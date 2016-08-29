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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3913391439153916

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 633
1. Нет сбережений в валюте
12%
73
2. до 20%
5%
33
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
80
5. более 75%
64%
404
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 02:29

  Сибарит написав:
  Zebra написав:За год США напечатали $100 млрд наличных или +7%

https://www.federalreserve.gov/releases ... tablet3tg1

И это при том, что в мире все больше в обиход входят безналичные деньги, даже в третьих странах.

Именно переход основного оборота в безналичную форму делает факт печати бумажных банкнот малозначащим для оценки перспектив валюты. Они становятся всего лишь техническим инструментом. Оценивать в нынешних условиях нужно безналичную эмиссию.

Украинцы нахомячили в несколько раз больше безналичного доллара, чем наличного в банковский системе на коррсчетах.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 03:31

  ребе Нок написав:ЛАД ну может предстоит 10 раз ошибиться и на 11 раз победить. Сейчас застряли на пятом ходу.. Если вдруг окажется что следующий будет удачным выбором то порадуемся, нет то продолжим пробовать. порошенко себя уже показал, время у него было, тем более если смотреть все время во власти, в экономике ничего прорывного предложить он не смог.
Вот кстати раз так ставите вопрос то ответьте - влияло ли наличие бизнеса в россии на принятие решений порошенко как президента Украины?

Предлагаете переизбирать каждый год?
Потому что если давать досидеть весь срок, то на 10 президентов может не хватить жизни. :)
О влиянии росс. бизнеса судить не берусь. На что, по-вашему, это могло повлиять?
На обмен пленных, на покупку газа, на то, что до сих пор не объявили войну России?
Если на последний вопрос, то я предпочту, чтобы у президента был росс. бизнес. :)
ЛАД
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