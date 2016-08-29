Полной обработкой данных занимались в ЦО, но то, что видела я, скорее нейтрально, без восторгов, но и без явного негатива. В общем, есть из чего лепить нового героя.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 січ, 2018 13:23
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Суб 13 січ, 2018 13:59
из этого что-то лепить? удачи
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Суб 13 січ, 2018 14:01
Elensk гройсману надо не в президенты а в военкомат идти просится чтоб его в АТО отправили. В следующий раз проведите опрос кто за то чтоб гройсмана отправить на передовую.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 13 січ, 2018 14:17
ОСЛАБЛЕННЯ ГРИВНІ: НБУ ПОКЛАДАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА ІМПОРТЕРІВ, ПРО УРЯД - НІ СЛОВА
за даними Держказначейства, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 січня 2018 року становив 5,1 млрд грн, що у 10,6 разів менше (-49 млрд грн), ніж було на 1 грудня 2017 року.
Фінансисти ще в грудні прогнозували, що надміру активні видатки держбюджету наприкінці року можуть стати одним з ключових чинників ослаблення гривні в січні.
Слава Героям
Додано: Суб 13 січ, 2018 14:25
Слава Героям
Додано: Суб 13 січ, 2018 14:29
Озвучил позицию первого. Им сейчас всем велено так говорить, не форсировать эту тему и всеми правдами и неправдами годик проволынить. Коррупционные скандалы к выборам - это для власти хуже, чем дефолт. Ведь скандалы могут получиться громкими. На весь мир. Самые ярые сторонники будут шокированы.
А что Гройсман?
А ничего. Скажет, я вам дороги честно строил, дома утеплял и красил, пенсии и минималки пересчитывал ... Ко мне претензии есть, я что-то украл?!
Понравится всем также, как некогда Ющ.
И огромный положительный международный резонанс - еврей. Переворот в восприятии Украины за рубежом. Международный сионизм нежно прижмет нас к себе и тоже даст свою сиську. Ласкаве і розумне жидинятко всіх багатих маток сце.
Я лично за.
Антисемиты против тут есть?
Додано: Суб 13 січ, 2018 14:33
Биографию его почитайте. Там есть про взятые кредиты, и выведение залогов
Всё IMHO
Додано: Суб 13 січ, 2018 14:39
Додано: Суб 13 січ, 2018 14:47
Ну єто для кристально честных, чистых и принципиальных. Таких мало. Основная масса будет удивляться - надо же, столько при власти и нет миллиардов и не олигарх! Честнейшей души человек. Проголосуете всем сердцем и еще выступите на защиту своего выбора.
В бизнесе все и везде жульничают. Но то, что на такой высокой посаде не сорвало крышу, факт достойный внимания и заслуживает уважения.
Додано: Суб 13 січ, 2018 14:55
Предложения будут поступать разные. Порой самые экзотические и оригинальные. Уже даже есть в жиртрест на шаурму. Подбородок нравится. Блестит. Ухоженный. Холеный. Относимся ко всем с пониманием.
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