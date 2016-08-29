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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3902390339043905>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 631
1. Нет сбережений в валюте
12%
73
2. до 20%
5%
33
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
80
5. более 75%
64%
402
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:01

  ЛАД написав:
  ребе Нок написав:Elensk гройсману надо не в президенты а в военкомат идти просится чтоб его в АТО отправили. В следующий раз проведите опрос кто за то чтоб гройсмана отправить на передовую.

Он Рэмбо?
Считаете на передовой он сразу приведёт к резкому изменению ситуации? :lol:

У него большая "площадь", можно использовать в качестве щита :-)
Аналогично неплохие щиты должны получиться из Розенко, Геращенко, Мосийчука и т.п. :-)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 13 січ, 2018 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:03

  Elensk написав:
  freeze написав:Это тоже по результатам опроса украинцев? Или это так в БПП считают?


Это лично я так считаю.


Это хорошо. А то я уже удивился, что это по результатам обсуждаемого опроса общественного мнения.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:11

Не собираюсь вести на форуме антирелигиозную пропаганду, но, по-моему, это дикость:
""За це Бог карає, розумієте?": скандальний священик із Запоріжжя пояснив відмову відспівувати дитину".
https://www.unian.ua/society/2343200-za-tse-bog-karae-rozumiete-skandalniy-svyaschenik-iz-zaporijjya-poyasniv-vidmovu-vidspivuvati-ditinu.html
Нам еще религиозных столкновений не хватало!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:21

  ЛАД написав:Не собираюсь вести на форуме антирелигиозную пропаганду, но, по-моему, это дикость:
""За це Бог карає, розумієте?": скандальний священик із Запоріжжя пояснив відмову відспівувати дитину".
https://www.unian.ua/society/2343200-za-tse-bog-karae-rozumiete-skandalniy-svyaschenik-iz-zaporijjya-poyasniv-vidmovu-vidspivuvati-ditinu.html
Нам еще религиозных столкновений не хватало!


Единственное в этой ситуации мне совершенно непонятно, почему прихожане киевского патриархата обратились за отпеванием в противоборствующий патриархат.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:27

  ребе Нок написав:Вообще мне непонятен этот весь базар вокруг гройсмана. Начинаются какието домыслы типа это сейчас он ничего не решает а вот потом в роли президента его прорвет?. Уже проходили. Пора бы уже поумнеть. Как есть гройсман подстилка олигархов так он ей и останется. И ничего он за свое время на посту премьера выдающегося не придумал и не сделал.


А вот с психологической точки зрения - почему голоштанный тамбовский выпускник захудалого российского университета, вынужденный за жалкие 45 000 рублей РФ зарплаты писать в день не менее 9-ти постов, свое имя пишет с большой буквы, а имя премьера Украины - с маленькой?
Что скажет на это Начальник транспортного цеха медведев? Куда его пошлет голоштанный ребе?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 січ, 2018 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:27

  freeze написав:
  ЛАД написав:Не собираюсь вести на форуме антирелигиозную пропаганду, но, по-моему, это дикость:
""За це Бог карає, розумієте?": скандальний священик із Запоріжжя пояснив відмову відспівувати дитину".
https://www.unian.ua/society/2343200-za-tse-bog-karae-rozumiete-skandalniy-svyaschenik-iz-zaporijjya-poyasniv-vidmovu-vidspivuvati-ditinu.html
Нам еще религиозных столкновений не хватало!


Единственное в этой ситуации мне совершенно непонятно, почему прихожане киевского патриархата обратились за отпеванием в противоборствующий патриархат.

Мне это тоже не понятно, не знаком с этими тонкостями. Может, обратились в самый близкий храм?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:28

  ЛАД написав:Нам еще религиозных столкновений не хватало!


Не имея другово , начинаем выеживаться
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:31

  freeze написав:
  ЛАД написав:Не собираюсь вести на форуме антирелигиозную пропаганду, но, по-моему, это дикость:
""За це Бог карає, розумієте?": скандальний священик із Запоріжжя пояснив відмову відспівувати дитину".
https://www.unian.ua/society/2343200-za-tse-bog-karae-rozumiete-skandalniy-svyaschenik-iz-zaporijjya-poyasniv-vidmovu-vidspivuvati-ditinu.html
Нам еще религиозных столкновений не хватало!


Единственное в этой ситуации мне совершенно непонятно, почему прихожане киевского патриархата обратились за отпеванием в противоборствующий патриархат.

Забрав тельце из больничного морга, родители попросили отпевание в больничном же храме
https://diak-kuraev.livejournal.com/1879783.html
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:42

Re: Валютный рынок в контексте

Само словосочетание "больничный храм" уже выбешивает. Можно подумать, эта церковь выиграла тендер на право аренды помещения/земли и теперь пополняет бюджет Минздрава...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:45

  prodigy написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Не собираюсь вести на форуме антирелигиозную пропаганду, но, по-моему, это дикость:
""За це Бог карає, розумієте?": скандальний священик із Запоріжжя пояснив відмову відспівувати дитину".
https://www.unian.ua/society/2343200-za-tse-bog-karae-rozumiete-skandalniy-svyaschenik-iz-zaporijjya-poyasniv-vidmovu-vidspivuvati-ditinu.html
Нам еще религиозных столкновений не хватало!


Единственное в этой ситуации мне совершенно непонятно, почему прихожане киевского патриархата обратились за отпеванием в противоборствующий патриархат.

Забрав тельце из больничного морга, родители попросили отпевание в больничном же храме
https://diak-kuraev.livejournal.com/1879783.html


У Лада в цитате совсем другая версия - всё якобы случилось прямо перед похоронами. Я и третью читал - агенты путина якобы специально направили неутешных родителей в другой патриархат, заранее зная что они отпевают только крещенных в своем патриархате, и отказывают атеистам, баптистам и тд, чтобы спровоцировать новый виток противостояния в Украине. План Шатун.
freeze
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