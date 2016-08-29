И это при том, что в мире все больше в обиход входят безналичные деньги, даже в третьих странах.
Именно переход основного оборота в безналичную форму делает факт печати бумажных банкнот малозначащим для оценки перспектив валюты. Они становятся всего лишь техническим инструментом. Оценивать в нынешних условиях нужно безналичную эмиссию.
Украинцы нахомячили в несколько раз больше безналичного доллара, чем наличного в банковский системе на коррсчетах.
ребе Нок написав:ЛАД ну может предстоит 10 раз ошибиться и на 11 раз победить. Сейчас застряли на пятом ходу.. Если вдруг окажется что следующий будет удачным выбором то порадуемся, нет то продолжим пробовать. порошенко себя уже показал, время у него было, тем более если смотреть все время во власти, в экономике ничего прорывного предложить он не смог. Вот кстати раз так ставите вопрос то ответьте - влияло ли наличие бизнеса в россии на принятие решений порошенко как президента Украины?
Предлагаете переизбирать каждый год? Потому что если давать досидеть весь срок, то на 10 президентов может не хватить жизни. О влиянии росс. бизнеса судить не берусь. На что, по-вашему, это могло повлиять? На обмен пленных, на покупку газа, на то, что до сих пор не объявили войну России? Если на последний вопрос, то я предпочту, чтобы у президента был росс. бизнес.