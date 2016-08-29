это вроде и ребёнку понятно,но все сидят до последнего,скорее всего ничего не меняя,но потом будет куча коментов такого типа:сдал по 28.60(на сегодня например,если курс развернётся завтра),ай я маладець,завидуйте Жуки
а летом вся братия затарилась по 26 и 26.2 и ,зато была куча постов,что средний вышел 25.72...25.80...а потом говорят,что у нас статистические органы врут,зато оцените красоту игры завсегдатаев
kastaneda написав:Расскажите ещё о вашей твёрдой вере в сезонное укрепление гривни.
О твёрдой вере ... Принятно считать, что твёрдая вера, которую не разделяет никто, называется шизофренией. Но на бирже и в казино твёрдая вера, которую не разделяет никто, называется огромным успехом и выиграшем. Верьте! Пусть в наступившем году каждый из вас прочувствует кайф спекулятивного успеха и побудет капельку таким шизофреником! Не слушайте никого. Дерзайте сами. Но прислушиваясь ко мне.
Тарас Бульба написав:Євро впевнено пробив 1.21, тиждень закінчив на 1.22. Корекція ще зарано, наступного тижня будемо скоріш за все товктися над 1.22 з походами до 1.23... Зараз єврик 34.50, наступного тижня якщо збережеться тенденція по баксу (+10коп. в день, більше розігнатись НБУ не дає) євро буде 35,00. Тобто + 50коп. за тиждень. Чомусь усі думають про пік в п'ятницю, але то буде навіть не середньорічний курс по баксу... Може масимум буде таки пізніше? Дєлки з НБУ точно знають куди курс женуть і яка з цього вигода... Якщо вийдемо на 30-ку євро буде в діапазоні 36, можна і злити до літа. Там вже вирішувати в що входити...
Извиняюсь, но просто шедевр. Впевнено, зарано, скориш,якщо,може...Когда то популярна была похеренная тема - прогноз по евро, ну там типа Лба и не только люди обоснованно выступали , хотя и их обоснования не всегда сбывались.Но можно было хоть на что то опереться.Наверное отражение ситуации во всей стране...
есть ветки форекс трейдеров...там и тех анализ, и волны и др. оккультизм