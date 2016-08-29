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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3898389939003901>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 630
1. Нет сбережений в валюте
12%
73
2. до 20%
5%
33
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
80
5. более 75%
64%
401
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 00:01

Re: Валютный рынок в контексте

Привіт, tea!
Скільки Лєн, скільки Зін? :mrgreen: ......щось Ви довгенько в Пшехах сиділи? :wink: .....якщо, ні, - то в мене(і в багатьох форумчан) більше варіантів немає :roll:
...можна і в лічку.......якщо це не секрет?......
(...бо, мої знайомі, якраз теж в жовтні поїхали і тільки пару днів тому повернулись!.....і то на два, чи три тижні!..............-розказували, що на тому заводику, де працює приблизно 60-70 робочих, навесні було українців МЕНШЕ 20-ти, а ось зараз, на моменті......працює вже, під 50-ть! :shock: ........каже, що там(на заводі) вже рідко польську мову можна почути - всюди УКРАЇНСЬКА!!! :mrgreen: )
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 00:03

Re: Валютный рынок в контексте

Привіт, tea!
Скільки Лєн, скільки Зін? :mrgreen: ......щось Ви довгенько в Пшехах сиділи? :wink: .....якщо, ні, - то в мене(і в багатьох форумчан) більше варіантів немає :roll:
...можна і в лічку.......якщо це не секрет?......

(...бо, мої знайомі, якраз теж в жовтні поїхали і тільки пару днів тому повернулись!.....і то на два, чи три тижні!..............-розказували, що на тому заводику, де працює приблизно 60-70 робочих, навесні було українців МЕНШЕ 20-ти, а ось зараз, на моменті......працює вже, під 50-ть! :shock: ........каже, що там(на заводі) вже рідко польську мову можна почути - всюди УКРАЇНСЬКА!!! :mrgreen: )
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 00:04

tea
Привіт, tea!
Скільки Лєн, скільки Зін? :mrgreen:
......щось Ви довгенько в Пшехах сиділи? :wink: .....якщо, ні, - то в мене(і в багатьох форумчан) більше варіантів немає :roll:
...можна і в лічку.......якщо це не секрет?......
(...бо, мої знайомі, якраз теж в жовтні поїхали і тільки пару днів тому повернулись!.....і то на два, чи три тижні!..............-розказували, що на тому заводику, де працює приблизно 60-70 робочих, навесні було українців МЕНШЕ 20-ти, а ось зараз, на моменті......працює вже, під 50-ть! :shock: ........каже, що там(на заводі) вже рідко польську мову можна почути - всюди УКРАЇНСЬКА!!! :mrgreen: )
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 00:05

  Starikan написав:
  ребе Нок написав:Это начались выходные. А так очень возможно что этой зимой еще будет возможность сдать дороже 29. Я так думаю.

Насчет сдать - не уверен, но продажа может и дотянуть.

До 29 копейки остались, а в процентах и того меньше!!
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 00:15

Re: Валютный рынок в контексте

...а якщо це подивитись БЕЗ гумора, а серйозно?.....подумати над сказаними словами.....
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 00:19

  Ihor Pavlovycz написав:Тарас Бульба
Дядко Сашко має рацію, в принципі. Проте я досі орієнтувався на історичний курс євро. А шо в привкупі і коли вершина - хто скаже. Але Ваш прогноз надто оптимістичний, гадаю

Згоден що єврик малюю оптимістично, але на протязі року досягнути 1.30-1.35 не проблема... На мій погляд ми туди йдемо... Тому і пишу, зливати єврик на рідну гривню хіба по курсу бакса десь 30-ть, не менше, і не жаліти, щоб потім відкупити влітку, якщо навіть кроскурс виросте...
Тарас Бульба
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 00:28

  ЛАД написав:tea, где так долго пропадали?
С возвращением!

Присоединяюсь к приветствию и к вопросу.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 01:24

  ребе Нок написав:
  Starikan написав:
  ребе Нок написав:Это начались выходные. А так очень возможно что этой зимой еще будет возможность сдать дороже 29. Я так думаю.

Насчет сдать - не уверен, но продажа может и дотянуть.

До 29 копейки остались, а в процентах и того меньше!!

29 можно будет увидеть только зимой. Дальше о 29, как и о 30 можно будет только мечтать. Будут рады, что можно будет купить по 35. Так что сдать спокойно можно будет по 35 уже этой весной. :mrgreen:
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 01:27

на злобу дня:
Зображення

Полный текст, статьи здесь
АйТи-нация, но самый цимес, конечно, комменты, njoy)


Вообще, после паломничества на пост АС, стоило бы и пана Oresta почитать, для ширины кругозора
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 01:38

Новый опрос.

Предлагаю для полноты картины,и принятие для многих решения зделать новый опрос!
На каком уровне вы планируете перейти в гривну;варианты ответов-
29
30
31+
Уже в гривне.
grom
 
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