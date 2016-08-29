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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 39103911391239133914>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 632
1. Нет сбережений в валюте
12%
73
2. до 20%
5%
33
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
80
5. более 75%
64%
403
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 13:43

  a_studio11 написав:Добрый день. В какой день лучше сбросить доллар на следующей недели? В понедельник с утра или ждать?

Добрый . Сливайте частями при каждом подъёме доллара , ибо вниз пойдёт не успеете слиться .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 13:55

  Перес де Куэльяр написав:
  a_studio11 написав:Добрый день. В какой день лучше сбросить доллар на следующей недели? В понедельник с утра или ждать?

Добрый . Сливайте частями при каждом подъёме доллара , ибо вниз пойдёт не успеете слиться .

*Відправлено з Чату


это вроде и ребёнку понятно,но все сидят до последнего,скорее всего ничего не меняя,но потом будет куча коментов такого типа:сдал по 28.60(на сегодня например,если курс развернётся завтра),ай я маладець,завидуйте Жуки :lol:

а летом вся братия затарилась по 26 и 26.2 и ,зато была куча постов,что средний вышел 25.72...25.80...а потом говорят,что у нас статистические органы врут,зато оцените красоту игры завсегдатаев :mrgreen:
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 14:38

Re: Валютный рынок в контексте

somilitark написав:
  pirat-d написав:
  a_studio11 написав:Добрый день. В какой день лучше сбросить доллар на следующей недели? В понедельник с утра или ждать?


Каков вопрос, такие и ответы))))

тут на днях один уникал ещё дальше пошёл,он требовал ГАРАНТИЙ того,что если он сейчас сольётся,то обязательно дешевле откупится летом,покатавшись на грндепо :lol:

как вам ход?

так что это сейчас были цветочки)))
мне просто интересно мнение окружающих . Есть наверное здесь здравые аналитики . Хотел свериться со своим прогнозом . Но как в большинстве случаем попал на умника
a_studio11
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 14:39

  somilitark написав:тут на днях один уникал ещё дальше пошёл,он требовал ГАРАНТИЙ того,что если он сейчас сольётся,то обязательно дешевле откупится летом,покатавшись на грндепо :lol:


Расскажите ещё о вашей твёрдой вере в сезонное укрепление гривни.
kastaneda
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 14:53

  kastaneda написав:Расскажите ещё о вашей твёрдой вере в сезонное укрепление гривни.


О твёрдой вере ...
Принятно считать, что твёрдая вера, которую не разделяет никто, называется шизофренией. Но на бирже и в казино твёрдая вера, которую не разделяет никто, называется огромным успехом и выиграшем.
Верьте! Пусть в наступившем году каждый из вас прочувствует кайф спекулятивного успеха и побудет капельку таким шизофреником!
Не слушайте никого.
Дерзайте сами.
Но прислушиваясь ко мне.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 14:55

  Libo написав:Не слушайте никого.
Дерзайте сами.
Но прислушиваясь ко мне.
:lol: :lol: :lol:


Универсальный комментарий :D
kastaneda
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 15:05

  Vitl написав:
  Тарас Бульба написав:Євро впевнено пробив 1.21, тиждень закінчив на 1.22. Корекція ще зарано, наступного тижня будемо скоріш за все товктися над 1.22 з походами до 1.23...
Зараз єврик 34.50, наступного тижня якщо збережеться тенденція по баксу (+10коп. в день, більше розігнатись НБУ не дає) євро буде 35,00. Тобто + 50коп. за тиждень.
Чомусь усі думають про пік в п'ятницю, але то буде навіть не середньорічний курс по баксу... Може масимум буде таки пізніше? Дєлки з НБУ точно знають куди курс женуть і яка з цього вигода...
Якщо вийдемо на 30-ку євро буде в діапазоні 36, можна і злити до літа. Там вже вирішувати в що входити...


Извиняюсь, но просто шедевр.
Впевнено, зарано, скориш,якщо,може...Когда то популярна была похеренная тема - прогноз по евро, ну там типа Лба и не только люди обоснованно выступали , хотя и их обоснования не всегда сбывались.Но можно было хоть на что то опереться.Наверное отражение ситуации во всей стране...


есть ветки форекс трейдеров...там и тех анализ, и волны и др. оккультизм

https://www.forexdengi.com/threads/1084 ... 18/page173
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 15:18

  a_studio11 написав:Добрый день. В какой день лучше сбросить доллар на следующей недели? В понедельник с утра или ждать?


если 100 долл то, хоть и сегодня

жди сигнал "зеленая ракета"
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 15:20

  zzzzzz написав:
  a_studio11 написав:Добрый день. В какой день лучше сбросить доллар на следующей недели? В понедельник с утра или ждать?


В какой день зимы будет самая низкая температура воздуха ?



15 февраля 2018
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 15:22

  Перес де Куэльяр написав:
  a_studio11 написав:Добрый день. В какой день лучше сбросить доллар на следующей недели? В понедельник с утра или ждать?

Добрый . Сливайте частями при каждом подъёме доллара , ибо вниз пойдёт не успеете слиться .

*Відправлено з Чату


на 7км 50-100к в день не вопрос, почему не успеете?
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