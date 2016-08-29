Ну шо, 1.21 успішно пробили, хочу почути думки когось іншого ніж ДС чому євро має впасти. Стільки часу мучились і ось воно сталось. Далі як на мене вище - 1.30-1.35. При 1.40 ми теж жили і нічо, Європа існувала. Погано було нам через високий курс... Будуть звичайно стримувати, а шо з того... Тому невідомо що краще, сидіти на літо в гривні, чи в євро яке може саме по собі рости... Але якщо буде хороша вершина і злити в той момент то точно не прогадаєш.!!
ребе Нок написав:Это начались выходные. А так очень возможно что этой зимой еще будет возможность сдать дороже 29. Я так думаю.
Я думаю, что пик этой зимы будет выше 29,0 + что это случится не в ближайшие 10-20 дней. В прошлом году пик на ЧР (28,80) случился 13 января, пятницу как и сегодня, а в 1 воронку 2 раза не попадает Да и пик этой зимы не может быть ниже прошлогоднего. Да и вообще в марте пика ещё никогда не было !!! Ушли от осенних пиков к зимним, а нужно и новые направления осваивать И всех с пятницей !
Как раз падает, в 2015 и в 2016 пик был 25 февраля.
fin написав:Vitl Да я вроде все страницы прочитал, но мнений много.
Чай написал по этому поводу.А я усомнился.А вообще очень надеюсь, что вы понимаете, что ответ не знает никто.Т к это зависит от факторов, которые ещё не свершились.Обращайте внимание на положительные , такие как сотрудничество с мвф, объёмы экспорта, отсутствие военного и политического обострения.Тогда может и будет...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.