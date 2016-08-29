козак написав:Investor_K Все еще питаю иллюзии, что Человеки - это ... Но уже почти осознаю, что это иллюзии. И человек - представитель вида Homo sapiens рода Люди (Homo) из семейства гоминид в отряде приматов. Не более. А какой спрос с примата?
Це все всім зрозуміло Тут Інвестор_К, та й інші кидають такі запитання, щоб просто почути різні думки, а вже самі будуть приймати рішення Бо, як буде багато думок, то тоді зважують, до чого більше закликали колеги І якщо виявиться, що більшість вгадали, то тоді людина подумає, що це хороший форум, де сидять "знавці" і буде й надалі слухати поради, до-поки не "прогорить"
Нет, такую предновогоднюю эмиссию гривны быстро так не переварим. Колбасить будет еще несколько недель предположительно. Но об этом лучше спросить у ДС. Думаю он сопоставит цифры, которые еще не опубликованы и даст развернутый ответ-прогноз.
Всех со старым Новым годом!!!! Считаю этот день более натуральным и правильным Новым годом. Судя по всему и Бог так считает, раз морозной снежной погодкой в Харькове так порадовал.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Это результат валютных войн и первой удачной деловой операции со стороны Трампа - выхода США из состава клуба плательщиков за выбросы парниковых газов и его угроз дальнейших агрессивных действий, если не прекратятся безосновательные девальвации национальных валют со стороны правительств других стран - торговых партнеров США. Как результат доллар будет падать теперь в течении как минимум 7-10 лет по отношению к другими валютам.
Это пример настоящего отстаивания интересов своего народа со стороны президента страны. Трамп молодец в данном случае. Нам бы такого президента (с)
Дешевый доллар - поддержка американскому экспорту - основы благосостояния каждого американца.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
а че так принципиально то? пик канеш в этом году просто обязан быть выше прошлогоднего но его поймай еще попробуй. я летом купил баксы по 25,9 и ни капли не жалею что не поймал дно. лучше жаворонок в руках.
Это результат валютных войн и первой удачной деловой операции со стороны Трампа - выхода США из состава клуба плательщиков за выбросы парниковых газов и его угроз дальнейших агрессивных действий, если не прекратятся безосновательные девальвации национальных валют со стороны правительств других стран - торговых партнеров США. Как результат доллар будет падать теперь в течении как минимум 7-10 лет по отношению к другими валютам.
Это пример настоящего отстаивания интересов своего народа со стороны президента страны. Трамп молодец в данном случае. Нам бы такого президента (с)
Дешевый доллар - поддержка американскому экспорту - основы благосостояния каждого американца.
Статья уже устаревшая, ещё 4 дня назад всё это обсудили, и уже было офиц. опровержение этой новости со стороны Китая. А насчёт "Трамп молодец" - по Вашей логике наши вообще орлы. Так, как уронили гривню у нас, Трампу и мечтать не приходится.
На выходных опять куча критики в адрес Порошенко. Критики, к сожалению, голословной и неконструктивной, перепевающей одни и те же тезисы - Рошен, работа Рошен в РФ и т.д. и т.п. Сейчас появилось новое с подачи "Рустави". Правда это "новое" датируется ещё 2007 годом. К сожалению, прошёл незамеченным очень хороший вопрос athena1https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4265248#p4265248. Не удержусь и полностью процитирую:
Багатьом питання? Чому Пороха важливо поміняти, а не ВР? Що дасть присутність того ж Хмари на його посту при існуючій ВР? Які реально рейтинги кандидатів, партій? Шило на мило? Чи ще гірше, мьіло!?
Не вижу ни одного кандидата - хоть нового, хоть старого - с программой действий, которую можно было бы хотя бы обсуждать. У всех только поливание грязью действующей власти (надо признать, есть за что), общие лозунги, призывы бороться, сажать и т.д. Мало-мальски серьёзной экономической программы, кот. могла бы уменьшить тень в экономике и привести к росту экономики и, как следствие, к росту материального благосостояния украинцев (народа, а не верхушки и тонкого слоя прихлебал) никто не предлагает. Считаю, что это (рост экономики) сегодня важнейшая задача. Пока ни один потенциальный кандидат такой программы не выдвинул, считаю все требованию и призывы "Порошенко геть" элементарной борьбой за доступ к кормушке и никакого смысла в замене одного лица другим не вижу. Это будет замена шила на мыло, причём, это мыло может оказаться ещё и худшим. Даже кристально честный человек без программы и команды будет ничем не лучше, и через год-два его начнут ругать и поливать грязью так же, как сегодняшнего.
ЛАД ну может предстоит 10 раз ошибиться и на 11 раз победить. Сейчас застряли на пятом ходу.. Если вдруг окажется что следующий будет удачным выбором то порадуемся, нет то продолжим пробовать. порошенко себя уже показал, время у него было, тем более если смотреть все время во власти, в экономике ничего прорывного предложить он не смог. Вот кстати раз так ставите вопрос то ответьте - влияло ли наличие бизнеса в россии на принятие решений порошенко как президента Украины?
И это при том, что в мире все больше в обиход входят безналичные деньги, даже в третьих странах.
Именно переход основного оборота в безналичную форму делает факт печати бумажных банкнот малозначащим для оценки перспектив валюты. Они становятся всего лишь техническим инструментом. Оценивать в нынешних условиях нужно безналичную эмиссию.