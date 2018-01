Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:36

Каждый день в международном аэропорту Борисполь приземляется по самолету с наличными долларами. Виной тому ажиотажный спрос на валюту, который наблюдается в последние дни в Украине. Такую статистику озвучил управляющий директор Кредит Оптима банка Игорь Львов.

По словам финансиста, еще до нового года украинцам хватало двух-трех самолетов в неделю. Да и то, завезенный кэш уходил не в обменники, под чистую продажу населению, а для выплаты депозитов и денежных переводов.

- LOL!!! миллиард USD (in $100 bills) ~ 10 тонн веса. Обычный транспортник перевозит до 40 тонн, т.е. получается где-то 20 миллиардов в неделю. Экстраполируем на год - чуть больше триллиона.FYI: There was approximately $1.59 trillion in circulation as of November 15, 2017, of which $1.55 trillion was in Federal Reserve notes.