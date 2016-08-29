Привіт, tea! Скільки Лєн, скільки Зін? ......щось Ви довгенько в Пшехах сиділи? .....якщо, ні, - то в мене(і в багатьох форумчан) більше варіантів немає ...можна і в лічку.......якщо це не секрет?...... (...бо, мої знайомі, якраз теж в жовтні поїхали і тільки пару днів тому повернулись!.....і то на два, чи три тижні!..............-розказували, що на тому заводику, де працює приблизно 60-70 робочих, навесні було українців МЕНШЕ 20-ти, а ось зараз, на моменті......працює вже, під 50-ть! ........каже, що там(на заводі) вже рідко польську мову можна почути - всюди УКРАЇНСЬКА!!! )
Привіт, tea! Скільки Лєн, скільки Зін? ......щось Ви довгенько в Пшехах сиділи? .....якщо, ні, - то в мене(і в багатьох форумчан) більше варіантів немає ...можна і в лічку.......якщо це не секрет?......
(...бо, мої знайомі, якраз теж в жовтні поїхали і тільки пару днів тому повернулись!.....і то на два, чи три тижні!..............-розказували, що на тому заводику, де працює приблизно 60-70 робочих, навесні було українців МЕНШЕ 20-ти, а ось зараз, на моменті......працює вже, під 50-ть! ........каже, що там(на заводі) вже рідко польську мову можна почути - всюди УКРАЇНСЬКА!!! )
tea Привіт, tea! Скільки Лєн, скільки Зін? ......щось Ви довгенько в Пшехах сиділи? .....якщо, ні, - то в мене(і в багатьох форумчан) більше варіантів немає ...можна і в лічку.......якщо це не секрет?...... (...бо, мої знайомі, якраз теж в жовтні поїхали і тільки пару днів тому повернулись!.....і то на два, чи три тижні!..............-розказували, що на тому заводику, де працює приблизно 60-70 робочих, навесні було українців МЕНШЕ 20-ти, а ось зараз, на моменті......працює вже, під 50-ть! ........каже, що там(на заводі) вже рідко польську мову можна почути - всюди УКРАЇНСЬКА!!! )
Ihor Pavlovycz написав:Тарас Бульба Дядко Сашко має рацію, в принципі. Проте я досі орієнтувався на історичний курс євро. А шо в привкупі і коли вершина - хто скаже. Але Ваш прогноз надто оптимістичний, гадаю
Згоден що єврик малюю оптимістично, але на протязі року досягнути 1.30-1.35 не проблема... На мій погляд ми туди йдемо... Тому і пишу, зливати єврик на рідну гривню хіба по курсу бакса десь 30-ть, не менше, і не жаліти, щоб потім відкупити влітку, якщо навіть кроскурс виросте...