“Багато наших ворогів зацікавлені в дестабілізації України, і вони завжди висувають проблему корупції в нашій країні. Вони постійно повторюють, що корупція дуже поширена… І я вважаю, що це перебільшено”, – сказав Гройсман.
Озвучил позицию первого. Им сейчас всем велено так говорить, не форсировать эту тему и всеми правдами и неправдами годик проволынить. Коррупционные скандалы к выборам - это для власти хуже, чем дефолт. Ведь скандалы могут получиться громкими. На весь мир. Самые ярые сторонники будут шокированы. А что Гройсман? А ничего. Скажет, я вам дороги честно строил, дома утеплял и красил, пенсии и минималки пересчитывал ... Ко мне претензии есть, я что-то украл?! Понравится всем также, как некогда Ющ. И огромный положительный международный резонанс - еврей. Переворот в восприятии Украины за рубежом. Международный сионизм нежно прижмет нас к себе и тоже даст свою сиську. Ласкаве і розумне жидинятко всіх багатих маток сце. Я лично за. Антисемиты против тут есть?
Это всё эмигрантская чернуха. На самом деле, у нас никогда не было такого нормального президента, такого премьера и вообще такой демократической власти, как сейчас, как бы противно Вам это не было. То движение, что сейчас происходит в Украине беспрецедентно(еле выговорил). Гройсман в команде президента, нельзя его противопоставлять Порошенко. Антисемит тот, кто эту тему постоянно будирует.
ребе Нок написав:Elensk гройсману надо не в президенты
Мне, конечно, приятно, что меня тут восприняли агентом влияния такого уровня. Но, увы, я была лишь организационной пешкой. Но сама постановка вопроса мне показалась интересной. Опять же цели и результаты исследования не разглашались, это только мои личные наблюдения и выводы.
ребе Нок написав:Elensk гройсману надо не в президенты а в военкомат идти просится чтоб его в АТО отправили. В следующий раз проведите опрос кто за то чтоб гройсмана отправить на передовую.
Он Рэмбо? Считаете на передовой он сразу приведёт к резкому изменению ситуации?
Очень многогранно талантливый, может и в военном деле талант откроется. Знаете сколько погибло за неделю? А раненных? Рождественское перемирие. Считаю что для ситуации точно не хуже если от власти дети порошенка, турчинова, авакова, луценка будут на нулевке в общем строю нести службу, глядишь и папики работать начнут.
2805 написав:Это всё эмигрантская чернуха. На самом деле, у нас никогда не было такого нормального президента, такого премьера и вообще такой демократической власти, как сейчас, как бы противно Вам это не было. То движение, что сейчас происходит в Украине беспрецедентно(еле выговорил). Гройсман в команде президента, нельзя его противопоставлять Порошенко. Антисемит тот, кто эту тему постоянно будирует.
Где чернуха? Конструктивная критика. Даже аятоллы в Иране сейчас разрешают критиковать власть. Еще б не хватало, чтоб у нас после Майдана запретили или преследовали за критику. И не только эмигранты нынешнего президента критикуют, а процентов 90 живущих в стране и терпящих его. Согласен, он лучше, чем предыдущий, менее жадный. Но не переступил через свою жадность и свое личное во имя народа и страны. Это принципиально. А мы ждали именно этого. Все прочие заслуги и достоинства автоматически множатся на ноль. Пусть бы попробовал другой, может у другого это получилось бы лучше. Что в этом плохого?
Вообще мне непонятен этот весь базар вокруг гройсмана. Начинаются какието домыслы типа это сейчас он ничего не решает а вот потом в роли президента его прорвет?. Уже проходили. Пора бы уже поумнеть. Как есть гройсман подстилка олигархов так он ей и останется. И ничего он за свое время на посту премьера выдающегося не придумал и не сделал.
ребе Нок написав:Elensk гройсману надо не в президенты а в военкомат идти просится чтоб его в АТО отправили. В следующий раз проведите опрос кто за то чтоб гройсмана отправить на передовую.
Он Рэмбо? Считаете на передовой он сразу приведёт к резкому изменению ситуации?
Очень многогранно талантливый, может и в военном деле талант откроется. Знаете сколько погибло за неделю? А раненных? Рождественское перемирие. Считаю что для ситуации точно не хуже если от власти дети порошенка, турчинова, авакова, луценка будут на нулевке в общем строю нести службу, глядишь и папики работать начнут.
На передовую рядовым? От таланта рядового ничего не зависит. Генералом? Це вже занадто. Что изменится от их работы? Мы "дойдём до Москвы"? Согласен, что войну надо заканчивать. Не очень понятно как. Забыть о Донбассе, как-то их признать (или не признавать, а сделать вид, что их не существует?), другие варианты? Решить вопрос силой пока явно не удастся.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 13 січ, 2018 15:24, всього редагувалось 1 раз.
ребе Нок написав:Очень многогранно талантливый, может и в военном деле талант откроется. Знаете сколько погибло за неделю? А раненных? Рождественское перемирие. Считаю что для ситуации точно не хуже если от власти дети порошенка, турчинова, авакова, луценка будут на нулевке в общем строю нести службу, глядишь и папики работать начнут.
В отношении погибших и раненных обращайся с возваниями к убице Путину и к своему русскому народу, который пришел на нашу землю и убивает наших людей. Украинская власть делает все возможное, чтобы защитить нас от русских убийц и нелюдей.
2805 написав:Гройсман в команде президента, нельзя его противопоставлять Порошенко
Соглашусь. Мне Гройсман видится таким неплохим завхозом, как премьер он на своем месте. А во внешней политике Порошенко сейчас равных нет, он там как рыба в воде. Они отлично друг друга дополняют, не пытаясь перетягивать функционал.