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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3913391439153916>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 633
1. Нет сбережений в валюте
12%
73
2. до 20%
5%
33
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
80
5. более 75%
64%
404
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 22:05

  козак написав:Investor_K Все еще питаю иллюзии, что Человеки - это ... Но уже почти осознаю, что это иллюзии. И человек - представитель вида Homo sapiens рода Люди (Homo) из семейства гоминид в отряде приматов. Не более. А какой спрос с примата?

Це все всім зрозуміло
Тут Інвестор_К, та й інші кидають такі запитання, щоб просто почути різні думки, а вже самі будуть приймати рішення
Бо, як буде багато думок, то тоді зважують, до чого більше закликали колеги
І якщо виявиться, що більшість вгадали, то тоді людина подумає, що це хороший форум, де сидять "знавці" і буде й надалі слухати поради, до-поки не "прогорить" :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 22:09

  Перес де Куэльяр написав:У всех расчет на слив следующая неделя , и это не плохо , значит точно вниз будет .

*Відправлено з Чату

Нет, такую предновогоднюю эмиссию гривны быстро так не переварим. Колбасить будет еще несколько недель предположительно. Но об этом лучше спросить у ДС. Думаю он сопоставит цифры, которые еще не опубликованы и даст развернутый ответ-прогноз.

Всех со старым Новым годом!!!! Считаю этот день более натуральным и правильным Новым годом. Судя по всему и Бог так считает, раз морозной снежной погодкой в Харькове так порадовал. :D
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 22:18

  Proofy написав:Попалась статья на глаза
http://bun.com.ua/2018/01/11/mgnovennoe ... llara.html

Это результат валютных войн и первой удачной деловой операции со стороны Трампа - выхода США из состава клуба плательщиков за выбросы парниковых газов и его угроз дальнейших агрессивных действий, если не прекратятся безосновательные девальвации национальных валют со стороны правительств других стран - торговых партнеров США. Как результат доллар будет падать теперь в течении как минимум 7-10 лет по отношению к другими валютам.

Это пример настоящего отстаивания интересов своего народа со стороны президента страны. Трамп молодец в данном случае. Нам бы такого президента (с) :mrgreen:

Дешевый доллар - поддержка американскому экспорту - основы благосостояния каждого американца.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 22:23

  prodigy написав:продавать будут от 29+


а че так принципиально то?
пик канеш в этом году просто обязан быть выше прошлогоднего но его поймай еще попробуй.
я летом купил баксы по 25,9 и ни капли не жалею что не поймал дно. лучше жаворонок в руках.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 22:30

  Proofy написав:Попалась статья на глаза
http://bun.com.ua/2018/01/11/mgnovennoe ... llara.html


https://strana.ua/articles/117295-chto-oznachajut-pisma-poroshenko-k-fsb-obnarodovannye-hruzinskimi-zhurnalistami-.html
Слава Героям
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 23:15

  buratinyo написав:
  Proofy написав:Попалась статья на глаза
http://bun.com.ua/2018/01/11/mgnovennoe ... llara.html

Это результат валютных войн и первой удачной деловой операции со стороны Трампа - выхода США из состава клуба плательщиков за выбросы парниковых газов и его угроз дальнейших агрессивных действий, если не прекратятся безосновательные девальвации национальных валют со стороны правительств других стран - торговых партнеров США. Как результат доллар будет падать теперь в течении как минимум 7-10 лет по отношению к другими валютам.

Это пример настоящего отстаивания интересов своего народа со стороны президента страны. Трамп молодец в данном случае. Нам бы такого президента (с) :mrgreen:

Дешевый доллар - поддержка американскому экспорту - основы благосостояния каждого американца.

Статья уже устаревшая, ещё 4 дня назад всё это обсудили, и уже было офиц. опровержение этой новости со стороны Китая.
А насчёт "Трамп молодец" - по Вашей логике наши вообще орлы. :)
Так, как уронили гривню у нас, Трампу и мечтать не приходится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 00:16

На выходных опять куча критики в адрес Порошенко. Критики, к сожалению, голословной и неконструктивной, перепевающей одни и те же тезисы - Рошен, работа Рошен в РФ и т.д. и т.п. Сейчас появилось новое с подачи "Рустави". Правда это "новое" датируется ещё 2007 годом. :)
К сожалению, прошёл незамеченным очень хороший вопрос athena1 https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4265248#p4265248. Не удержусь и полностью процитирую:
Багатьом питання?
Чому Пороха важливо поміняти, а не ВР?
Що дасть присутність того ж Хмари на його посту при існуючій ВР?
Які реально рейтинги кандидатів, партій?
Шило на мило? Чи ще гірше, мьіло!?

Не вижу ни одного кандидата - хоть нового, хоть старого - с программой действий, которую можно было бы хотя бы обсуждать. У всех только поливание грязью действующей власти (надо признать, есть за что), общие лозунги, призывы бороться, сажать и т.д.
Мало-мальски серьёзной экономической программы, кот. могла бы уменьшить тень в экономике и привести к росту экономики и, как следствие, к росту материального благосостояния украинцев (народа, а не верхушки и тонкого слоя прихлебал) никто не предлагает.
Считаю, что это (рост экономики) сегодня важнейшая задача.
Пока ни один потенциальный кандидат такой программы не выдвинул, считаю все требованию и призывы "Порошенко геть" элементарной борьбой за доступ к кормушке и никакого смысла в замене одного лица другим не вижу. Это будет замена шила на мыло, причём, это мыло может оказаться ещё и худшим.
Даже кристально честный человек без программы и команды будет ничем не лучше, и через год-два его начнут ругать и поливать грязью так же, как сегодняшнего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 00:23

Re: Валютный рынок в контексте

За год США напечатали $100 млрд наличных или +7%

https://www.federalreserve.gov/releases ... tablet3tg1

И это при том, что в мире все больше в обиход входят безналичные деньги, даже в третьих странах.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 00:49

ЛАД ну может предстоит 10 раз ошибиться и на 11 раз победить. Сейчас застряли на пятом ходу.. Если вдруг окажется что следующий будет удачным выбором то порадуемся, нет то продолжим пробовать. порошенко себя уже показал, время у него было, тем более если смотреть все время во власти, в экономике ничего прорывного предложить он не смог.
Вот кстати раз так ставите вопрос то ответьте - влияло ли наличие бизнеса в россии на принятие решений порошенко как президента Украины?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 02:26

  Zebra написав:За год США напечатали $100 млрд наличных или +7%

https://www.federalreserve.gov/releases ... tablet3tg1

И это при том, что в мире все больше в обиход входят безналичные деньги, даже в третьих странах.

Именно переход основного оборота в безналичную форму делает факт печати бумажных банкнот малозначащим для оценки перспектив валюты. Они становятся всего лишь техническим инструментом. Оценивать в нынешних условиях нужно безналичную эмиссию.
Сибарит
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