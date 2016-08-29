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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3907390839093910

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 631
1. Нет сбережений в валюте
12%
73
2. до 20%
5%
33
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
80
5. более 75%
64%
402
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 01:09

:arrow:
Востаннє редагувалось shatenerbi в Нед 14 січ, 2018 02:03, всього редагувалось 1 раз.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 01:15

  shatenerbi написав:Хороший ответ будивельнику и др ...ботам

Гляньте на украинской правде, какие новые дно-пробивающие вести про кондитера :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 02:27

А тем временем , 13 января 2018 г. в 08:07 всем жителям Гавайских островов пришли такие СМС :

Зображення
Похоже на нехороший знак, еще и 13-го числа.
+ можно почитать
http://www.voltairenet.org/article129603.html
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 02:36

Vitl Ну як нема мозгів то не читаємо і не коментуємо... Я на відміну від вас не виставляю діапазони хрін знає в скільки гривень чи баксів....
Для особливо тупих пишу - зливатись по 36, по євро, можна 35,5 але при умові піврічного депозиту хоча б в Приваті під 15% річних, а потім відкуп по ситуації...
Тарас Бульба
 
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  #<1 ... 3907390839093910
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