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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38973898389939003901>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 630
1. Нет сбережений в валюте
12%
73
2. до 20%
5%
33
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
80
5. более 75%
64%
401
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:35

Ну шо, 1.21 успішно пробили, хочу почути думки когось іншого ніж ДС чому євро має впасти. Стільки часу мучились і ось воно сталось. Далі як на мене вище - 1.30-1.35. При 1.40 ми теж жили і нічо, Європа існувала. Погано було нам через високий курс... Будуть звичайно стримувати, а шо з того... Тому невідомо що краще, сидіти на літо в гривні, чи в євро яке може саме по собі рости... Але якщо буде хороша вершина і злити в той момент то точно не прогадаєш.!!
Тарас Бульба
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:41

Тарас Бульба
Дядко Сашко має рацію, в принципі. Проте я досі орієнтувався на історичний курс євро. А шо в привкупі і коли вершина - хто скаже. Але Ваш прогноз надто оптимістичний, гадаю
Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:49

tea, где так долго пропадали?
С возвращением!
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:56

  Vitalych-new написав:
  ребе Нок написав:Это начались выходные. А так очень возможно что этой зимой еще будет возможность сдать дороже 29. Я так думаю.


Я думаю, что пик этой зимы будет выше 29,0 + что это случится не в ближайшие 10-20 дней. В прошлом году пик на ЧР (28,80) случился 13 января, пятницу как и сегодня, а в 1 воронку 2 раза не попадает :lol: Да и пик этой зимы не может быть ниже прошлогоднего. Да и вообще в марте пика ещё никогда не было !!! Ушли от осенних пиков к зимним, а нужно и новые направления осваивать :lol:
И всех с пятницей !

Как раз падает, в 2015 и в 2016 пик был 25 февраля.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:03

Re: Валютный рынок в контексте

Кто подскажет, есть гарантия того, что летом у валютчиков можно будет купить доллар не более чем по 28-28,2? Или есть какойто процент риска,что летом может быть по 28,5 и выше?
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:14

1,22, вже мацаєм 8)
Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:20

  fin написав:Кто подскажет, есть гарантия того, что летом у валютчиков можно будет купить доллар не более чем по 28-28,2? Или есть какойто процент риска,что летом может быть по 28,5 и выше?


Тут ответ на вопрос знает только несколько человек.Причём один из них на прошлой странице написал.А вы только последнюю читаете :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:38

Vitl Да я вроде все страницы прочитал, но мнений много.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:39

  fin написав:Кто подскажет, есть гарантия того, что летом у валютчиков можно будет купить доллар не более чем по 28-28,2? Или есть какойто процент риска,что летом может быть по 28,5 и выше?


https://www.youtube.com/watch?v=kKGDEuoZzSk
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:52

  fin написав:Vitl Да я вроде все страницы прочитал, но мнений много.


Чай написал по этому поводу.А я усомнился.А вообще очень надеюсь, что вы понимаете, что ответ не знает никто.Т к это зависит от факторов, которые ещё не свершились.Обращайте внимание на положительные , такие как сотрудничество с мвф, объёмы экспорта, отсутствие военного и политического обострения.Тогда может и будет...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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