее. Сегодня успел по 34.35 взять, на глазах все росло.
Ну я же только учусь.
Жадность, патологическая .
Нервы никуда не годятся .
Психанул.
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холява
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:22
Сибарит написав:
Интересная сегодня статистика межбанка:
13:00 390 198.78 28.5363 28.4487
13:30 454 330.66
28.5371 28.4450
14:00 534 312.56
28.5357 28.4451
Пьянка с обеда может дать и не такие результаты!
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ЛАД
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