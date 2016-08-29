Может быть конечно и такое. А вот у Брежнева любимым блюдом был поросенок с гречкой - из него вынимались все кости, дальше он начинялся гречневой кашей с луком и яйцом и так целиком запекался!
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Додано: Суб 13 січ, 2018 02:21
Может быть конечно и такое. А вот у Брежнева любимым блюдом был поросенок с гречкой - из него вынимались все кости, дальше он начинялся гречневой кашей с луком и яйцом и так целиком запекался!
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 13 січ, 2018 03:06
За два дня НБУ выдал 7,2 млрд.грн. рефинанса банкам.
Похоже начался выход вкладчиков.
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