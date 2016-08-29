Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 січ, 2018 16:01
ЛАД написав: ребе Нок написав: Elensk
гройсману надо не в президенты а в военкомат идти просится чтоб его в АТО отправили. В следующий раз проведите опрос кто за то чтоб гройсмана отправить на передовую.
Он Рэмбо?
Считаете на передовой он сразу приведёт к резкому изменению ситуации?
У него большая "площадь", можно использовать в качестве щита
Аналогично неплохие щиты должны получиться из Розенко, Геращенко, Мосийчука и т.п.
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Вкладчик1234
в Суб 13 січ, 2018 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Додано: Суб 13 січ, 2018 16:03
Elensk написав: freeze написав:
Это тоже по результатам опроса украинцев? Или это так в БПП считают?
Это лично я так считаю.
Это хорошо. А то я уже удивился, что это по результатам обсуждаемого опроса общественного мнения.
freeze
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Додано: Суб 13 січ, 2018 16:11
Не собираюсь вести на форуме антирелигиозную пропаганду, но, по-моему, это дикость:
"
"За це Бог карає, розумієте?": скандальний священик із Запоріжжя пояснив відмову відспівувати дитину". https://www.unian.ua/society/2343200-za-tse-bog-karae-rozumiete-skandalniy-svyaschenik-iz-zaporijjya-poyasniv-vidmovu-vidspivuvati-ditinu.html
Нам еще религиозных столкновений не хватало!
ЛАД
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Додано: Суб 13 січ, 2018 16:21
Единственное в этой ситуации мне совершенно непонятно, почему прихожане киевского патриархата обратились за отпеванием в противоборствующий патриархат.
freeze
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Додано: Суб 13 січ, 2018 16:27
ребе Нок написав:
Вообще мне непонятен этот весь базар вокруг гройсмана. Начинаются какието домыслы типа это сейчас он ничего не решает а вот потом в роли президента его прорвет?. Уже проходили. Пора бы уже поумнеть. Как есть гройсман подстилка олигархов так он ей и останется. И ничего он за свое время на посту премьера выдающегося не придумал и не сделал.
А вот с психологической точки зрения - почему голоштанный тамбовский выпускник захудалого российского университета, вынужденный за жалкие 45 000 рублей РФ зарплаты писать в день не менее 9-ти постов,
свое имя пишет с большой буквы
, а имя премьера Украины - с маленькой?
Что скажет на это Начальник транспортного цеха медведев? Куда его пошлет голоштанный ребе?
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akurt
в Суб 13 січ, 2018 16:29, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Додано: Суб 13 січ, 2018 16:27
freeze написав:
Единственное в этой ситуации мне совершенно непонятно, почему прихожане киевского патриархата обратились за отпеванием в противоборствующий патриархат.
Мне это тоже не понятно, не знаком с этими тонкостями. Может, обратились в самый близкий храм?
ЛАД
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Додано: Суб 13 січ, 2018 16:28
ЛАД написав:
Нам еще религиозных столкновений не хватало!
Не имея другово , начинаем выеживаться
Vadim V
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Додано: Суб 13 січ, 2018 16:31
freeze написав:
Единственное в этой ситуации мне совершенно непонятно, почему прихожане киевского патриархата обратились за отпеванием в противоборствующий патриархат.
Забрав тельце из больничного морга, родители попросили отпевание в больничном же храме
https://diak-kuraev.livejournal.com/1879783.html
Слава Героям
prodigy
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Додано: Суб 13 січ, 2018 16:42
Само словосочетание "больничный храм" уже выбешивает. Можно подумать, эта церковь выиграла тендер на право аренды помещения/земли и теперь пополняет бюджет Минздрава...
juristkostya
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Додано: Суб 13 січ, 2018 16:45
prodigy написав: freeze написав:
Единственное в этой ситуации мне совершенно непонятно, почему прихожане киевского патриархата обратились за отпеванием в противоборствующий патриархат.
Забрав тельце из больничного морга, родители попросили отпевание в больничном же храме
https://diak-kuraev.livejournal.com/1879783.html
У Лада в цитате совсем другая версия - всё якобы случилось прямо перед похоронами. Я и третью читал - агенты путина якобы специально направили неутешных родителей в другой патриархат, заранее зная что они отпевают только крещенных в своем патриархате, и отказывают атеистам, баптистам и тд, чтобы спровоцировать новый виток противостояния в Украине. План Шатун.
freeze
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