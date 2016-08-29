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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3898389939003901

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 630
1. Нет сбережений в валюте
12%
73
2. до 20%
5%
33
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
80
5. более 75%
64%
401
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 02:21

  Kabanchik написав:29 можно будет увидеть только зимой. Дальше о 29, как и о 30 можно будет только мечтать. Будут рады, что можно будет купить по 35. Так что сдать спокойно можно будет по 35 уже этой весной. :mrgreen:

Может быть конечно и такое. А вот у Брежнева любимым блюдом был поросенок с гречкой - из него вынимались все кости, дальше он начинялся гречневой кашей с луком и яйцом и так целиком запекался!
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 03:06

За два дня НБУ выдал 7,2 млрд.грн. рефинанса банкам.
https://bin.ua/news/finance/finances/215608-kredit.html
Похоже начался выход вкладчиков.
andrein
 
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  #<1 ... 3898389939003901
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