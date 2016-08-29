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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 390039013902390339043905>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 631
1. Нет сбережений в валюте
12%
73
2. до 20%
5%
33
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
80
5. более 75%
64%
402
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 13:23

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Ну и что показали исследования?


Полной обработкой данных занимались в ЦО, но то, что видела я, скорее нейтрально, без восторгов, но и без явного негатива. В общем, есть из чего лепить нового героя.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 13:59

  Elensk написав:В общем, есть из чего лепить нового героя.

из этого что-то лепить? удачи :)
“Багато наших ворогів зацікавлені в дестабілізації України, і вони завжди висувають проблему корупції в нашій країні. Вони постійно повторюють, що корупція дуже поширена… І я вважаю, що це перебільшено”, – сказав Гройсман.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:01

Elensk гройсману надо не в президенты а в военкомат идти просится чтоб его в АТО отправили. В следующий раз проведите опрос кто за то чтоб гройсмана отправить на передовую.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:17

ОСЛАБЛЕННЯ ГРИВНІ: НБУ ПОКЛАДАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА ІМПОРТЕРІВ, ПРО УРЯД - НІ СЛОВА

http://finbalance.com.ua/news/Oslablennya-hrivni-NBU-poklada-vidpovidalnist-na-importeriv-a-ne-uryad

за даними Держказначейства, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 січня 2018 року становив 5,1 млрд грн, що у 10,6 разів менше (-49 млрд грн), ніж було на 1 грудня 2017 року.
Фінансисти ще в грудні прогнозували, що надміру активні видатки держбюджету наприкінці року можуть стати одним з ключових чинників ослаблення гривні в січні.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:25

https://minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%94%D0%91%D0%A3%202018%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD.pdf
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:29

  Yuri_T написав:
“Багато наших ворогів зацікавлені в дестабілізації України, і вони завжди висувають проблему корупції в нашій країні. Вони постійно повторюють, що корупція дуже поширена… І я вважаю, що це перебільшено”, – сказав Гройсман.


Озвучил позицию первого. Им сейчас всем велено так говорить, не форсировать эту тему и всеми правдами и неправдами годик проволынить. Коррупционные скандалы к выборам - это для власти хуже, чем дефолт. Ведь скандалы могут получиться громкими. На весь мир. Самые ярые сторонники будут шокированы. :shock:
А что Гройсман?
А ничего. Скажет, я вам дороги честно строил, дома утеплял и красил, пенсии и минималки пересчитывал ... Ко мне претензии есть, я что-то украл?!
Понравится всем также, как некогда Ющ.
И огромный положительный международный резонанс - еврей. Переворот в восприятии Украины за рубежом. Международный сионизм нежно прижмет нас к себе и тоже даст свою сиську. Ласкаве і розумне жидинятко всіх багатих маток сце.
Я лично за. :!:
Антисемиты против тут есть? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:33

  Libo написав:А ничего. Скажет, я вам дороги честно строил, дома утеплял и красил, пенсии и минималки пересчитывал ... Ко мне претензии есть, я что-то украл?!

Биографию его почитайте. Там есть про взятые кредиты, и выведение залогов :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:39

  ребе Нок написав:Elensk гройсману надо не в президенты а в военкомат идти просится чтоб его в АТО отправили. В следующий раз проведите опрос кто за то чтоб гройсмана отправить на передовую.

Он Рэмбо?
Считаете на передовой он сразу приведёт к резкому изменению ситуации? :lol:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:47

  Вкладчик1234 написав:
  Libo написав:А ничего. Скажет, я вам дороги честно строил, дома утеплял и красил, пенсии и минималки пересчитывал ... Ко мне претензии есть, я что-то украл?!

Биографию его почитайте. Там есть про взятые кредиты, и выведение залогов :-)


Ну єто для кристально честных, чистых и принципиальных. Таких мало. Основная масса будет удивляться - надо же, столько при власти и нет миллиардов и не олигарх! Честнейшей души человек. Проголосуете всем сердцем и еще выступите на защиту своего выбора. :lol:
В бизнесе все и везде жульничают. Но то, что на такой высокой посаде не сорвало крышу, факт достойный внимания и заслуживает уважения. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:55

  ЛАД написав:
  ребе Нок написав:Elensk гройсману надо не в президенты а в военкомат идти просится чтоб его в АТО отправили. В следующий раз проведите опрос кто за то чтоб гройсмана отправить на передовую.

Он Рэмбо?
Считаете на передовой он сразу приведёт к резкому изменению ситуации? :lol:


Предложения будут поступать разные. Порой самые экзотические и оригинальные. Уже даже есть в жиртрест на шаурму. Подбородок нравится. Блестит. Ухоженный. Холеный. Относимся ко всем с пониманием.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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