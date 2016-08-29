Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:15

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 11,69 коп., на торгах пятницы потерял 9,09 коп., оказавшись на уровне 28,5366 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 января с уровней предыдущего закрытия 28,435/28,455 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,48/28,51, а спустя 30 минут СКВ оказалась уже на уровне 28,53/28,57 UAH/USD.



На этой цифре началось замедление роста, и к 11.10 безналичный доллар консолидировался на отметке 28,53/28,56 UAH/USD, удерживаясь на месте появившимися продажами СКВ со стороны экспортеров. Ставшие более весомыми предложения «американца» понизили его цену по состоянию на 11.40 до 28,53/28,55 UAH/USD. Эти уровни оставались действующими до 13.20 Киева, когда единичные покупки приподняли курс доллара к 28,535/28,555 UAH/USD.



Эти цены держались до 15.40 Киева, когда штатный кот Рыжик совершил свой традиционный предфинишный подскок: 28,54/28,56 UAH/USD.



На цифре 28,54/28,56 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 12 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,5366 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,67% с 28,0672 UAH/USD до 28,5366 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 января гривна overnight котировалась банками по 11,50/13,50% годовых (после 12.14 Киева - 11,75/13,55% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 января, прибавил в цене по хорошо знакомым причинам.



Во-первых, как будет видно ниже, гривневая ликвидность сохранилась на высоком уровне.



Во-вторых, как и накануне, наблюдался дефицит предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



В-третьих, экспортеры не торопились расставаться с СКВ, дожидаясь локальных курсовых максимумов.



В-четвертых, как и накануне, сработала обратная связь с наличного рынка, где рост курса доллара, начавшись уже после обеда вторника, было пролонгирован 12 января.



В-пятых, сработал «синдром пятницы» (накануне выходных многие игроки стараются войти в «старый надежный» доллар).



В-шестых, поскольку 15 января в США выходной день (Америка отмечает День Мартина Лютера Кинга), обрекая наш межбанк на торговлю долларом валютированием «завтра», наши игроки старались скупиться заранее, спросом поднимая цену «американца».



Как мы указывали выше, гривневая ликвидность осталась высокой, лишь незначительно потеряв с предыдущим днем, о чем дали понять просевшие с уровня 53 487,0 млн. грн. к отметке 52 509,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Изрядный накануне привес обеспечили выплаты по нацбанковским депозитным сертификатам и платежи Минфина по ОВГЗ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 января выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, думается, несколько расширился круг участников торгов. В первую очередь, покупателей СКВ, которых «воодушевил» рост гривневого ресурса.



Во-вторых, как мы указали выше, более активным покупкам доллара способствовал «календарный фактор» («пятничный синдром» и длинные выходные в США).



В-третьих, стали более активными продажи доллара, держателей которого начало беспокоить очевидное замедление темпов роста курса СКВ. Если неделю назад средневзвешенный курс «американца» вырос на 18,99 коп., нынче его привес составил 9,09 коп.



Дата: 12 января 2018 г. 16.42



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,55/28,63 UAH/USD (с утра – 28,50/28,65 UAH/USD, к полудню - 28,58-60/28,70 UAH/USD)

€ – 34,35/34,60 UAH/EUR (с утра – 34,05/34,45 UAH/EUR, к полудню - 34,50/34,75 UAH/EUR)

RUB – 0,480/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,478/0,498 UAH/RUB, к полудню - 0,478/0,498 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях невысокой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне относительного равновесия покупок и продаж.



К полудню, около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка, где не без участия дополуденного «зеленого» ралли межбанка образовалось преобладание спроса: 28,57-60/28,70 UAH/USD, евро - 34,50/34,75 UAH/EUR, рубль 0,478/0,498 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.



После обеда, неформалам днепровского опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж. Благодаря итоговому балансу обороты остались на приличном уровне, заслужив «твердую четверку», констатировав незначительное снижение показателей предыдущей сессии.



Дата: 12 января 2018 г. на 16.20

Рынок наличных Киева



Мелкий опт («неформал»)



$ 28,50-55/28,58 UAH/USD (с утра 28,50/28,60 UAH/USD, к полудню 28,50/26,60 UAH/USD)

€ 34,35/34,45 UAH/EUR (с утра 34,20/34,45 UAH/EUR, к полудню 34,20/34,45 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 января стартовали в условиях довольно вялой двусторонней торговли в паре доллар-гривня.



К 12.01 столичные валютчики, констатировав достаточно вялое состояние местного рынка, не стали менять действующие с утра цены: 28,50/28,60 UAH/USD, евро – 34,20/34,45 UAH/EUR. Стабильности котировок способствовала сбалансированная торговля в паре доллар-гривня, сопровождаясь невысокими оборотами.



После обеда на столичном наличном рынке ситуация изменилась: рынок, констатировал возобновление клиентских покупок в парах доллар-гривня и евро-гривня, заставивших местных дилеров поднимать действующие цены.



Своевременная реакция на клиентские «вызовы» позволила сохранить рынок в состоянии равновесия покупок и продаж, благодаря которому итоговая ликвидность, заслужив «твердую четверку», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.



Дата: 12 января 2018 г. на 16.27

Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,52/28,60 UAH/USD (с утра - 28,50/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,52/28,62 UAH/USD)

€ – 34,30/34,60 UAH/EUR (с утра – 34,10/34,40 UAH/EUR, к полудню - 34,10/34,50 UAH/EUR)

RUB – 0,494/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,493/0,498 UAH/RUB, к полудню 0,493/0,502 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах.



К полудню, по состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об изменениях в ценах работавшихся валют, связанных со сменой настроения: 28,52/28,62 UAH/USD, евро - 34,10/34,50 UAH/EUR, рубль 0,493/0,502 UAH/RUB. В городе на местном рынке доминировавший с открытия клиентский «принос» сменил спрос.



После обеда, ближе к закрытию, на рынке снова появились продажи, позволившие местным дилерам сузить спред.



К исходу сессии на наличном рынке Запорожье установилось относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании клиентского «приноса».



По итогам дня запорожцы за ликвидность поставили себе «тройку с плюсом», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.



Дата: 12 января 2018 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,52/28,68 UAH/USD (с утра - 28,44/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,52/28,65 UAH/USD)

€ – 34,20/34,65 UAH/EUR (с утра – 33,85/34,35 UAH/EUR, к полудню - 35,10/34,50 UAH/EUR)

RUB 0,490/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,487/0,498 UAH/RUB, к полудню - 0,490/0,500 UAH/RUB)



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