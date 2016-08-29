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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 січ, 2018 01:09
Востаннє редагувалось shatenerbi в Нед 14 січ, 2018 02:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 січ, 2018 01:15
Гляньте на украинской правде, какие новые дно-пробивающие вести про кондитера
Всё IMHO
Додано: Нед 14 січ, 2018 02:27
А тем временем , 13 января 2018 г. в 08:07 всем жителям Гавайских островов пришли такие СМС :
Похоже на нехороший знак, еще и 13-го числа.
+ можно почитать
Додано: Нед 14 січ, 2018 02:36
Vitl Ну як нема мозгів то не читаємо і не коментуємо... Я на відміну від вас не виставляю діапазони хрін знає в скільки гривень чи баксів....
Для особливо тупих пишу - зливатись по 36, по євро, можна 35,5 але при умові піврічного депозиту хоча б в Приваті під 15% річних, а потім відкуп по ситуації...
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