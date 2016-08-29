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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3911391239133914>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 632
1. Нет сбережений в валюте
12%
73
2. до 20%
5%
33
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
80
5. более 75%
64%
403
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 15:33

  somilitark написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  a_studio11 написав:Добрый день. В какой день лучше сбросить доллар на следующей недели? В понедельник с утра или ждать?

Добрый . Сливайте частями при каждом подъёме доллара , ибо вниз пойдёт не успеете слиться .

*Відправлено з Чату


это вроде и ребёнку понятно,но все сидят до последнего,скорее всего ничего не меняя,но потом будет куча коментов такого типа:сдал по 28.60(на сегодня например,если курс развернётся завтра),ай я маладець,завидуйте Жуки :lol:

а летом вся братия затарилась по 26 и 26.2 и ,зато была куча постов,что средний вышел 25.72...25.80...а потом говорят,что у нас статистические органы врут,зато оцените красоту игры завсегдатаев :mrgreen:


25,72 если всё откупил на одной неделе с 17-24 августа 2017
думаю, таких тут нет, или есть у кого не большая сумма до 10к
никто реально не верил, что после 25,85 4июля будет второе дно по 25,55 23-24 августа.
Слава Героям
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:10

  prodigy написав:
  somilitark написав:
  Перес де Куэльяр написав:25,72 если всё откупил на одной неделе с 17-24 августа 2017
думаю, таких тут нет, или есть у кого не большая сумма до 10к
никто реально не верил, что после 25,85 4июля будет второе дно по 25,55 23-24 августа.

Средний вышел 25,83 - покупать начал 31.05 по 26,22, закончил 30.08 по 25,75; сумма 50k. Основные закупки - 25,80-85. 8) 8) Со вторника начну продавать если не будет роста.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:35

Кстати о ценах на газ для промышленности
http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-ne-PSO-Jan-2018.pdf
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:39

  asti написав:
  prodigy написав:
  somilitark написав:25,72 если всё откупил на одной неделе с 17-24 августа 2017
думаю, таких тут нет, или есть у кого не большая сумма до 10к
никто реально не верил, что после 25,85 4июля будет второе дно по 25,55 23-24 августа.

Средний вышел 25,83 - покупать начал 31.05 по 26,22, закончил 30.08 по 25,75; сумма 50k. Основные закупки - 25,80-85. 8) 8) Со вторника начну продавать если не будет роста.[/quote]

Средний вышел 25,92 (последний большой откуп 4 июля по 25,85)
продавать будут от 29+
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:59

  prodigy написав:продавать буду от 29+
Когда ожидаете?
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 17:03

  asti написав:
  prodigy написав:продавать буду от 29+
Когда ожидаете?


следующая неделя покажет
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 18:14

У всех расчет на слив следующая неделя , и это не плохо , значит точно вниз будет .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 18:24

Re: Валютный рынок в контексте

Фунты на этих выходных начал уже потихоньку переводить в гривны. Посмотрим что будет на следующей неделе, может пора ускоряться :)
sailed
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 18:25

Перес де Куэльяр
На следующей неделе, в начале, вверх. Под конец недели, возможно, чуть вниз. Далее, вполне возможно, снова вверх.
Вообщем, всё как всегда - судорожно смотрим на курс, подёргивая глазом, и делаем выводы.
дядюшка ау
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 18:27

  sailed написав:Фунты на этих выходных начал уже потихоньку переводить в гривны. Посмотрим что будет на следующей неделе, может пора ускоряться :)


Фунты не трогать!
У фунта самое лучшее впереди. 8) 8)
Libo
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