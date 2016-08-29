Додано: Суб 13 січ, 2018 15:17

2805 написав: Это всё эмигрантская чернуха.

На самом деле, у нас никогда не было такого нормального президента, такого премьера и вообще такой демократической власти, как сейчас, как бы противно Вам это не было.

То движение, что сейчас происходит в Украине беспрецедентно(еле выговорил).

Гройсман в команде президента, нельзя его противопоставлять Порошенко.

Антисемит тот, кто эту тему постоянно будирует. Это всё эмигрантская чернуха.На самом деле, у нас никогда не было такого нормального президента, такого премьера и вообще такой демократической власти, как сейчас, как бы противно Вам это не было.То движение, что сейчас происходит в Украине беспрецедентно(еле выговорил).Гройсман в команде президента, нельзя его противопоставлять Порошенко.Антисемит тот, кто эту тему постоянно будирует.

Где чернуха?Конструктивная критика. Даже аятоллы в Иране сейчас разрешают критиковать власть. Еще б не хватало, чтоб у нас после Майдана запретили или преследовали за критику. И не только эмигранты нынешнего президента критикуют, а процентов 90 живущих в стране и терпящих его. Согласен, он лучше, чем предыдущий, менее жадный. Но не переступил через свою жадность и свое личное во имя народа и страны. Это принципиально. А мы ждали именно этого.Все прочие заслуги и достоинства автоматически множатся на ноль.Пусть бы попробовал другой, может у другого это получилось бы лучше.Что в этом плохого?