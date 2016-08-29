Додано: Суб 13 січ, 2018 14:29

Yuri_T написав: “Багато наших ворогів зацікавлені в дестабілізації України, і вони завжди висувають проблему корупції в нашій країні. Вони постійно повторюють, що корупція дуже поширена… І я вважаю, що це перебільшено”, – сказав Гройсман.

Озвучил позицию первого. Им сейчас всем велено так говорить, не форсировать эту тему и всеми правдами и неправдами годик проволынить. Коррупционные скандалы к выборам - это для власти хуже, чем дефолт. Ведь скандалы могут получиться громкими. На весь мир. Самые ярые сторонники будут шокированы.А что Гройсман?А ничего. Скажет, я вам дороги честно строил, дома утеплял и красил, пенсии и минималки пересчитывал ... Ко мне претензии есть, я что-то украл?!Понравится всем также, как некогда Ющ.И огромный положительный международный резонанс - еврей. Переворот в восприятии Украины за рубежом. Международный сионизм нежно прижмет нас к себе и тоже даст свою сиську. Ласкаве і розумне жидинятко всіх багатих маток сце.Я лично за.Антисемиты против тут есть?