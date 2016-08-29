это вроде и ребёнку понятно,но все сидят до последнего,скорее всего ничего не меняя,но потом будет куча коментов такого типа:сдал по 28.60(на сегодня например,если курс развернётся завтра),ай я маладець,завидуйте Жуки
а летом вся братия затарилась по 26 и 26.2 и ,зато была куча постов,что средний вышел 25.72...25.80...а потом говорят,что у нас статистические органы врут,зато оцените красоту игры завсегдатаев
25,72 если всё откупил на одной неделе с 17-24 августа 2017 думаю, таких тут нет, или есть у кого не большая сумма до 10к никто реально не верил, что после 25,85 4июля будет второе дно по 25,55 23-24 августа.
Перес де Куэльяр написав:25,72 если всё откупил на одной неделе с 17-24 августа 2017 думаю, таких тут нет, или есть у кого не большая сумма до 10к никто реально не верил, что после 25,85 4июля будет второе дно по 25,55 23-24 августа.
Средний вышел 25,83 - покупать начал 31.05 по 26,22, закончил 30.08 по 25,75; сумма 50k. Основные закупки - 25,80-85. Со вторника начну продавать если не будет роста.
somilitark написав:25,72 если всё откупил на одной неделе с 17-24 августа 2017 думаю, таких тут нет, или есть у кого не большая сумма до 10к никто реально не верил, что после 25,85 4июля будет второе дно по 25,55 23-24 августа.
Средний вышел 25,83 - покупать начал 31.05 по 26,22, закончил 30.08 по 25,75; сумма 50k. Основные закупки - 25,80-85. Со вторника начну продавать если не будет роста.[/quote]
Средний вышел 25,92 (последний большой откуп 4 июля по 25,85) продавать будут от 29+
Перес де Куэльяр На следующей неделе, в начале, вверх. Под конец недели, возможно, чуть вниз. Далее, вполне возможно, снова вверх. Вообщем, всё как всегда - судорожно смотрим на курс, подёргивая глазом, и делаем выводы.