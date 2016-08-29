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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 39013902390339043905>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 631
1. Нет сбережений в валюте
12%
73
2. до 20%
5%
33
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
80
5. более 75%
64%
402
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:59

  Libo написав:
  Yuri_T написав:
“Багато наших ворогів зацікавлені в дестабілізації України, і вони завжди висувають проблему корупції в нашій країні. Вони постійно повторюють, що корупція дуже поширена… І я вважаю, що це перебільшено”, – сказав Гройсман.


Озвучил позицию первого. Им сейчас всем велено так говорить, не форсировать эту тему и всеми правдами и неправдами годик проволынить. Коррупционные скандалы к выборам - это для власти хуже, чем дефолт. Ведь скандалы могут получиться громкими. На весь мир. Самые ярые сторонники будут шокированы. :shock:
А что Гройсман?
А ничего. Скажет, я вам дороги честно строил, дома утеплял и красил, пенсии и минималки пересчитывал ... Ко мне претензии есть, я что-то украл?!
Понравится всем также, как некогда Ющ.
И огромный положительный международный резонанс - еврей. Переворот в восприятии Украины за рубежом. Международный сионизм нежно прижмет нас к себе и тоже даст свою сиську. Ласкаве і розумне жидинятко всіх багатих маток сце.
Я лично за. :!:
Антисемиты против тут есть? :roll:


Это всё эмигрантская чернуха.
На самом деле, у нас никогда не было такого нормального президента, такого премьера и вообще такой демократической власти, как сейчас, как бы противно Вам это не было.
То движение, что сейчас происходит в Украине беспрецедентно(еле выговорил).
Гройсман в команде президента, нельзя его противопоставлять Порошенко.
Антисемит тот, кто эту тему постоянно будирует.
2805
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:04

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_T написав:из этого что-то лепить? удачи :)

  ребе Нок написав:Elensk гройсману надо не в президенты


Мне, конечно, приятно, что меня тут восприняли агентом влияния такого уровня. Но, увы, я была лишь организационной пешкой. Но сама постановка вопроса мне показалась интересной. Опять же цели и результаты исследования не разглашались, это только мои личные наблюдения и выводы.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:07

  ЛАД написав:
  ребе Нок написав:Elensk гройсману надо не в президенты а в военкомат идти просится чтоб его в АТО отправили. В следующий раз проведите опрос кто за то чтоб гройсмана отправить на передовую.

Он Рэмбо?
Считаете на передовой он сразу приведёт к резкому изменению ситуации? :lol:

Очень многогранно талантливый, может и в военном деле талант откроется. Знаете сколько погибло за неделю? А раненных? Рождественское перемирие. Считаю что для ситуации точно не хуже если от власти дети порошенка, турчинова, авакова, луценка будут на нулевке в общем строю нести службу, глядишь и папики работать начнут.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:17

  2805 написав:Это всё эмигрантская чернуха.
На самом деле, у нас никогда не было такого нормального президента, такого премьера и вообще такой демократической власти, как сейчас, как бы противно Вам это не было.
То движение, что сейчас происходит в Украине беспрецедентно(еле выговорил).
Гройсман в команде президента, нельзя его противопоставлять Порошенко.
Антисемит тот, кто эту тему постоянно будирует.


Где чернуха?
Конструктивная критика. Даже аятоллы в Иране сейчас разрешают критиковать власть. Еще б не хватало, чтоб у нас после Майдана запретили или преследовали за критику. И не только эмигранты нынешнего президента критикуют, а процентов 90 живущих в стране и терпящих его. Согласен, он лучше, чем предыдущий, менее жадный. Но не переступил через свою жадность и свое личное во имя народа и страны. Это принципиально. А мы ждали именно этого.
Все прочие заслуги и достоинства автоматически множатся на ноль.
Пусть бы попробовал другой, может у другого это получилось бы лучше.
Что в этом плохого?
:roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:20

Вообще мне непонятен этот весь базар вокруг гройсмана. Начинаются какието домыслы типа это сейчас он ничего не решает а вот потом в роли президента его прорвет?. Уже проходили. Пора бы уже поумнеть. Как есть гройсман подстилка олигархов так он ей и останется. И ничего он за свое время на посту премьера выдающегося не придумал и не сделал.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:22

  ребе Нок написав:
  ЛАД написав:
  ребе Нок написав:Elensk гройсману надо не в президенты а в военкомат идти просится чтоб его в АТО отправили. В следующий раз проведите опрос кто за то чтоб гройсмана отправить на передовую.

Он Рэмбо?
Считаете на передовой он сразу приведёт к резкому изменению ситуации? :lol:

Очень многогранно талантливый, может и в военном деле талант откроется. Знаете сколько погибло за неделю? А раненных? Рождественское перемирие. Считаю что для ситуации точно не хуже если от власти дети порошенка, турчинова, авакова, луценка будут на нулевке в общем строю нести службу, глядишь и папики работать начнут.

На передовую рядовым? От таланта рядового ничего не зависит. Генералом? Це вже занадто. :)
Что изменится от их работы?
Мы "дойдём до Москвы"?
Согласен, что войну надо заканчивать. Не очень понятно как. Забыть о Донбассе, как-то их признать (или не признавать, а сделать вид, что их не существует?), другие варианты? Решить вопрос силой пока явно не удастся.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 13 січ, 2018 15:24, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:22

  ребе Нок написав:Очень многогранно талантливый, может и в военном деле талант откроется. Знаете сколько погибло за неделю? А раненных? Рождественское перемирие. Считаю что для ситуации точно не хуже если от власти дети порошенка, турчинова, авакова, луценка будут на нулевке в общем строю нести службу, глядишь и папики работать начнут.


В отношении погибших и раненных обращайся с возваниями к убице Путину и к своему русскому народу, который пришел на нашу землю и убивает наших людей.
Украинская власть делает все возможное, чтобы защитить нас от русских убийц и нелюдей. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:34

Re: Валютный рынок в контексте

  2805 написав:Гройсман в команде президента, нельзя его противопоставлять Порошенко


Соглашусь. Мне Гройсман видится таким неплохим завхозом, как премьер он на своем месте. А во внешней политике Порошенко сейчас равных нет, он там как рыба в воде. Они отлично друг друга дополняют, не пытаясь перетягивать функционал.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:53

  Elensk написав:А во внешней политике Порошенко сейчас равных нет, он там как рыба в воде.


Это тоже по результатам опроса украинцев? Или это так в БПП считают?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:01

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Это тоже по результатам опроса украинцев? Или это так в БПП считают?


Это лично я так считаю.
Elensk
 
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